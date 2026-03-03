Rio Ferdinand nói gì những ngày “trốn” tên bay đạn lạc ở Dubai? 03/03/2026 16:57

(PLO)-Rio Ferdinand cho biết anh vẫn rất ổn ở Dubai và chẳng hề có suy nghĩ rời nơi đó...

Huyền thoại MU, cựu trung vệ Rio Ferdinand đã chuyển hẳn cả gia đình từ Anh sang Dubai (UAE) sinh sống và làm việc từ tháng 8-2025. Những ngày này Dubai của UAE cũng bị không kích từ Iran.

Rio Ferdinand cùng gia đình đến Dubai sống như một “đặc phái viên” của kênh truyền hình TNT Sport của Anh. Ở Dubai, Rio Ferdinand làm báo, làm bình luận viên bóng đá chuyên nghiệp.

Gia đình Rio Ferdinand tạm bỏ thói quen tắm biển mỗi sáng mà phải ở trong nhà để tránh "tên bay đạn lạc" tại Dubai những ngày này. Ảnh:G.N

Rio Ferdinand thông báo: “Mọi người đừng lo lắng cho tôi và gia đình, ổn lắm, không có vấn đề gì cả. Có điều chúng tôi phải tuân thủ theo khuyến cáo của chính quyền và phải ở trong nhà, không được đi ra ngoài. Tôi thấy nó giống như thời giãn cách của đại dịch COVID-19 vậy, trông là lạ và khác đôi chút so với cuộc sống thường ngày. Mỗi buổi sáng trong những ngày này, tôi phải làm vài công việc mà bình thường tôi không làm như lau chùi nhà cửa...”.

Huyền thoại MU 47 tuổi ở trong một biệt thự cao cấp ở khu dân cư Al Barari, đây là nơi cộng đồng người nước ngoài sinh sống và có sự hỗ trợ rất tốt từ nhà nước tại Dubai.

Cựu trung vệ của MU cho biết, anh không có ý định cùng gia đình tạm thời rời Dubai mà vẫn ở đó... vì chẳng có gì nguy hiểm cả, cộng đồng người dân ở khu vực gia đình anh ở rất tốt, chính quyền Dubai cũng quan tâm thường xuyên đến cộng đồng công dân quốc tế ở Dubai.

Bản thân Rio Ferdinand nhận xét, từ khi anh và gia đình rời nước Anh chuyển hẳn sang Dubai sống, anh cảm thấy đầy năng lượng và yêu đời, các thành viên gia đình hòa nhập rất tốt, không có lý do gì rời nơi đó.

Một diễn tiến thời sự khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump khuyến cáo công dân Mỹ hãy rời khỏi tất cả 13 quốc gia ở Trung Đông.