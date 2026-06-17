Messi và Mbappe cùng san bằng kỷ lục lịch sử và quả phạt đền gây tranh cãi 17/06/2026 10:05

(PLO)- Erling Haaland và Mbappe đều tỏa sáng với cú đúp, nhưng Messi mới là tâm điểm của ngày thi đấu 17-6 với cú hat-trick thần sầu san bằng kỷ lục lịch sử World Cup.

Sáng nay (17-6), siêu sao Lionel Messi đã ghi cả ba bàn thắng giúp Argentina đánh bại Algeria 3-0 ở trận mở màn World Cup 2026. Messi hiện đã san bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại tại World Cup của Miroslav Klose với 16 bàn thắng.

Như vậy, Lionel Messi là cầu thủ đầu tiên lập hat-trick tại World Cup 2026. Messi cũng phá kỷ lục là cầu thủ nhiều tuổi nhất lập hat-trick trong 1 kỳ World Cup, ở tuổi 38 và hơn 300 ngày. Chỉ vài phút sau, Messi được rút khỏi sân trong tiếng vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt của khán giả.

Trong khi đó, hai ngôi sao khác là Erling Haaland và Kylian Mbappe cùng ghi được 2 bàn thắng góp phần giúp Na Uy và Pháp lần lượt thắng Iraq 4-1 và Senegal 3-1. Trong đó, Kylian Mbappe đã bị từ chối một quả phạt đền trong trận mở màn World Cup của Pháp gặp Senegal trong tình huống gây tranh cãi.

Đây dường như là quả phạt đền rõ ràng. Đội bóng của HLV Didier Deschamps đã bắt đầu chiến dịch vòng bảng I tại New Jersey vào rạng sáng 17-6. Sau khởi đầu mạnh mẽ hơn của Senegal, Pháp đã có cơ hội tuyệt vời để phá vỡ thế bế tắc trước giờ nghỉ giải lao. Khi Mbappe lao vào vòng cấm Senegal, anh đã ngã xuống sau pha va chạm với cựu ngôi sao Liverpool, Sadio Mane.

Messi rực sáng, sắp phá kỷ lục ghi bàn lịch sử của World Cup. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tuy nhiên, trọng tài Alireza Faghani ban đầu đã từ chối yêu cầu phạt đền trước khi Trợ lý Trọng tài Video (VAR) can thiệp. Sau đó, ông Faghani được khuyên nên xem lại tình huống trên màn hình đặt cạnh sân nhưng đã quyết định không cho Pháp hưởng quả phạt đền.

Bình luận trực tiếp trận đấu trên truyền hình Anh, cựu trợ lý trọng tài Ngoại hạng Anh Darren Cann tin chắc quả phạt đền sẽ được thổi. "Theo tôi, đây là một quả phạt đền", ông nói. "VAR sẽ kiểm tra lại tình huống này. Theo tôi, không có sự tiếp xúc nào với bóng và anh ấy đã phạm lỗi với Mbappe”.

Tuy nhiên, khi phát biểu trước đám đông, trọng tài Faghani nói Mbappe đã "khởi xướng pha va chạm" và do đó không có lỗi nào, đồng nghĩa không có phạt đền. Đáng chú ý, ban đầu, trọng tài Faghani có vẻ như đã chỉ tay vào chấm phạt 11m.

Những tiếng reo hò vang dội khắp sân vận động New York New Jersey từ các cổ động viên Pháp, những người tưởng rằng đội nhà được hưởng một quả phạt đền, nhưng thay vào đó, thủ môn Edouard Mendy của Senegal lại được chỉ đạo thực hiện quả phát bóng từ khung thành, điều này khiến Mbappe vô cùng ngạc nhiên.

Huyền thoại bóng đá Anh Alan Shearer, người đồng bình luận trực tiếp trận đấu, không thể tin vào quyết định đó. "Tôi không hiểu. Bạn có thể thấy cú lao người của Mane và chân trái của anh ấy va vào Mbappe”, Shearer khẳng định, "Làm sao Mbappe có thể chủ động va chạm nếu anh ấy đang ở phía trước? Thật kỳ lạ”.

Trong khi đó, Cann lên tiếng chỉ trích quyết định của trọng tài, nói thêm: "Thành thật mà nói, tôi không thể ủng hộ quyết định của trọng tài. Đối với tôi, đó rõ ràng là một quả phạt đền. Điện thoại của tôi liên tục nhận được tin nhắn từ một số trọng tài giỏi nhất thế giới, những người cũng không hiểu tại sao trọng tài không thổi phạt đền”.

Mbappe đã bị từ chối quả phạt 11m gây tranh cãi. ẢNH: MIRROR

Darren Cann nói thêm: "Đối với tôi, điều đó rất, rất rõ ràng và tôi vô cùng ngạc nhiên khi ông ấy không chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi xem xét VAR một cách chính xác”.

Sau đó, Kylian Mbappe đưa Pháp vươn lên dẫn trước 1-0 với một pha dứt điểm tuyệt đẹp từ đường kiến ​​tạo của Michael Olise. Từ đó, Les Bleus tăng tốc và ấn định chiến thắng 3-1, với Mbappe hoàn thành cú đúp của mình. Với bàn thắng thứ 58 cho đội tuyển quốc gia, ngôi sao của Real Madrid đã sánh ngang với Olivier Giroud về số bàn thắng nhiều nhất mọi thời đại cho đội tuyển Pháp.