MU mạo hiểm chiêu mộ Mateus Fernandes 16/06/2026 10:51

(PLO)- MU mạo hiểm chờ thời cơ chiêu mộ Mateus Fernandes khi ngôi sao của người Bồ Đào Nha này thông báo với ban lãnh đạo West Ham rằng anh muốn ra đi.

Trong bản tin gán nhãn độc quyền, tờ Mirror (Anh) đưa tin, ban lãnh đạo MU không vội vàng đáp ứng mức giá mà West Ham yêu cầu cho Mateus Fernandes, dù biết rõ tuyển thủ Bồ Đào Nha này đang rất muốn chuyển đến Old Trafford. "Quỷ đỏ" thành Manchester đã nói với West Ham rằng hãy quên việc gây sức ép lên họ về thương vụ Mateus Fernandes đi.

Manchester United đã coi Mateus Fernandes là mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên hàng đầu của CLB trong mùa hè này, sau khi rút khỏi cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ người Anh Elliot Anderson. Tuyển thủ quốc tế người Bồ Đào Nha đã bày tỏ mong muốn chuyển đến Old Trafford sau khi West Ham xuống hạng Championship.

Cầu thủ 21 tuổi Mateus Fernandes rất khao khát được thi đấu tại Champions League, trong khi MU tự tin việc đạt được thỏa thuận về các điều khoản cá nhân sẽ không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, trở ngại dường như nằm ở mức phí chuyển nhượng mà West Ham muốn nhận để bán Fernandes.

Mateus Fernandes rất muốn rời West Ham. ẢNH: MIRROR/GETTY

The Hammers định giá Mateus Fernandes vào khoảng 80 triệu bảng Anh và rất muốn tạo ra một cuộc đấu giá cho tiền vệ này, người cũng là mục tiêu của Paris Saint Germain và Real Madrid. West Ham cho rằng Fernandes là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League và có tiềm năng đạt giá trị hơn 100 triệu bảng Anh trong tương lai không xa.

Nhưng MU không sẵn sàng đáp ứng mức giá yêu cầu. Các nhân vật cấp cao tại MU đã thảo luận về những lợi ích của việc chiêu mộ Mateus Fernandes vào đội hình của HLV Michael Carrick. Và cảm nhận chung ở Old Trafford là, dù Fernandes có tiềm năng rất lớn, anh vẫn cần phải chứng minh và khẳng định bản thân ở đẳng cấp cao nhất.

MU dự kiến ​​sẽ đưa ra lời đề nghị đầu tiên vào cuối tuần này, nhưng mức giá sẽ không phải là 80 triệu bảng Anh. Vẫn còn phải chờ xem liệu cả hai CLB có thể đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng hay không. Nhưng với việc Mateus Fernandes quyết định giấc mơ của mình là được đến Old Trafford, MU không hề hoảng loạn và sẵn sàng chờ đợi với hy vọng đạt được thỏa thuận phù hợp với họ. Điều này khiến tờ Mirror bình luận "MU mạo hiểm".

MU sẽ không bỏ 80 triệu bảng Anh để mua Mateus Fernandes. ẢNH: CAMERA SPORTS

Trong khi đó, Manchester United đã bác bỏ những thông tin cho rằng họ đã đạt được thỏa thuận trị giá 60 triệu bảng Anh với Newcastle để chiêu mộ Lewis Hall. Mặc dù Manchester United vẫn rất ngưỡng mộ tuyển thủ Anh này, nhưng việc chiêu mộ một hậu vệ trái không phải là ưu tiên trước mắt.