Hỗn loạn đội tuyển Anh 18/06/2026 12:05

(PLO)- Đội tuyển Anh đã khởi đầu hành trình tại World Cup 2026 bằng chiến thắng 4-2 trước Croatia ở bảng L, nhưng kết quả thuận lợi vẫn không làm HLV Thomas Tuchel hài lòng.

Nhà cầm quân người Đức Tuchel thẳng thắn chỉ ra những vấn đề nghiêm trọng trong lối chơi của đội tuyển Anh khiến họ rơi vào trạng thái hỗn loạn, đặc biệt ở hiệp đấu đầu tiên.

Trên sân, Harry Kane tiếp tục chứng minh đẳng cấp khi lập cú đúp, góp công lớn giúp tuyển Anh giành trọn ba điểm. Hai bàn còn lại được ghi bởi Jude Bellingham và Marcus Rashford. Phía Croatia, Martin Baturina cùng Petar Musa là những người đưa bóng vào lưới đối phương, giúp đội bóng áo caro duy trì thế trận cạnh tranh trong phần lớn thời gian trận đấu.

Dù giành chiến thắng với cách biệt hai bàn, Tuchel cho rằng các học trò đã nhập cuộc thiếu tự tin. Theo ông, tuyển Anh tỏ ra căng thẳng, thường xuyên lựa chọn những đường chuyền an toàn thay vì triển khai bóng theo ý đồ chiến thuật. Điều đó khiến đội bóng gặp khó khăn trong việc kiểm soát nhịp độ trận đấu và tạo ra sức ép cần thiết lên đối thủ.

Harry Kane lập cú đúp vào lưới Croatia. Ảnh: EPA.

Vị chiến lược gia 52 tuổi đặc biệt không hài lòng với khả năng tranh chấp của đội nhà trong hiệp một. Những con số thống kê cho thấy đội tuyển Anh chỉ giành chiến thắng ở khoảng một phần ba số pha đấu tay đôi, một tỷ lệ quá thấp đối với một ứng cử viên vô địch.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi đáng kể sau giờ nghỉ khi các cầu thủ thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. Tỷ lệ thắng tranh chấp tăng vọt, giúp Tam Sư kiểm soát thế trận tốt hơn và tạo ra khác biệt trên bảng tỷ số.

Tuchel đánh giá cao tinh thần phản ứng của toàn đội trong hiệp hai. Ông cho rằng đây là tín hiệu tích cực, nhưng cũng nhấn mạnh tuyển Anh vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện cách vận hành và tìm được sự ổn định trong lối chơi.

HLV Tuchel không quá hài lòng về các học trò. Ảnh: EPA.

Chia sẻ sau trận, Harry Kane tiết lộ bài phát biểu đầy cảm xúc của Tuchel trong phòng thay đồ đã tạo ra bước ngoặt. Thông điệp mạnh mẽ từ HLV trưởng giúp các cầu thủ bước vào hiệp hai với quyết tâm và cường độ thi đấu cao hơn hẳn. Theo đội trưởng tuyển Anh, chính tinh thần chiến đấu là yếu tố làm nên sự khác biệt trước Croatia.

Chiến thắng đầu tay mang lại lợi thế lớn cho Tam Sư tại bảng L, nhưng những gì diễn ra trong hiệp một cho thấy đội bóng của Tuchel vẫn còn nhiều việc phải làm để chinh phục chiếc cúp vàng thế giới.