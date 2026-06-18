Cái kết đắng cho truyền thông Hàn Quốc vì chế giễu Son Heung-min 18/06/2026 11:08

Việc một đoạn ghi âm bị rò rỉ cho thấy một số phóng viên buông lời chế giễu đội trưởng Son Heung-min của tuyển Hàn Quốc đang khiến truyền thông nước này gặp rắc rối tại World Cup 2026. Một số phóng viên Hàn Quốc có kiến thức rất hạn hẹp và hiểu biết pháp luật Hàn Quốc đã hỏi những chuyện rất ngớ ngẩn về Son Heung-min.

Một số phóng viên Hàn Quốc hỏi Son Heung-min tại World Cup 2026 rằng, sao anh ở tuổi 33 rồi vẫn chưa chịu về nước thực thi quân dịch bắt buộc 21 tháng. Thực tế thì Son Heung-min đã được miễn trừ quân dịch sau khi Hàn Quốc đoạt HCV bóng đá Asiad 2018 ở Indonesia. Luật pháp Hàn Quốc quy định cá nhân hay tập thể nào đoạt HCV cấp độ châu Á trở lên sẽ được miễn trừ quân dịch, nhưng cũng phải qua 3 tuần huấn luyện quân sự. Son Heung-min cũng đã hoàn thành 3 tuần học quân sự rồi.

Từ sự cố của Son Heung-min, toàn bộ đội tuyển Hàn Quốc tẩy chay báo chí quê nhà tại World Cup 2026. Ảnh: YN

Câu hỏi trên của báo chí đặt ra cho đội trưởng Hàn Quốc vừa không đúng thời điểm, vừa thiếu kiến thức, thiếu tế nhị. Hồi Asiad 2018, khi tuyển Hàn Quốc vào bán kết, Son Heung-min mới từ Anh bay thẳng sang Indonesia gặp đội U-23 Việt Nam thắng 3-1 ở bán kết rồi vào chung kết thắng luôn U-23 Nhật Bản để vô địch, Son Heung-min được miễn trừ quân dịch.

HLV Hong Myong-bon cũng rất thất vọng về câu hỏi của báo chí Hàn Quốc. Thế là làn sóng tẩy chay báo chí Hàn Quốc tại World Cup từ đội tuyển đã xảy ra. LĐBĐ Hàn Quốc lên tiếng-Son Heung-min đã được miễn trừ quân dịch từ 8 năm nay. Son Heung-min cũng hoàn tất khóa học quân sự ngắn hạn việc sử dụng khí tài thô sơ trong 3 tuần mà bất cứ người đàn ông Hàn Quốc nào cũng phải bắt buộc trải qua.