Tài sản khổng lồ của Rio Ferdinand và cuộc sống mới ở Dubai 08/12/2025 07:01

(PLO)- Tài sản khổng lồ của Rio Ferdinand và cuộc sống mới ở Dubai với người vợ là ngôi sao truyền hình đã nói lên rất nhiều điều.

Cựu hậu vệ của Manchester United và đội tuyển Anh Rio Ferdinand đã rời Vương quốc Anh cùng gia đình vào mùa hè. Tài sản khổng lồ của Rio Ferdinand đảm bảo cho anh cùng gia đình có một cuộc sống mới xa hoa ở Dubai (UAE).

Huyền thoại của MU Rio Ferdinand là một cái tên quen thuộc trong nhiều thập kỷ, khi anh chuyển sang làm bình luận viên bóng đá sau sự nghiệp thi đấu lẫy lừng tại Old Trafford. Cựu hậu vệ người Anh được coi là huyền thoại của Premier League, giành sáu chức vô địch Anh cùng MU dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson trước khi treo giày.

Sau khi chuyển từ sân cỏ sang bình luận viên, cuộc sống của Rio Ferdinand phần lớn xoay quanh các mùa giải bóng đá. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm nay, Rio Ferdinand đã từ bỏ vai trò bình luận viên tại TNT Sports để chuyển đến Dubai sinh sống.

Sau một thập kỷ gắn bó với đài TNT Sports, Rio Ferdinand quyết định rời đi để theo đuổi đam mê kinh doanh. Lần cuối cùng Rio Ferdinand bình luận bóng đá cho TNT Sports là trận chung kết Champions League giữa Inter Milan và PSG, nơi PSG giành chiến thắng.

Tài sản khổng lồ của Rio Ferdinand (trái) giúp anh có cuộc sống viên mãn. ẢNH: Alexander Tamargo

"Kể từ khi giải nghệ, thật vinh dự khi được nói về môn thể thao mà tôi yêu thích suốt một thập kỷ qua", biểu tượng của MU Rio Ferdinand chia sẻ khi thông báo về quyết định này trên mạng xã hội, "Tôi muốn ghi nhận sự ủng hộ to lớn từ đội ngũ hậu trường, những người mà công sức của họ thường không được nhìn nhận nhưng lại đóng vai trò thiết yếu cho thành công của chúng tôi.

Khi lật sang chương tiếp theo, tôi mang theo vô vàn kỷ niệm. Tôi háo hức về những gì tương lai sẽ mang lại, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, tập trung vào Rio Ferdinand Presents và các hoạt động kinh doanh khác của tôi".

Bây giờ, chúng ta cùng nhìn cuộc sống mới của Rio Ferdinand khi rời xa Vương quốc Anh.

Rio Ferdinand chia sẻ về cuộc sống mới

Rio Ferdinand đã chuyển đến Dubai cùng gia đình trong một bước ngoặt lớn về cuộc sống. Nơi đây đã trở thành thiên đường ngày càng hấp dẫn đối với người Anh xa xứ, bởi ánh nắng ấm áp và luật thuế.

"Chẳng có lý do gì cả", Rio Ferdinand chia sẻ với tờ The National khi giải thích lý do chuyển đến UAE, "Tôi đã đến dự Lễ trao giải Bóng đá Toàn cầu vào dịp Giáng sinh và đã khoảng bảy tám năm rồi tôi chưa đến đó một cách đàng hoàng. Chúng tôi dành thời gian với một vài người bạn của Kate (vợ của Rio Ferdinand) sống ở đó, và tôi thấy được một khía cạnh khác của nơi này. Tôi cũng có một doanh nghiệp ở đó, Football Escapes".

Rio Ferdinand nói thêm: "Ở Dubai, chúng tôi cảm thấy được coi trọng và lối sống ở đó khiến chúng tôi hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Lối sống, sự an toàn, thời tiết - tất cả chỉ là một cuộc sống mới. Khi đưa ra quyết định, tôi nghĩ, "Chắc hẳn đã 30 năm rồi cuộc sống của tôi bị chi phối bởi lịch thi đấu, nhưng không phải bây giờ".

Tôi sẽ không rời bỏ bóng đá, nhưng nó không còn là thứ quyết định cuộc sống của tôi nữa. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy rất tuyệt. Hệ thống giáo dục ở đây mang lại cảm giác khác biệt, tốt hơn cho các con tôi. Con tôi mới 14 tuổi, điều này thật tuyệt vời vì con sẽ học hai năm GCSE, bắt đầu từ tháng Tám này.

Chúng tôi có một con bốn tuổi và một con hai tuổi, nên đây cũng là thời điểm hoàn hảo cho các con. Chương trình giảng dạy vẫn là chương trình tiếng Anh, nhưng được thực hiện theo cách khác. Tôi cảm thấy giáo viên ở Anh có cảm giác bị đánh giá thấp và trả lương thấp".

2. Vợ của Rio Ferdinand nói gì?

Vợ của Rio Ferdinand, Kate, người anh kết hôn năm 2019, đã chia sẻ suy nghĩ trên mạng xã hội về việc họ chuyển đến Dubai vào tháng 8. Cựu ngôi sao của The Only Way is Essex cho biết: "Một chương mới, một khởi đầu mới - bởi vì nếu chúng ta không thử, chúng ta sẽ không bao giờ biết được.

Chúng ta đã nói về điều này từ rất lâu rồi, và giờ nó đã trở thành hiện thực... chúng ta đang ở đây, chúng ta đang xây dựng một ngôi nhà mới tại nơi chúng ta gặp nhau! Tôi đã bỏ lỡ một số chương trình đặc biệt và có chút sợ hãi, phấn khích và lo lắng - nhưng trên hết, tôi đã sẵn sàng cho khởi đầu mới".

Rio Ferdinand là cha của ba đứa con từ cuộc hôn nhân trước với Rebecca Ellison, người đã qua đời vì ung thư cách đây một thập kỷ. Kể từ khi kết hôn với Kate, Rio Ferdinand và người vợ mới đã chào đón đứa con đầu lòng vào năm 2020.

Huyền thoại của Manchester United Rio Ferdinand và vợ Kate. ẢNH: David M. Benett/Dave Benett

Giá trị tài sản ròng khổng lồ và cuộc sống xa hoa của Rio Ferdinand

The Richest ước tính giá trị tài sản ròng của Rio Ferdinand vào khoảng 57 triệu bảng Anh, tích lũy từ thu nhập từ bóng đá và thu nhập sau khi thi đấu. MoneyInc đưa tin Rio Ferdinand kiếm được 7 triệu bảng Anh mỗi năm từ công việc bình luận viên bóng đá.

Trong thời gian thi đấu, Rio Ferdinand được cho là kiếm được 6 triệu bảng Anh mỗi năm tại MU, góp phần không nhỏ vào khối tài sản hiện tại của anh. Khi còn ở Anh, Ferdinand và gia đình sống trong một biệt thự xa hoa trị giá 4 triệu bảng Anh, đầy đủ tiện nghi với hồ bơi, phòng tập thể dục và phòng thay đồ rộng rãi.

Cựu hậu vệ này cũng là một người đam mê xe hơi, với việc sở hữu một chiếc Aston Martin DBS trị giá khoảng 225.000 bảng Anh. Bộ sưu tập của Rio Ferdinand còn bao gồm một chiếc Porsche Cayenne trị giá hơn 70.000 bảng Anh và một chiếc Bentley Continental GT trị giá hơn 180.000 bảng Anh.