Harry Kane và hành trình thay đổi cách nhìn nhận của mọi người 18/06/2026 09:09

(PLO)- "Việc giành được các danh hiệu đã đưa tôi lên một tầm cao mới và thay đổi cách mọi người nhìn nhận tôi", Harry Kane khẳng định.

Ngôi sao của Bayern Munich, Harry Kane, sẽ dẫn dắt đội tuyển Anh tham dự một kỳ World Cup khác, với mục tiêu tiến xa hơn dưới sự dẫn dắt của Thomas Tuchel tại Mỹ, Canada và Mexico.

Đội trưởng đội tuyển Anh, Harry Kane, cho biết anh đã nâng tầm lối chơi của mình lên "một đẳng cấp khác" và giờ đây là một người chiến thắng thực thụ. Kane, 32 tuổi, thậm chí còn thừa nhận anh có một "cảm giác khác biệt" như "gánh nặng đã được trút bỏ" bởi vì anh đã quá quen với việc giành được các danh hiệu cùng gã khổng lồ bóng đá châu Âu Bayern Munich.

Sự tự tin trở lại

Harry Kane đã phá vỡ các kỷ lục ghi bàn, giành chức vô địch Bundesliga, cúp quốc gia Đức và đang mang sự tự tin đó vào giải đấu lớn thứ sáu trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Điều đó giúp nâng tầm Kane với tư cách là một tiền đạo, một thủ lĩnh và đội trưởng của đội tuyển Anh, đến mức anh tin đây có thể là cơ hội tốt nhất để giành được danh hiệu cao quý nhất, chức vô địch World Cup 2026.

Harry Kane đã dẫn dắt đội tuyển Anh ra sân trong trận mở màn vòng bảng World Cup thắng Croatia tại Dallas vào sáng nay 18-6. Và tuyển Anh đã có khởi đầu mỹ mãn bằng trận thắng đối thủ lớn Croatia 4-2, trong đó Harry Kane ghi 2 bàn.

Harry Kane đã trút bỏ áp lực sau khi giành nhiều danh hiệu tại Bayern Munich. ẢNH: MIRROR/GETTY

Harry Kane cho biết: “Tôi nghĩ chắc chắn có một cảm giác khác. Đối với cá nhân tôi, việc trút bỏ được gánh nặng đó rất quan trọng. Đặc biệt là năm nay, việc giành được các danh hiệu Bundesliga và lọt vào trận chung kết cúp quốc gia Đức, nơi tôi lập hat-trick, khoảnh khắc lớn đầu tiên của tôi trong một trận chung kết, tôi nghĩ điều đó sẽ chỉ giúp ích cho tôi với tư cách là một cầu thủ.

Tôi nghĩ nhận thức về tôi có lẽ đã thay đổi trong vài năm qua, việc tôi giành được những danh hiệu khiến tôi được nhìn nhận khác đi một chút từ bên ngoài hoặc bởi những người xung quanh, và thậm chí có thể cả các đồng đội, tôi không chắc lắm. Xét về cảm nhận chung về bản thân tôi, tôi nghĩ đã có sự thay đổi, nhưng không chỉ riêng tôi, cả đội năm nay đều từng là thành viên của những đội chiến thắng, giành được các danh hiệu và có những khoảnh khắc tỏa sáng. Vì vậy, kinh nghiệm đó sẽ giúp ích cho toàn đội tại World Cup 2026".

Bốn năm trước, tuyển Anh đã bị Pháp loại ở tứ kết World Cup tại Qatar, nhưng giờ đây, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Thomas Tuchel, Tam sư bước vào giải đấu này với khát khao cháy bỏng chấm dứt 60 năm đau lòng kể từ lần cuối cùng vô địch vào năm 1966.

2. Phong độ tốt nhất của Kane

Harry Kane từng là mục tiêu chế giễu trên mạng xã hội vì không giành được danh hiệu nào trong thời gian thi đấu cho CLB thời thơ ấu Tottenham. Anh cũng gặp vấn đề về phong độ và thể lực trước các giải đấu lớn trước đây, nhưng giờ anh bước vào World Cup 2026 với một mùa giải phá kỷ lục ghi 61 bàn thắng. Đó chính là phong độ xứng đáng với Quả bóng vàng.

Kane gánh trên vai vận mệnh của tuyển Anh tại World Cup 2026. ẢNH: MIRROR/GETTY

“Tôi bước vào World Cup 2026 với phong độ tốt nhất có thể, cả về thể chất lẫn tinh thần, sau một mùa giải tuyệt vời", Harry Kane khẳng định, “Trong suốt sự nghiệp, không phải lúc nào mọi mảnh ghép cũng hoàn hảo vào đúng thời điểm.

Bây giờ, khi nói chuyện, tôi cảm thấy mình đang ở đúng vị trí đó. Tôi cảm thấy, như bạn đã nói, vài năm qua tôi đã được nâng lên một tầm cao mới, thậm chí vượt cả tiêu chuẩn của chính mình. Có lẽ sự thoải mái mà tôi có được ở thời điểm hiện tại, sau khi giành được những danh hiệu, đã giúp ích cho điều này.

Nhưng ở mỗi giải đấu, tôi luôn cảm thấy, đặc biệt là khi là tiền đạo, là người ghi bàn, bạn luôn chịu áp lực, mọi người kỳ vọng bạn sẽ là người ghi bàn và giành chiến thắng, giúp đỡ đội bóng theo nghĩa đó và tôi nghĩ giải đấu này cũng không khác. Nhưng tôi cảm thấy thoải mái với trách nhiệm đó, có lẽ tôi còn cảm thấy thoải mái hơn khi bước vào World Cup 2026 vì những gì đã diễn ra trong mùa giải vừa qua.”

3. Học hỏi qua từng khoảnh khắc

Kane nói anh đã học được điều gì đó từ mỗi giải đấu mà anh tham gia. Nhưng Kane cũng nghĩ rằng những thất vọng - chẳng hạn như pha đá phạt đền hỏng ăn trước Pháp ở tứ kết World Cup 2018 tại Qatar - chỉ càng thúc đẩy anh hơn nữa.

Kane học hỏi rất nhiều điều từ thất bại ở World Cup 2022. ẢNH: MIRROR/GETTY

Harry Kane nói thêm: “Rõ ràng đây là giải đấu thứ sáu của tôi rồi. Có những trận tốt, có những trận không tốt. Bạn học hỏi được nhiều điều qua từng khoảnh khắc. Tôi đã làm được điều đó trong suốt sự nghiệp của mình. Rất hiếm khi bạn có một sự nghiệp ở cấp độ này, tham gia nhiều giải đấu như vậy, mà không trải qua những thăng trầm trên đường đi.

Tôi cảm thấy những thất bại, đặc biệt là những khó khăn, đã thúc đẩy tôi trở nên tốt hơn, nhất là sau kỳ World Cup trước và nỗi thất vọng về cách kết thúc giải đấu đó. Sau khoảng thời gian cần thiết để tôi xử lý mọi chuyện và bước tiếp, điều đó đã tiếp thêm cho tôi động lực, một lợi thế để thực sự cải thiện và nỗ lực hơn nữa. Và để trở lại giai đoạn như hiện tại, về mặt đó, tôi không thể ở một vị trí tốt hơn được nữa.”

Là một cầu thủ giàu kinh nghiệm, người đã cùng đội tiến xa trong các giải đấu trước, bạn phải kiên nhẫn. Tất nhiên chúng tôi muốn khởi đầu tốt nhất có thể, muốn bắt đầu bằng một chiến thắng và tôi muốn bắt đầu bằng việc ghi bàn nhưng điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra.

Ở các kỳ World Cup, mọi thứ có thể bị hiểu sai ngữ cảnh. Nếu bạn không ghi bàn trong hai trận đấu ở World Cup, sẽ có rất nhiều lời bàn tán xung quanh bạn. Hai trận không ghi bàn ở Bayern Munich thì chẳng ai để ý cả. Từ khía cạnh đó, tôi cảm thấy mình đã xử lý tốt những vấn đề đó. Có lẽ tôi sẽ phải làm điều tương tự ở đây. Hy vọng là không, hy vọng tôi sẽ khởi đầu tốt nhưng phải chờ xem. Vì vậy, tôi nghĩ chúng tôi chắc chắn phải mang theo một vài kinh nghiệm đó vào giải đấu này.

World Cup là sân khấu lớn nhất và áp lực cao nhất, nhưng nếu bạn có thể cảm nhận được sự tự do trên sân cỏ và cả sự gắn kết, biết rằng chúng tôi luôn hỗ trợ lẫn nhau bất kể điều gì xảy ra, tôi nghĩ điều đó sẽ giúp mọi người phát huy hết khả năng của mình.

Dĩ nhiên thời gian sẽ trả lời. Tôi luôn hoài nghi về việc bàn luận trước giải đấu vì cuối cùng mọi chuyện sẽ được quyết định bởi những gì chúng tôi thể hiện trên sân và chúng tôi phải chứng minh điều đó bằng lối chơi bóng đá của mình. Nhưng về cơ bản, chúng tôi chắc chắn tự tin bước vào World Cup lần này”.

4. Niềm hi vọng mang tên... Thomas Tuchel

Một yếu tố mà tuyển Anh hy vọng sẽ giúp họ vượt qua thử thách chính là HLV Thomas Tuchel. Và Harry Kane khẳng định HLV người Đức hiện đang hoàn toàn tập trung vào World Cup 2026 cùng Tam sư. Đội trưởng đội tuyển Anh cho biết anh đã nhận thấy sự thay đổi trong tư duy và tâm trạng của Tuchel khi giai đoạn chuẩn bị nghiêm túc bắt đầu.

Harry Kane rất tin tưởng vào HLV Thomas Tuchel. ẢNH: MIRROR/GETTY

Harry Kane nói: “Tôi nghĩ chắc chắn HLV sẽ bắt đầu thay đổi. Một số cuộc họp mà chúng tôi đã diễn ra rất sôi nổi. Tôi cũng cảm nhận được điều đó phần nào ở Bayern Munich khi chúng tôi tiến sâu hơn vào Champions League, cảm giác mà bạn nhận được từ HLV Tuchel thậm chí còn mãnh liệt và đầy nhiệt huyết hơn, và ông ấy là người luôn bộc lộ cảm xúc một cách thẳng thắn.

Vì vậy, chắc chắn 100% chúng tôi sẽ bắt đầu có một chút thay đổi. Tôi cảm thấy điều đó đã bắt đầu rồi. Chúng tôi đang trong giai đoạn chuẩn bị, nên chúng tôi không muốn căng thẳng quá sớm. HLV trưởng rất giàu kinh nghiệm trong các giải đấu lớn, các giải đấu quan trọng. Thomas Tuchel sẽ tìm ra được phong cách phù hợp khi trận đấu tiếp diễn".