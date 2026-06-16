Cuộc tranh luận bất tận về Messi và Ronaldo: Hãy tận hưởng 16/06/2026 07:39

Đây sẽ là lần cuối cùng Cristiano Ronaldo và Lionel Messi thi đấu tại World Cup, sau 20 năm cạnh tranh khốc liệt, với những màn trình diễn mãn nhãn và đôi khi vượt ra ngoài khuôn khổ của môn thể thao vua. Một màn chia tay đầy cảm xúc của bộ đôi siêu sao đã đưa bóng đá lên một tầm cao chưa từng có.

Hãy tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này. Hãy trân trọng đặc ân được chứng kiến ​​hai biểu tượng bóng đá tỏa sáng trên sân khấu lớn nhất thêm một lần nữa. Nói về những siêu sao bóng đá đương đại, không có cầu thủ nào vượt qua Messi và Ronaldo.

Có thể họ không phải là bạn bè thực sự. Họ sẽ không đi ăn tối cùng nhau trong suốt kỳ World Cup 2026. Và chắc chắn họ sẽ không gửi thiệp Giáng sinh cho nhau. Nhưng khi hai người này xuất hiện cùng một lúc thì Giáng sinh như đến sớm hơn dự kiến ​​đối với người hâm mộ "môn thể thao vua".

Trong vòng một thập kỷ, Messi hoặc Ronaldo đã giành được mọi Quả bóng vàng và các giải thưởng cá nhân khác của liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Kể từ năm 2007, 20 trong số 29 Quả bóng vàng thế giới và cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA thuộc về Messi hoặc Ronaldo.

Ronaldo và Messi là 2 siêu sao lớn nhất bóng đá đương đại. ẢNH: AFP

Nhưng chính đôi chân ma thuật của họ mới là điều khiến người hâm mộ bóng đá say mê. Trong khi đó, những con số thống kê xung quanh hai cầu thủ này cũng vô cùng ấn tượng. Tổng cộng họ ghi được gần 2.000 bàn thắng trong sự nghiệp, giành được 85 danh hiệu cho CLB và đội tuyển quốc gia, cùng với 427 lần khoác áo đội tuyển quốc gia (và con số này vẫn tiếp tục tăng).

Ronaldo và Messi có gần 20 năm cạnh tranh ở cấp độ cao nhất. Điều đó dẫn đến một cuộc tranh luận bất tận về việc ai là người giỏi nhất. Người hâm mộ vẫn còn chia rẽ về lựa chọn của mình, mặc dù việc Messi vô địch World Cup ở Qatar cách đây bốn năm đã đưa anh vượt lên trên Ronaldo.

Tuy nhiên, những người hưởng lợi chính từ cuộc đối đầu tưởng chừng như bất tận giữa Messi và Ronaldo lại là tất cả những người được chứng kiến ​​nó diễn ra. Một số cầu thủ từng cùng họ thi đấu trên sân tin đây có thể là một cuộc đối đầu mà làng bóng đá sẽ không bao giờ chứng kiến ​​lần nữa. Được thúc đẩy bởi khát khao mãnh liệt giành danh hiệu và sự hoàn hảo, Messi và Ronaldo đã vô tình thúc đẩy nhau lên những đỉnh cao không tưởng.

"Bạn không thể so sánh một chiếc Ferrari với một chiếc Porsche", Ronaldo từng nói, trước khi tuyên bố mình là cầu thủ giỏi nhất. Ronaldo đã xây dựng thương hiệu, biến anh thành tỉ phú. Trong khi đó, Messi không hề quan tâm đến việc nổi tiếng như cầu thủ người Bồ Đào Nha. Nhưng siêu sao người Argentina cũng không có lựa chọn nào khác, bởi anh có tài năng thiên bẩm khiến cả thế giới đều dõi theo và say mê.

Thiên tài thầm lặng Messi hoàn toàn đối lập với cái tôi siêu sao của Ronaldo? Có lẽ cuộc tranh luận có thể được giải quyết như thế này: Messi là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, còn Ronaldo là cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất.

Trong thế giới bóng đá đỉnh cao, nơi mà các ý kiến ​​trái chiều tràn ngập như một cơn sóng thần không ngừng nghỉ, một quyết định dứt khoát sẽ không bao giờ được đưa ra. Và thành thật mà nói, chẳng ai nên quan tâm cả. Cuộc tranh luận về Ronaldo và Messi chẳng bao giờ cần phải được giải quyết.

Điều quan trọng là một ngày nào đó, gần thôi, hai cầu thủ bóng đá đặc biệt này sẽ giải nghệ và niềm vui được chứng kiến ​​họ tỏa sáng sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Vì thế, hãy tận hưởng Lionel Messi và Cristiano Ronaldo "tung hoành trên sân cỏ", thay vì tranh luận xem ai giỏi hơn.