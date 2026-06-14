Messi vượt mặt Ronaldo, độc chiếm kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở World Cup 14/06/2026 09:29

Hai huyền thoại đương đại là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều đang đứng trước cơ hội tham dự kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp, thành tích chưa cầu thủ nào từng chạm tới.

Dù vậy, Messi mới là người ghi tên mình vào lịch sử trước. Đội tuyển Argentina sẽ mở màn chiến dịch World Cup 2026 bằng cuộc chạm trán với Algeria ở bảng J vào ngày 16-6 theo giờ địa phương. Trong khi đó, Bồ Đào Nha phải chờ thêm một ngày mới ra sân gặp Congo tại bảng K.

Messi chờ đón kỷ lục ở Cúp thế giới. Ảnh: EPA.

Khoảng cách chỉ một ngày nhưng quá đủ giúp siêu sao người Argentina nắm lợi thế trong cuộc đua thiết lập cột mốc lịch sử. Nếu được tung vào sân trước Algeria, dù chỉ là trong đội hình xuất phát hay từ băng ghế dự bị, Messi sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở sáu kỳ World Cup khác nhau.

Khả năng đó được đánh giá rất cao. Chủ nhân biệt danh La Pulga vẫn giữ vai trò đội trưởng của Argentina và vừa phát đi tín hiệu tích cực trong trận giao hữu cuối cùng trước giải. Dù chỉ vào sân từ ghế dự bị, Messi vẫn kịp ghi bàn, cho thấy anh hoàn toàn sẵn sàng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ronaldo có nhiều khả năng sớm cân bằng kỷ lục với Messi. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, Ronaldo cũng đang hướng đến cột mốc tương tự. Dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto Martinez, chân sút kỳ cựu vẫn là một trong những nhân tố quan trọng nhất trên hàng công của Bồ Đào Nha. Nếu ra sân trước Congo, CR7 sẽ cân bằng thành tích với đại kình địch lâu năm của mình.

Ở tuổi xế chiều của sự nghiệp, Messi và Ronaldo tiếp tục tạo nên cuộc đua đặc biệt. World Cup 2026 được xem là chương cuối cùng của hai tượng đài bóng đá, nhưng trước khi khép lại hành trình huy hoàng ấy, cả hai vẫn còn cơ hội viết thêm một trang sử mới cho bóng đá thế giới.