Phản ứng xấu hổ của Luke Shaw 07/12/2025 11:44

(PLO)- Phản ứng xấu hổ của Luke Shaw trước lời tri ân của Manchester United đã nói lên tất cả.

Luke Shaw đã có trận đấu thứ 300 cho Manchester United trong trận thắng ngược Crystal Palace 2-1 tại Premier League. Bây giờ, phản ứng xấu hổ của Luke Shaw khi được Manchester United tri ân đã nói lên rất nhiều điều về tính cách của ngôi sao người Anh này.

Theo đó, Manchester United đã vinh danh hậu vệ người Anh Luke Shaw bằng một món quà kỷ niệm trận đấu thứ 300 của anh cho CLB. Cầu thủ 30 tuổi này đã gắn bó với đội chủ sân Old Trafford từ năm 2014, sau khi tạo dựng tên tuổi bằng hàng loạt màn trình diễn xuất sắc tại Southampton.

Luke Shaw đã phải đối mặt với vô số rào cản kể từ khi chuyển đến MU, đặc biệt là chấn thương. Nhưng giờ đây, anh đã vượt qua nhiều khó khăn để giành lại vị trí chính thức trong đội hình MU. Đáng chú ý, dưới thời HLV Ruben Amorim, tuyển thủ Anh Luke Shaw đã đảm nhận một vai trò khác so với giai đoạn đầu sự nghiệp. Thay vì chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái sở trường, Shaw hoạt động nhiều hơn ở vị trí trung vệ lệch trái.

Sự thay đổi này có thể giúp Shaw duy trì thể lực trong thời gian dài hơn của mùa giải, với ít yêu cầu thể lực hơn so với việc chạy lên chạy xuống liên tục ở hai cánh. Trở lại đội hình xuất phát trong những tuần gần đây, Shaw đã có trận đấu thứ 300 cho MU trước Crystal Palace, góp công vào chiến thắng 2-1 tại sân Selhurst Park.

Phản ứng xấu hổ của Luke Shaw cho thấy đạo đức nghề nghiệp của anh. ẢNH: JAMES GILL

Đây là một khoảnh khắc quan trọng đối với Luke Shaw, MU đã vinh danh bằng cách tặng Shaw một bộ sưu tập ảnh đóng khung và một chiếc áo đấu mang số 300. Giám đốc bóng đá của MU Jason Wilcox đã thực hiện buổi trao tặng bằng bài phát biểu đầy cảm xúc trước toàn thể nhân viên tại căng tin ở trung tâm huấn luyện Carrington.

Mặc dù đây là khoảnh khắc hạnh phúc của Shaw, nhưng theo tờ The Sun (Anh), Luke Shaw được cho là cảm thấy xấu hổ về sự công nhận này, tờ The Sun cho rằng Shaw không chắc tại sao MU lại làm quá lên về cột mốc này. Đây là một thành tích mà Shaw phải mất khá nhiều thời gian mới đạt được, và hậu vệ này có thể đã ra sân nhiều hơn nếu không gặp vấn đề về chấn thương.

Đó là nhận xét của huyền thoại MU Denis Irwin, người đã khen ngợi Luke Shaw trên podcast Inside Carrington. Denis Irwin nói: "Luke Shaw đã bị chấn thương hành hạ nữa. Tôi phải nói rằng, nếu Luke Shaw khỏe mạnh, mọi HLV sẽ đều chọn cậu ấy".

Luke Shaw đã đá chính trong mọi trận đấu tại Premier League mùa này, điều đó cho thấy Ruben Amorim chắc chắn đang ủng hộ cậu ấy. Cậu ấy đã chơi xuất sắc trước Crystal Palace và việc cậu ấy hồi phục sau một vài pha tắc bóng là rất cần thiết, đặc biệt là trong hiệp một.

Luke Shaw rất hợp với vị trí trung vệ lệch trái. Chúng tôi biết cậu ấy có thể chơi ở vị trí wing-back, nhưng nếu tự mình trải nghiệm, tôi thấy Luke Shaw thoải mái hơn ở vị trí trung vệ lệch trái thay vì wing-back. Cậu ấy đã chơi rất tuyệt vời cho chúng tôi mùa này".