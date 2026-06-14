Đức tung đội hình cực mạnh, Curacao gặp ác mộng ở World Cup 2026 14/06/2026 09:15

(PLO)- Đội tuyển Đức sẽ chính thức bước vào chiến dịch World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với tân binh Curacao ở lượt trận mở màn bảng F.

Trận đấu giữa Đức và Curacao ở bảng F World Cup 2026 diễn ra trên sân Houston tại Mỹ vào tối 14-6 theo giờ địa phương, nơi “Cỗ xe tăng” được kỳ vọng sẽ tạo ra màn khởi đầu bùng nổ trước đối thủ lần đầu góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sau nhiều năm trải qua những thăng trầm trên đấu trường quốc tế, Đức đến Cúp thế giới bằng quyết tâm khẳng định lại vị thế của một thế lực hàng đầu. Dưới sự dẫn dắt của HLV Julian Nagelsmann, đội bóng từng bốn lần vô địch thế giới đang sở hữu lực lượng có chiều sâu đáng nể, kết hợp giữa kinh nghiệm của các cựu binh và sức trẻ từ thế hệ cầu thủ tài năng mới nổi.

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn đáng kể như Curacao, mục tiêu của Đức không gì khác ngoài chiến thắng. 3 điểm trong ngày ra quân sẽ giúp họ tạo lợi thế lớn trước khi bước vào những trận đấu khó khăn hơn ở phần còn lại của vòng bảng.

HLV Nagelsmann có rất nhiều chọn lựa nhân sự cho đội tuyển Đức. Ảnh: EPA.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trước trận đấu là quyết định ở vị trí thủ môn. Dù Oliver Baumann góp mặt trong danh sách tham dự giải đấu, Nagelsmann xác nhận Manuel Neuer vẫn là lựa chọn số một trong khung gỗ. Ở tuổi 40, thủ thành huyền thoại này tiếp tục được xem là chốt chặn đáng tin cậy và là thủ lĩnh tinh thần của toàn đội.

Hàng phòng ngự nhiều khả năng sẽ chứng kiến sự trở lại của Nathaniel Brown ở hành lang trái sau màn trình diễn tích cực trong trận giao hữu gặp Mỹ. Anh được đánh giá nhỉnh hơn David Raum trong cuộc cạnh tranh vị trí đá chính. Brown dự kiến sát cánh cùng Jonathan Tah và Nico Schlotterbeck ở trung tâm hàng thủ, trong khi Joshua Kimmich tiếp tục đảm nhận vai trò hậu vệ phải.

Tuyến giữa của Đức hứa hẹn mang đến sự cân bằng với bộ đôi Felix Nmecha và Aleksandar Pavlovic. Đây là hai cái tên thường xuyên được Nagelsmann trao cơ hội trong giai đoạn chuẩn bị trước giải đấu.

"Cỗ xe tăng" không khó đánh bại đối thủ lót đường Curacao ở trận ra quân bảng F. Ảnh: EPA.

Phía trên, bộ ba Leroy Sane, Jamal Musiala và Florian Wirtz được kỳ vọng sẽ tạo nên sức công phá cực lớn. Trong bối cảnh Lennart Karl chấn thương, Sane đứng trước cơ hội chiếm suất đá chính ngay từ đầu. Trên hàng công, Kai Havertz vẫn là niềm hy vọng số một trong nhiệm vụ ghi bàn.

Đội hình dự kiến của Đức (4-2-3-1): Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sane, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz.