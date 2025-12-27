U-23 Việt Nam tắt cơ hội tham dự ASIAD 2026 27/12/2025 06:39

Các nhà vô địch SEA Games 33 vừa qua không còn cơ hội góp mặt ở ASIAD sau khi Hội nghị VFF thống nhất đề xuất cử đội tuyển U-21 quốc gia đại diện Việt Nam tham dự, thay vì sử dụng lực lượng U-23 như thông lệ.

Hội nghị Ban Chấp hành VFF lần thứ 11 khóa IX đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng phát triển của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tới. Hội nghị thảo luận và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2026, đáng chú ý nhất là phương án nhân sự cho bóng đá nam tại ASIAD.

U-21 thay đội U-23 thi đấu ASIAD

Việc VFF cử đội tuyển U-21 tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) là một bước đi mang tính chiến lược, phản ánh rõ định hướng trẻ hóa và chuẩn bị dài hạn cho những mục tiêu lớn hơn, đặc biệt là SEA Games 34 sẽ diễn ra tại Malaysia vào năm 2027. Quyết định này cho thấy VFF đặt ưu tiên cao cho việc xây dựng lực lượng kế cận bền vững, thay vì chỉ tập trung vào thành tích ngắn hạn.

Theo phân tích của các nhà quản lý, việc sớm cho lứa cầu thủ U-21 cọ xát sớm ở một đấu trường lớn như ASIAD sẽ giúp họ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nâng cao bản lĩnh và khả năng thích nghi trước khi trở thành nòng cốt của đội U-23 và đội tuyển quốc gia trong tương lai gần. Đây cũng là cách để đảm bảo tính liên tục trong công tác đào tạo, tránh khoảng trống thế hệ vốn từng gây ra nhiều khó khăn cho bóng đá Việt Nam trong quá khứ.

Các nhà vô địch U-23 Đông Nam Á sẽ không tham dự ASIAD 2026. Ảnh: CCT.

Tuy nhiên, lựa chọn này cũng kéo theo không ít tiếc nuối. Việc ưu tiên U-21 đồng nghĩa với việc lứa cầu thủ U-22 vừa giành huy chương vàng SEA Games 33 sẽ không góp mặt tại ASIAD 2026. Những gương mặt nổi bật như Đình Bắc, Xuân Bắc, Hiểu Minh, Phi Hoàng, thủ môn Trung Kiên,… để lại dấu ấn đậm nét trong hành trình chinh phục đỉnh cao khu vực, chắc chắn lỡ hẹn với sân chơi châu lục có chất lượng chuyên môn cao hơn hẳn.

Điều này khiến không ít người hâm mộ và giới chuyên môn đặt câu hỏi về tính hợp lý của quyết định, nhất là trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang sở hữu một thế hệ cầu thủ trẻ giàu tiềm năng và khát khao thể hiện mình ở tầm châu Á.

Cần biết ASIAD là đấu trường quan trọng thứ hai của châu lục, chỉ sau Asian Cup. Sân chơi này quy tụ nhiều đội tuyển mạnh, trong đó không ít quốc gia sử dụng lực lượng gần như tối ưu để hướng tới thành tích cao. Thực tế đã chứng minh rằng, khi Việt Nam có sự chuẩn bị tốt và sử dụng đội hình đủ mạnh, cơ hội tạo nên dấu ấn là hoàn toàn khả thi.

Đình Bắc hai lần xuất sắc nhất ở giải U-23 Đông Nam Á và SEA Games 33. Ảnh: CCT.

Tranh cãi về thành tích và lứa tuổi cầu thủ ở ASIAD

Bóng đá trẻ Việt Nam từng gây tiếng vang tại ASIAD khi dám mạo hiểm thử lửa và cạnh tranh như mùa 2018 diễn ra ở Indonesia. Khi đó, đội tuyển Olympic Việt Nam được xây dựng trên nền tảng lứa U-23 vừa giành ngôi á quân châu Á, cùng với ba cầu thủ giàu kinh nghiệm Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Văn Quyết.

Sự kết hợp hài hòa giữa sức trẻ và bản lĩnh đã giúp Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết ASIAD và giành hạng 4. Thành tích này mang ý nghĩa lịch sử và mở ra niềm tin cho bóng đá Việt Nam có khả năng giành huy chương ở đấu trường châu lục.

Trong khi đó, ASIAD 2022 tại Trung Quốc với thành phần cầu thủ nòng cốt U-20 tăng cường một số đàn anh có kinh nghiệm đã sớm dừng bước ngay từ vòng bảng. Dễ thấy khoảng cách về độ tuổi, kinh nghiệm và trình độ giữa Việt Nam và các đối thủ hàng đầu châu Á đã bộc lộ rất rõ.

Các học trò U-23 của HLV Kim Sang-sik sẽ chỉ tham dự vòng chung kết U-23 châu Á 2026 mà không thi đấu ASIAD. Ảnh: CCT.

Từ thực tế này, nhiều ý kiến cho rằng việc tiếp tục cử đội U-21 tham dự ASIAD 2026 đồng nghĩa với việc chấp nhận hy sinh thành tích. So với mô hình U-23+3 từng đủ sức vào tốp 4 đội mạnh nhất giải, lực lượng dưới 21 tuổi sẽ gặp rất nhiều khó khăn, và chẳng khác gì một kẻ lót đường dễ thương ở vòng bảng. Giới hâm mộ ngại ngùng việc bóng đá Việt Nam đang tự mình rời xa một sân chơi có giá trị cao hơn SEA Games với mục đích rèn luyện cho lứa trẻ nhưng lại bỏ qua một cơ hội cạnh tranh của nhóm cầu thủ đúng số tuổi để nâng cấp mình và nhen nhóm cạnh tranh huy chương.

Các chuyên gia có phần nuối tiếc cho lứa U-23 Việt Nam sau khi đã thống trị khu vực trong năm 2025 (vô địch giải U-23 Đông Nam Á và SEA Games 33), lại không thể góp mặt ở ASIAD để biết mình đứng ở đâu trên bản đồ bóng đá châu Á. Nên nhớ thành công ở đấu trường châu lục sẽ giúp nâng cao hình ảnh bóng đá Việt Nam và tạo nền tảng thực tế cho những giấc mơ xa hơn.

Vì thế, quyết định sử dụng đội tuyển U-21 mà không phải U-23 cho đấu trường ASIAD 2026 để lại nhiều dấu hỏi về sự cân bằng giữa mục tiêu đào tạo và khát vọng chinh phục đỉnh cao.