FIFA công bố 10 ứng viên giành vua phá lưới World Cup 2026 13/06/2026 10:10

(PLO)- Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa đưa ra dự đoán về 10 ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vua phá lưới (chiếc giày vàng) tại World Cup 2026, trong đó có Ronaldo và Messi.

FIFA World Cup 2026 chắc chắn sẽ có nhiều bàn thắng hơn bao giờ hết. Thực tế, World Cup 2026 sẽ có nhiều hơn 40 trận đấu so với bất kỳ kỳ giải nào trước đây. Tuy nhiên, điều không chắc chắn là cầu thủ nào sẽ ghi nhiều bàn thắng nhất giải.

Theo FIFA, ứng cử viên đầu tiên cho danh hiệu vua phá lưới là Kylian Mbappe của tuyển Pháp. Nếu như Thierry Henry và Olivier Giroud lần lượt 30 và 36 tuổi khi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Pháp, thì Mbappe đang chuẩn bị làm được điều đó ở tuổi 27.

Harry Kane là một trong những ứng viên nặng ký cho danh hiệu vua phá lưới World Cup 2026. ẢNH: FIFA

Không chỉ ghi được 39 bàn thắng trong 49 trận gần nhất cho Les Bleus, Mbappe còn có hiệu suất gần một bàn thắng mỗi trận tại Paris Saint-Germain và đang làm điều tương tự tại Real Madrid. Việc giành Chiếc giày vàng World Cup hai kỳ liên tiếp, với những người kiến ​​tạo xuất sắc như Rayan Cherki, Ousmane Dembele, Desire Doue và Michael Olise hỗ trợ, hoàn toàn nằm trong tầm tay của Mbappe.

Một trong những chân sút xuất sắc nhất lịch sử bóng đá sẽ bước sang tuổi 39 trong vòng chung kết thế giới, nhưng anh vẫn ghi bàn một cách dễ dàng. Đó là Lionel Messi, người đã ghi 35 bàn trong 37 trận gần nhất cho đội tuyển Argentina, và tiếp tục phá vỡ các kỷ lục ghi bàn tại Inter Miami. Điều thú vị là, Chiếc giày vàng của giải đấu là một trong số ít giải thưởng mà Messi chưa từng giành được, anh là một trong hai người duy nhất ghi hơn sáu bàn trong một mùa giải mà không đoạt giải.

Những ứng cử viên còn lại trong tốp 10 được FIFA xướng tên là Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Erling Haaland, Lamine Yamal, Ousmane Dembele, Vinicius Jr, Raphinha và Mikel Oyarzabal.