Hai ngày nữa khai mạc VCK Futsal Asian Cup 2026: Tuyển Việt Nam trẻ hóa khi đối thủ bằng mọi giá “đòi nợ” 25/01/2026 13:05

Hai ngày nữa, tuyển Việt Nam ra quân ở sân chơi châu lục, giải Futsal Asian Cup 2026. Futsal Việt Nam đang trẻ hóa quyết liệt. Việt Nam ở bảng B cùng với Thái Lan, Kuwait và Lebanon.

Tại SEA Games 33, Futsal Thái Lan thắng khó Việt Nam 2-1. Còn với tuyển Kuwait do cựu HLV tuyển Việt Nam Bruno Garcia dẫn dắt thua Việt Nam cả hai trận giao hữu trên đất Kuwait hồi tháng 9-2025 cùng tỉ số 2-3. Đó là thời điểm HLV Bruno Garcia về Kuwait chưa lâu.

Đội trưởng Phạm Đức Hòa rất giàu kinh nghiệm và giỏi săn bàn, nhưng đã chia tay Futsal Việt Nam. Ảnh: AFC

Lần giao hữu đó, HLV Bruno Garcia kết nối để Futsal Việt Nam sang Kuwait đá giao hữu rồi thầy trò HLV Diego Giustozzi thẳng tiến về Hàng Châu, Trung Quốc dự vòng loại Asian Cup 2026, trong đó Việt Nam đánh bại chủ nhà Trung Quốc, Hong Kong và đặc biệt Lebanon đến 4-0. Nay Lebanon lại cùng bảng B với Việt Nam.

Thông điệp mà Kuwait gửi tới tuyển Việt Nam là trận giao hữu vừa qua, Kuwait đánh bại thế lực mạnh futsal châu Á-Uzbekistan 5-0. Điều này cho thấy, với một thời gian đủ dài, HLV Bruno Garcia đã nhào nặn và biến Kuwait thành đối thủ đáng gờm. Tuyển Kuwait và HLV Bruno Garcia sẽ thể hiện “ra ngô, ra khoai” khi chạm trán với Việt Nam.

Với Lebanon, đó là một đội tuyển có thực lực, nhưng phong độ lại không ổn, họ từng đánh bại Thái Lan và Nhật Bản, nhưng trồi sụt rất thất thường. Còn với Futsal Việt Nam đây là giai đoạn “thay máu” triệt để của chiến lược gia Argentina. Người đội trưởng, tay săn bàn, đàn anh Phạm Đức Hòa cũng đã tuyên bố giã từ đội tuyển.

Futsal Thái Lan cũng không còn là anh cả Đông Nam Á khi mất sạch danh hiệu vào tay Indonesia, nay gặp Việt Nam ở bảng B sẽ căng. Ảnh:AFC

Động thái trẻ hóa quyết liệt đội tuyển của HLV Diego Giustozzi cũng có ý đồ cho tương lai... để tạo nên một đội tuyển mạnh nhằm chinh phục cho Asian Cup 2028 cũng là vòng loại World Cup cùng năm. Futsal Việt Nam không trẻ hóa, không tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ cọ xát giải lớn thì đến bao giờ mới trưởng thành.

Asian Cup 2026 là thách thức cực lớn cho Futsal Việt Nam vì đội hình chưa đủ giàu kinh nghiệm quốc tế, các đối thủ thì muốn “đòi nợ” thầy trò HLV Diego Giustozzi.

+ Lịch thi đấu bảng B của Futsal Việt Nam: Gặp Kuwait (17 giờ ngày 27-1), gặp Lebanon (13 giờ ngày 29-1), gặp Thái Lan (15 giờ ngày 31-1).