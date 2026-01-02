HLV Diego Giustozzi của tuyển Việt Nam tái đấu Rakphol 02/01/2026 12:56

(PLO)- HLV Diego Giustozzi sẽ gặp lại đồng nghiệp Rakphol Sainetngam nhưng không phải tuyển Malaysia mà là Thái Lan.

Sáng ngày 2-1, báo chí Malaysia đưa tin HLV Rakphol Sainetngam (người Thái Lan) của tuyển Futsal Malaysia bất ngờ không tái ký hợp đồng dẫn Malaysia đá Asian Cup 2026 khởi tranh gần cuối tháng 1. Thay vào đó, ông Rakphok Sainetngam sẽ dẫn dắt Futsal Thái Lan tái đấu với HLV Diego Giustozzi của tuyển Việt Nam tại bảng B Asian Cup 2026.

HLV Rakphol Sainetngam đang dẫn dắt tuyển Malaysia rất tốt, có tấm HCĐ SEA Games 33, trong đó có trận ra quân đầu đánh bại tuyển Việt Nam 4-2. LĐBĐ Malaysia (FAM) cho HLV Rakphol nghỉ ngơi, sau đó trở lại Malaysia ký hợp đồng mới và dẫn tuyển Malaysia đá Asian Cup 2026. Tuy nhiên ông đã bất ngờ không ký bản hợp đồng thứ hai mà quay về dẫn dắt tuyển Thái Lan chuẩn bị Asian Cup 2026.

Tuyển Việt Nam thua tuyển Thái Lan 1-2 tại SEA Games 33,hai đội tái đấu ngày 31-1 tại Asian Cup 2026. Ảnh:CTP

Sau khi futsal nam Thái Lan mất tấm HCV vào tay Indonesia khi lượt trận cuối SEA Games 33 bị Indonesia đánh bại 6-1, HLV Miguel Rodrigo từ chức và trở về quê nhà Tây Ban Nha nghỉ ngơi. Lần này người Thái hướng đến thầy nội Rakphol Sainetngam.

Và như thế, nhà cầm quân của tuyển Việt Nam, HLV Diego Giustozzi lại tái đấu với đồng nghiệp Rakphol Sainetngam nhưng lần này không phải Malaysia mà là Thái Lan. Hồi SEA Games 33, tuyển Việt Nam thua Thái Lan 1-2. Việc FAM chậm chân hay lòng tin và sự tôn trọng HLV Rakphol Sainetngam trong hoàn cảnh này có vẻ... sai sai. Khi hợp đồng 1 năm hết hạn ngày 31-12-2025, nhưng FAM lại không có những trao đổi để dẫn đến bất ngờ khi HLV Rakphol quay về Thái Lan, chỉ hơn 20 ngày nữa Asian Cup 2026 khai mạc tại Indonesia.

HLV Rakphol Sainetngam tại đối đầu với HLV Diego Diustozzi sau SEA Games 33. Ảnh: CTP

HLV Rakphol Sainetngam có thành tích tương đối ấn tượng, ông từng dẫn dắt CLB Bluewave Chonburi vô địch Thái Lan nhiều lần, vào sâu cúp C1 châu Á, dẫn CLB Black Steel của Indonesia thành thế lực mạnh của futsal Indonesia và đóng góp nhiều tuyển thủ quốc gia cùng hai ngôi vô địch Đông Nam Á với Black Steel. Năm ngoái HLV Rakphol cũng từng dẫn dắt tuyển Myanmar.

Theo như lịch đấu bảng B Asian Cup 2026 , thì HLV Diego Giustozzi của tuyển Futsal Việt Nam chạm trán với tuyển Thái Lan vào ngày 31-1 ở lượt trận cuối vòng bảng.