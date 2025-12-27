Không có đội trưởng Bruno, MU thắng nghẹt thở 27/12/2025 09:12

(PLO)- MU đã có một chiến thắng quan trọng nhưng đầy nhọc nhằn trước Newcastle United trong khuôn khổ vòng 18 Ngoại hạng Anh, ở trận đấu diễn ra rạng sáng 27-12 trên sân nhà Old Trafford.

Người hùng của MU không ai khác chính là hậu vệ trái Patrick Dorgu, tác giả của bàn thắng duy nhất mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội chủ nhà. Đáng chú ý trong bối cảnh thiếu vắng đội trưởng Bruno Fernandes vì chấn thương, Manchester United bước vào trận đấu với nhiều hoài nghi về khả năng kiểm soát thế trận.

Thực tế trên sân cho thấy đội bóng của HLV Ruben Amorim gặp không ít khó khăn trước một Newcastle thi đấu đầy quyết tâm và chủ động áp đặt lối chơi. Tuy nhiên, khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Dorgu đã tạo nên khác biệt.

Bàn thắng được ghi ở phút 24 xuất phát từ một tình huống tưởng chừng không quá nguy hiểm. Sau một quả ném biên của MU, hàng thủ Newcastle lúng túng trong việc phá bóng dứt khoát. Bóng bật ra đúng vị trí của Patrick Dorgu ở rìa khu vực cấm địa. Không bỏ lỡ cơ hội, hậu vệ người Đan Mạch tung cú vô lê chân trái cực kỳ quyết đoán, đưa bóng đi căng và hiểm vào góc dưới bên trái khung thành. Thủ môn Aaron Ramsdale dù đã đổ người hết cỡ nhưng hoàn toàn bất lực trước pha dứt điểm hoàn hảo này.

MU có chiến thắng nhọc nhằn Newcastle trên sân nhà Old Trafford. Ảnh: EPA.

Sau bàn mở tỷ số, Manchester United không thể duy trì thế trận lấn lướt. Ngược lại, Newcastle mới là đội cầm bóng nhiều hơn và liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành đội chủ nhà. Hàng công của Chích chòe hoạt động năng nổ, nhưng sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm cùng phong độ xuất sắc của thủ môn Senne Lammens đã khiến họ không thể tìm được bàn gỡ.

Phút 59, Quỷ đỏ suýt chút nữa đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Tiền đạo Benjamin Sesko có cơ hội rất thuận lợi trong vòng cấm, nhưng cú sút chân trái của anh lại đưa bóng tìm đến xà ngang trong sự tiếc nuối của các cổ động viên trên khán đài Old Trafford.

Dorgu cùng đồng đội MU ăn mừng bàn thắng. Ảnh: EPA.

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao ở phút 63 khi Newcastle yêu cầu một quả phạt đền sau tình huống va chạm trong khu vực cấm địa của MU. Sau đó, VAR đã được sử dụng để xem xét lại pha bóng, nhưng khi tham khảo công nghệ, trọng tài Anthony Taylor quyết định không cho đội khách hưởng penalty.

Những phút cuối trận chứng kiến sức ép nghẹt thở từ Newcastle. Dù vậy, hàng phòng ngự Manchester United đã đứng vững cho đến tiếng còi mãn cuộc. Chiến thắng 1-0 giúp Quỷ đỏ giành trọn ba điểm quý giá, trong khi Patrick Dorgu xứng đáng được nhắc đến như ngôi sao sáng nhất của trận đấu.