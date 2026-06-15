Tây Ban Nha tung ra đội hình mạnh nhất vùi dập Cape Verde 15/06/2026 15:07

(PLO)- Tây Ban Nha sẽ chính thức bắt đầu hành trình chinh phục chức vô địch World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với tân binh Cape Verde tại bảng H vào ngày 15-6, lúc 23 giờ.

Trước trận đấu, HLV Luis de la Fuente đã khiến giới bóng đá chú ý khi khẳng định đội tuyển Tây Ban Nha của ông hiện là tập thể mạnh nhất thế giới.

Sau chức vô địch châu Âu giành được cách đây hai năm, Tây Ban Nha tiếp tục mang đến Mỹ một đội hình được đánh giá rất cao với sự kết hợp giữa những ngôi sao giàu kinh nghiệm và các tài năng trẻ đang đạt phong độ đỉnh cao. Chính vì vậy, La Roja được xem là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chiếc cúp vàng năm nay.

HLV De la Fuente không hề giấu tham vọng thắng đậm ở trận mở màn World Cup với đội hình mạnh nhất. Nhà cầm quân 63 tuổi cho rằng Tây Ban Nha đang sở hữu lực lượng chất lượng nhất giải đấu. Ông nhấn mạnh chỉ cần nhìn vào những cầu thủ không được triệu tập cũng đủ thấy chiều sâu đội hình đáng nể của nhà vô địch châu Âu. Theo ông, các cầu thủ đều hiểu rõ vai trò của mình và sẵn sàng đặt lợi ích tập thể lên trên hết, điều tạo nên sức mạnh đặc biệt cho đội bóng.

HLV De la Fuente cùng các học trò tự tin trước giờ ra quân. Ảnh: EPA.

Phía bên kia, dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều với tỷ lệ cược lên tới 2.500/1 cho chức vô địch, Cape Verde bước vào giải với tinh thần đầy hứng khởi. Đại diện châu Phi lần đầu tiên góp mặt ở World Cup và xem đây là cột mốc lịch sử của nền bóng đá nước nhà.

HLV Bubista cho biết các học trò của ông không đến giải đấu với tâm lý của một đội bóng lót đường. Ông mong muốn Cape Verde tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm World Cup và tận dụng cơ hội để giới thiệu hình ảnh đất nước tới người hâm mộ toàn cầu. Được đối đầu La Roja ngay trận mở màn là thử thách rất lớn nhưng cũng là giấc mơ mà cả đội đã chờ đợi từ lâu.

Người hâm mộ Cape Verde hạnh phúc khi đội tuyển của họ góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, bảng H còn chứng kiến màn so tài giữa Uruguay và Saudi Arabia tại Miami. Ở bảng G, Bỉ sẽ chạm trán Ai Cập với hy vọng giành lợi thế sớm trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Trước thềm loạt trận mới, World Cup 2026 đã xuất hiện nhiều kết quả đáng chú ý. Đức tạo ra chiến thắng đậm nhất giải khi nghiền nát Curacao 7-1. Nhật Bản gây ấn tượng bằng trận hòa 2-2 trước Hà Lan sau hai lần bị dẫn bàn. Bờ Biển Ngà đánh bại Ecuador 1-0 nhờ bàn thắng ở phút 90 của Amad Diallo, còn Thụy Điển khởi đầu như mơ với chiến thắng 5-1 trước Tunisia nhờ màn trình diễn bùng nổ của hàng công.