Khoảnh khắc mãi khắc sâu trong ký ức World Cup 15/06/2026 11:12

Ngày 15-6, đội tuyển Đức của Julian Nagelsmann đã có khởi đầu đầy ấn tượng tại World Cup 2026 khi thắng Curacao 7-1, nhưng bàn thắng gỡ hòa của Curacao mới là điểm nhấn đáng chú ý nhất. Hành trình chinh phục cúp thế giới của Đức đã khởi sắc tại Houston nhờ chiến thắng áp đảo trước đội bóng yếu Curacao.

Nhưng trận đấu này sẽ được nhớ đến sau khoảnh khắc mang tính lịch sử của Curacao. Bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Livano Comenecia đã khiến cả một quốc gia vùng Caribe vỡ òa trong niềm vui sướng và một cường quốc bóng đá hoàn toàn bị sốc.

Cuối cùng, đội bóng của Julian Nagelsmann đã giành chiến thắng thuyết phục. Nhưng trong vài phút tuyệt vời, trận đấu suýt trở thành cú sốc lớn nhất trong lịch sử World Cup. Cơ hội để David đánh bại Goliath ở Houston dường như là điều không thể. Để hiểu rõ hơn về bối cảnh của trận đấu này, Curacao lần đầu tiên tham gia một kỳ World Cup, còn Đức đã vô địch bốn lần.

Livano Comenecia tạo nên khoảnh khắc lịch sử cho Curacao tại World Cup 2026. ẢNH: MIRROR/GETTY

Mặc dù Curacao có thể chứa đến một nửa dân số của mình trong sân vận động Houston, nhưng thực tế, khoảng 7.000 người đã vượt biển từ hòn đảo Caribbean này đến để chứng kiến ​​khoảnh khắc lịch sử đối với tất cả những người Curacao. Chỉ sau hơn năm phút, người Đức đã vươn lên dẫn trước 1-0. Felix Nmecha đón đường chuyền khéo léo của Florian Wirtz và tung cú sút cong tuyệt đẹp vào góc xa khung thành.

HLV Dick Advocaat của Curacao có thể đã 78 tuổi và là HLV lớn tuổi nhất trong lịch sử World Cup, nhưng ngay cả kinh nghiệm của ông cũng không thể ngăn cản được những đợt tấn công dữ dội được dự đoán trước từ tuyển Đức. Nmecha, Leroy Sane và sau đó là Wirtz đều suýt chút nữa ghi bàn thứ hai cho Đức.

Rồi điều không tưởng đã xảy ra khi Curacao cân bằng tỷ số 1-1. Comenecia tận dụng cơ hội nhờ sự lơ là trong phòng ngự của Nico Schlotterbeck, tung ra cú sút hiểm hóc hạ gục thủ môn vĩ đại Manuel Neuer, khiến các cầu thủ Đức choáng váng. Sau đó là cảnh tượng ăn mừng hỗn loạn khi Curacao lần đầu tiên ghi bàn trong lịch sử World Cup.

Nhưng tuyển Đức nhanh chóng kiểm soát tình hình trước giờ nghỉ giải lao khi Schlotterbeck giúp Đức dẫn trước trở lại và Kai Havertz nhân đôi cách biệt lên 3-1 từ chấm phạt đền, sau khi Riechedly Bazoer phạm lỗi với Nmecha trong vòng cấm.

Jamal Musiala ghi bàn thắng thứ tư cho Đức ngay đầu hiệp 2. Lúc này, Curacao chỉ biết chịu trận và chỉ cố hết sức hạn chế thua thêm. Nhưng chất lượng và đẳng cấp của đội tuyển Đức là quá vượt trội, với Nathaniel Brown và cầu thủ dự bị Deniz Undav ghi bàn, trước khi Havertz ấn định chiến thắng đậm đà 7-1 cho Đức với bàn thắng thứ hai của anh trong trận.

Havertz ghi 2 bàn cho tuyển Đức. ẢNH: MIRROR/GETTY

Quốc gia nhỏ nhất từng lọt vào vòng chung kết World Cup sẽ luôn có khoảnh khắc tỏa sáng của riêng mình, nhờ vào Comenecia. Trong khi đó, Đức, đội không thể vượt qua vòng bảng ở hai kỳ World Cup gần đây, tạo nên chiến thắng vang dội khiến người ta nhớ đến trận cầu hủy diệt tuyển Brazil cũng với tỉ số 7-1 ở bán kết World Cup 2014, giải đấu mà sau đó Đức đã đăng quang lần thứ tư.

Kết quả những trận đấu khác sáng nay 15-6, Nhật Bản hòa Hà Lan 2-2, Bờ Biển Ngà thắng Ecuador 1-0, còn Thụy Điển đánh bại Tunisia 5-1.