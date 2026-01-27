Tuyển Việt Nam táo bạo đặt vé World Cup 2028 27/01/2026 12:29

Trong cuộc cạnh tranh futsal ở sân chơi châu Á ngày càng khốc liệt, chiến lược gia người Argentina chấp nhận mạo hiểm bằng cách mạnh dạn trẻ hóa đội hình, hướng về tương lai cho đội tuyển Việt Nam.

Tại vòng bảng giải vô địch Futsal châu Á 2026 diễn ra ở Indonesia, các học trò của HLV Diego Giustozzi rơi vào bảng B cùng ba đối thủ khó chịu là Thái Lan, Kuwait và Lebanon. Đây đều là những đội bóng giàu kinh nghiệm và có nền futsal phát triển ổn định. Tuy nhiên, HLV Diego Giustozzi không ngại ngùng và chọn cách thổi bùng tinh thần chiến đấu cho toàn đội.

Nhà cầm quân từng là tuyển thủ futsal Argentina thẳng thắn khẳng định mục tiêu lớn nhất của ông là đưa Việt Nam trở lại sân chơi World Cup, sau lần gần nhất góp mặt vào năm 2021. Để làm được điều đó, ông quyết định làm mới đội tuyển bằng việc trao cơ hội cho tám cầu thủ lần đầu tiên tham dự đấu trường châu lục.

HLV Diego Giustozzi đã sẵn sàng cùng các học trò nhập cuộc Futsal châu Á. Ảnh: VFF.

Theo Diego, độ tuổi trung bình của đội hình hiện tại chỉ dao động từ 22 đến 23, cho thấy rõ định hướng xây dựng một tập thể trẻ trung, giàu năng lượng và còn nhiều dư địa phát triển.

Ông thầy sinh năm 1978 thừa nhận, việc mang đến một đội hình non trẻ đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách. Dù vậy, ông tin rằng những va chạm tại Cúp Futsal châu Á 2026 sẽ giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm quý giá, giúp họ trưởng thành hơn trong những giải đấu lớn sắp tới, đặc biệt là mùa AFC Futsal Cup 2028, giải đấu quyết định cho cuộc đua giành vé World Cup.

Mục tiêu ban đầu của các tuyển thủ trẻ là vượt qua vòng bảng. Ảnh: VFF.

HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh ông không đặt nặng việc thắng một trận cụ thể nào, mà ưu tiên sự ổn định trong suốt 40 phút thi đấu của mỗi trận. Theo ông, khi trình độ các đội châu Á đã được nâng lên đáng kể, chỉ những tập thể duy trì được cường độ cao và tinh thần chiến đấu xuyên suốt mới có thể tiến xa.

Trước mắt, mục tiêu khả thi nhất của futsal Việt Nam là vượt qua vòng bảng với trận khai cuộc gặp Kuwait vào lúc 17 giờ, ngày 27-1 tại Jakarta (Indonesia), qua đó tạo đà tâm lý và niềm tin cho hành trình dài hơi phía trước.