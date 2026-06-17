Người Nhật vô địch World Cup 17/06/2026 06:39

(PLO)- Trong khi nhiều cổ động viên trên khắp thế giới đổ ra đường ăn mừng sau những trận cầu cảm xúc tại World Cup 2026, người hâm mộ Nhật Bản lại tiếp tục gây sốt bằng một hành động quen thuộc nhưng chưa bao giờ hết đặc biệt.

Sau trận hòa 2-2 với tuyển Hà Lan tại Texas ở trận mở màn, các cổ động viên Nhật Bản nán lại hàng giờ để dọn sạch khán đài, một hình ảnh đang khiến cộng đồng bóng đá quốc tế dành những lời khen ngợi không ngớt.

Truyền thống khiến cả World Cup phải thán phục

Đội tuyển Nhật Bản cầm hòa Hà Lan 2-2 tại sân vận động AT&T ở Arlington mang đến một trong những màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn nhất từ đầu World Cup 2026. Đội bóng châu Á hai lần bị dẫn trước nhưng vẫn kiên cường giành lại 1 điểm nhờ tinh thần chiến đấu bền bỉ.

Thế nhưng sau tiếng còi mãn cuộc, điều thu hút sự chú ý không phải là diễn biến trên sân mà là những gì xảy ra trên khán đài. Hàng trăm cổ động viên Nhật Bản tiếp tục thực hiện truyền thống đã trở thành thương hiệu của họ suốt nhiều kỳ World Cup. Thay vì nhanh chóng ra về, họ mang theo những túi nhựa màu xanh, tỉ mỉ thu gom từng chai nước, hộp thức ăn và các loại rác còn sót lại.

Các cổ động viên Nhật không ai bảo ai đều tự nguyện thu gom rác sau trận đấu. Ảnh: FF.

Hình ảnh này lần đầu được thế giới chú ý tại World Cup 1998, thời điểm Nhật Bản có lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Kể từ đó, cứ mỗi bốn năm, người hâm mộ xứ sở mặt trời mọc lại khiến truyền thông quốc tế nhắc đến bởi ý thức cộng đồng đáng ngưỡng mộ.

Đối với nhiều người Nhật, đây không phải hành động nhằm gây chú ý hay “làm màu”, tạo hình ảnh đẹp trước ống kính máy quay. Nó đơn giản là một phần trong cách họ được giáo dục từ nhỏ. Một câu nói quen thuộc thường được dạy trong trường học là: “Hãy rời đi mà không để lại điều gì phía sau”. Triết lý này khuyến khích mọi người giữ nguyên hiện trạng hoặc thậm chí để nơi mình vừa sử dụng sạch sẽ hơn trước.

Một cổ động viên chia sẻ rằng việc dọn dẹp sau trận đấu là điều hoàn toàn tự nhiên. Theo anh, đó là cách thể hiện sự tôn trọng đối với sân vận động, các cầu thủ và những người cùng chia sẻ không gian. Được góp mặt tại World Cup là một niềm vinh dự nên họ không muốn bỏ lại sự bừa bộn phía sau.

Phòng thay đồ của tuyển Nhật Bản sạch tinh tươm sau khi họ rời đi. Ảnh: FF.

Hirokazu Tsunoda, một cổ động viên Nhật Bản, thừa nhận anh từng rất ghét những buổi lao động vệ sinh khi còn đi học. Tuy nhiên, khi trưởng thành, anh hiểu những sân vận động nơi diễn ra các trận đấu lớn là không gian đặc biệt và xứng đáng được đối xử đúng mực.

Văn hóa từ trường học đến World Cup

Điều đáng chú ý là tinh thần này không chỉ xuất hiện trên khán đài. Bên trong phòng thay đồ của đội tuyển Nhật Bản, các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện cũng duy trì thói quen tương tự. Sau trận đấu với Hà Lan, phòng thay đồ của đội được ghi nhận trong tình trạng gần như hoàn hảo, mọi vật dụng được sắp xếp ngăn nắp, rác thải được thu gom gọn gàng.

Đây là hình ảnh từng xuất hiện tại nhiều giải đấu lớn trước đây. Các tuyển thủ Nhật Bản thường để lại những lời cảm ơn viết bằng ngôn ngữ của nước chủ nhà như một cách bày tỏ sự biết ơn đối với ban tổ chức.

Giữ gìn vệ sinh kỹ lưỡng là chuyện bình thường của thầy trò HLV Hajime Moriyasu. Ảnh: FF.

HLV Hajime Moriyasu từng khẳng định đây là chuyện hết sức bình thường đối với người Nhật. Theo ông, khi rời khỏi một địa điểm nào đó, mọi người nên cố gắng để nơi ấy sạch sẽ hơn lúc mình đặt chân đến.

Nhiều chuyên gia xã hội học cho rằng hành động này xuất phát từ sự kết hợp giữa trách nhiệm cộng đồng và ý thức không muốn gây phiền hà cho người khác. Nhà xã hội học Masachi Ohsawa nhận định người Nhật đặc biệt nhạy cảm với những chuẩn mực đạo đức trong đời sống hằng ngày. Họ luôn cố gắng tránh tạo thêm gánh nặng cho những người cùng chia sẻ môi trường sống.

Tại World Cup 2026, tinh thần ấy còn nhận được sự hưởng ứng từ những nhân vật ngoài bóng đá. Tiền vệ NFL Jameis Winston được nhìn thấy mặc áo đấu Nhật Bản và tham gia nhặt rác cùng các cổ động viên sau trận đấu. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được hàng triệu lượt tương tác.

Đội tuyển Nhật Bản hòa trận ra quân với Hà Lan nhưng cách ứng xử của họ lẫn các cổ động viên như nhà vô địch trong lòng người hâm mộ. Ảnh: EPA.

Đối với người hâm mộ Nhật Bản, điều quan trọng nhất không phải những lời khen từ thế giới. Theo cổ động viên Futo Hagiwara, văn hóa này được duy trì đơn giản vì đó là cách ứng xử mà họ tin là đúng đắn. Người lớn không cần phải liên tục nhắc nhở thế hệ trẻ. Họ chỉ cần làm gương bằng hành động thực tế.

Và có lẽ đó chính là lý do khiến hình ảnh người Nhật dọn rác sau mỗi trận đấu vẫn luôn gây xúc động tại mọi kỳ World Cup. Trong một giải đấu nơi hàng triệu người cạnh tranh để được chú ý, họ lại khiến cả thế giới nể phục bằng những việc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.