Messi bật khóc tại World Cup vì chuyện buồn của gia đình 18/06/2026 10:08

Lionel Messi đã lập hat-trick trong trận đấu đầu tiên của Argentina trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch World Cup, nhưng ngôi sao bóng đá này còn có những mối bận tâm khác. Theo một nguồn tin thân cận, Lionel Messi đã xúc động sau khi ghi bàn tại World Cup 2026 vì cha anh, Jorge Messi, đang phải đối mặt với một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Siêu sao 38 tuổi này đã chứng tỏ bản lĩnh phi thường, truyền cảm hứng cho Argentina giành chiến thắng quan trọng 3-0 trước Algeria trong trận đấu đầu tiên tại World Cup 2026. Tiền vệ của Inter Miami đang chịu áp lực rất lớn vì đội tuyển quốc gia của anh là đương kim vô địch.

Tuy nhiên, dường như trong trận đấu đó, Lionel Messi lại bận tâm đến những chuyện khác. Khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Argentina trong chiến thắng 3-0 trước Algeria, đội trưởng tuyển Argentina đã bật khóc ngay trên sân.

Lionel Messi bật khóc ngay trên sân. ẢNH: NURPHOTO

Sau trận đấu, khi được hỏi tại sao anh lại xúc động như vậy, Lionel Messi nói: "Không, thành thật mà nói, đó là chuyện hoàn toàn không liên quan đến thể thao. Mấy ngày qua thật khó khăn, phức tạp".

Lionel Messi cũng nói thêm: "Tôi đã trải qua vài ngày khó khăn, phức tạp, nhưng tôi rất biết ơn toàn bộ đoàn, tất cả các đồng đội của tôi vì họ luôn ở bên cạnh tôi, như mọi khi, tiếp thêm cho tôi rất nhiều sức mạnh để vượt qua, và thế là đủ rồi".

Không lâu sau, phóng viên thể thao Eduardo Feinmann tiết lộ trên một trong những đài phát thanh được nhiều người nghe nhất của Argentina là Radio Mitre, rằng cha của Messi đang không khỏe. Eduardo Feinmann nói: "Chuyện này liên quan đến cha của Lionel Messi. Cha của anh ấy không được khỏe. Đã khá lâu rồi, vài tháng nay, từ năm ngoái.

Và tuần này đã có một số tình huống khiến sức khỏe của ông Jorge Messi xấu đi đôi chút, và Lionel Messi đang trải qua cuộc đấu tranh nội tâm. Nói cách khác, giống như bất kỳ con người nào khác".

Cũng có thông tin cho rằng ông Jorge Messi đã trải qua một "sự cố sức khỏe" vào tháng Giêng khi ở nhà, dẫn đến việc ông phải nhập viện. Ông đã được kiểm tra tim mạch và não, nhưng vẫn chưa có chẩn đoán chính xác về vấn đề gặp phải.

Cha của Messi có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp bóng đá của anh và vẫn tiếp tục hỗ trợ con trai mình ở hậu trường. Ông Jorge giữ vai trò là người đại diện và quản lý kinh doanh cho siêu sao 8 lần giành Quả bóng vàng.

Ông Jorge Messi có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp vĩ đại của Lionel Messi. ẢNH: NURPHOTO

Messi có ba người anh chị em khác. Cha mẹ anh đã kết hôn từ năm 1978 và vẫn đang sống hạnh phúc bên nhau, chia thời gian sinh sống giữa Miami và Rosario. Trước khi bắt đầu quản lý sự nghiệp bóng đá và đế chế kinh doanh của Messi, ông Jorge từng làm việc trong ngành sản xuất thép.

Nếu cha của Messi có thể xem trận đấu này, ông sẽ thấy con trai mình san bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại tại World Cup với 16 bàn thắng, ngang bằng với Miroslav Klose. Đội trưởng Argentina đã ghi bốn bàn thắng, nhưng bàn thắng đầu tiên bị từ chối vì lỗi việt vị.