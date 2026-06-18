Vì sao Mexico hiểu rất rõ và ngại “máy quét” Lee Kang-in 18/06/2026 11:14

HLV Javier Aguirre của đội tuyển đồng chủ nhà World Cup 2026-Mexico rất ngại Lee Kang-in và ông đã cảnh báo cho toàn đội trước lượt trận thứ nhì World Cup 2026 gặp Hàn Quốc.

Cả hai đội đều thắng lượt trận khai mạc World Cup 2026 ở bảng A, Mexico thắng Nam Phi 2-0, Hàn Quốc ngược dòng đánh bại Czech 2-1... Trận đó, tiền vệ đang khoác áo PSG Lee Kang-in chơi rất hay, có pha chuyền bóng đầy tinh tế và thông minh để Hwang In-beom ghi bàn gỡ hòa 1-1. Cùng với đó, Lee Kang-in “gánh” tuyến giữa của Hàn Quốc trước sức mạnh cơ bắp và cao to của Czech.

Lee Kang-in và thầy Javier Aguirre hồi ở Mallorca và gặp lại tại World Cup 2026.

HLV Javier Aguirre không lạ gì “máy quét” Lee Kang-in. Thuyền trưởng tuyển Mexico từng có những năm tháng hành nghề tại La Liga. Aguirre dẫn dắt CLB Mallorca và chính là thầy của Lee Kang-in khi tiền vệ này còn đá ở Tây Ban Nha trước khi sang PSG năm 2023.

Giới mộ điệu bóng đá hẳn không ai xa lạ về tính cách của Lee Kang-in, cầu thủ xuất sắc nhất World Cup U-20 năm 2019 (tại Ukraine) khi Hàn Quốc đoạt ngôi á quân.

Lee Kang-in từng dám đối đầu và chơi cực rắn với “đồ tể” Sergio Ramos của Real Madrid. Rồi Lee Kang-in cũng từng gây chuyện với đàn anh, đội trưởng Son Heung-min tại Asian Cup 2023 ở Qatar.

Điều đáng nói hơn khi đá ở Mallorca chính HLV Javier Aguirre đã “đạo diễn” cho Lee Kang-in trong việc “càn quét” ngôi sao nào của đối phương. Mỗi lần giao nhiệm vụ “bắt chết” ai, Lee hoàn thành rất xuất sắc trong mắt HLV Javier Aguirre.

Theo HLV Javier Aguirre,Lee Kang-in là cầu thủ hay nhất, "chìa khóa" giúp Hàn Quốc đánh bại Czech 2-1. Ảnh: YN.

Lối chơi của Lee rất cứng rắn và không hề ngại bất kỳ ai, kể cả những cầu thủ châu Âu, châu Phi hay Nam Mỹ cao to vượt trội, đó là những gì ông Aguirre nhận xét về cậu học trò cũ.

Nói với báo chí, HLV Javier Aguirre quả quyết: “Tôi tin Lee Kang-in là tài năng sáng nhất của tuyển Hàn Quốc, cậu ấy là “thứ vũ khí tối thượng, tinh thần thép” trong những pha bóng 1 đối 1”.

Hồi tháng 9 qua, trong trận giao hữu hòa 2-2 giữa Mexico và Hàn Quốc tại Nashville, hai bàn thắng của Hàn Quốc đều “in đậm dấu giày” của Lee Kang-in. Lee Kang-in, 25 tuổi là mẫu tiền vệ chơi hiệu quả, thông minh, đầy sáng tạo ở khu vực giữa sân của tuyển Hàn Quốc.