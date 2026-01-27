Khai mạc Futsal Asian Cup 2026, Việt Nam - Kuwait (17 giờ ngày 27-1) Tuyển Việt Nam có nhiệm vụ phải thắng Kuwait 27/01/2026 06:55

17 giờ ngày 27-1, tuyển Việt Nam ra quân trận đầu bảng B ở vòng chung kết Futsal châu Á gặp Kuwait với nhiệm vụ phải thắng. Trận đấu diễn ra tại nhà thi đấu Jakarta International Velodrome (Indonesia).

Trong quá khứ từ giải chính thức đến giao hữu, tuyển Futsal Việt Nam đều thắng Kuwait, gần nhất là hai trận giao hữu ngay trên đất Kuwait, Việt Nam cũng toàn thắng hồi tháng 9-2025. Tuy nhiên hôm nay là câu chuyện khác.

Tuyển Việt Nam trong lần giao hữu thắng Kuwait hồi tháng 9-2025. Ảnh:CTP

Vì sao quan trọng hóa tuyển Kuwait? Vì đây là đối thủ cạnh tranh tốp 2 bảng B vào tứ kết cùng Việt Nam, Thái Lan, trong khi Lebanon có vẻ ở ngoài cuộc chơi. Tuyển Kuwait hiện nay do HLV Bruno Garcia, cựu HLV tuyển Futsal Việt Nam dẫn dắt tiến bộ rất nhanh. Năm 2016 ông còn dẫn dắt Futsal Việt Nam đánh bại tuyển Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup (ở Uzbekistan) để có vé đi World Cup.

Ông Bruno Garcia rất am hiểu phong cách chơi của Futsal Việt Nam nên lại là mối lo lớn cho thầy trò HLV Diego Giustozzi. Dẫu Việt Nam hiện nay chỉ còn vài gương mặt là học trò của ông, trong đó có Thịnh Phát, Đa Hải... nhưng mọi thứ về Futsal Việt Nam, HLV Bruno Garcia biết rất rõ.

... Tuy nhiên tuyển Kuwait (xanh) tiến bộ rất nhanh khi cựu HLV tuyển Việt Nam Bruno Garcia dẫn dắt. Ảnh: CTP

Về dẫn dắt Kuwait, HLV Bruno Garcia cải thiện chất lượng rất nhanh nhờ cầu thủ to, khỏe, tinh tế. Trận giao hữu trước thềm giải châu Á, Kuwait đã hủy diệt thế lực futsal châu Á Uzbekistan đến 5-0. Trong khi Việt Nam mỗi khi đối đầu Uzbekistan chỉ toàn thua, gần nhất là thua 1-2 ở tứ kết Asian Cup 2024 tại Thái Lan.

Việc đội trưởng Phạm Đức Hòa chia tay tuyển (vì lớn tuổi), Futsal Việt Nam chỉ còn lại Thịnh Phát làm thủ lĩnh tinh thần. Đây là một kỳ Asian Cup không phải là vòng loại World Cup nên HLV Diego Giostozzi trẻ hóa quyết liệt cho Asian Cup 2028 nhằm giúp cầu thủ trẻ rèn giũa kinh nghiệm quốc tế.

Nếu như Futsal Việt Nam có ngôi sao sáng Thịnh Phát thì Kuwait có Al Fadhel, 31 tuổi ghi 4 bàn qua ba trận vòng loại. Khi HLV Bruno Garcia dẫn Kuwait với lợi thế chiều cao, cân nặng, cơ bắp thì ông sẽ tận dụng tối đa “vốn tự có” này để tạo khác biệt trong trận đấu, chắc chắn là thế. Còn Futsal Việt Nam nhất định sẽ chọn một lối chơi tinh tế, khôn ngoan, không đấu sức với Kuwait.

Có một điều dễ thấy, trong vòng 4 năm trở lại đây, Cúp C1 châu Á không còn được AFC tổ chức nên chất lượng đội tuyển Futsal Việt Nam cũng xuống theo. Nhiều năm trước, nhiều tuyển thủ trong màu áo Thái Sơn Nam tham dự sân chơi châu lục rất chất lượng này đối đầu với những cầu thủ cực chất của Iran, Uzbekistan, các ngoại binh Brazil, Tây Ban Nha của các CLB khác giúp họ học hỏi được nhiều điều.

Nhiệm vụ của Futsal Việt Nam trong trận gặp Kuwait là phải thắng. Với Thái Lan cũng đang trong thời kỳ chuyển tiếp nhưng đánh bại họ quả là điều khó hơn thắng Kuwait đối với thầy trò Diego Giustozzi. Còn Lebanon tuy ở vòng loại thua Việt Nam 0-4, nhưng đây là đội có thực lực, nhưng phong độ lại trồi sụt rất thất thường.

Dự đoán: Futsal Việt Nam thắng Kuwait 3-2.