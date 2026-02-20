FIFA giáng đòn chí mạng, bóng đá Malaysia hỗn loạn trước trận sinh tử với Việt Nam 20/02/2026 12:26

(PLO)- Chỉ còn ít tuần trước cuộc chạm trán quyết định với tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup ngày 31-3, đội tuyển Malaysia bất ngờ rơi vào trạng thái gần như “biến mất” khỏi truyền thông.

Từ những tuyên bố hùng hồn đến hình ảnh tập luyện thường nhật của đội tuyển Malaysia, tất cả đều im bặt. Sự lặng im khác thường ấy xuất hiện ngay sau khi FIFA công bố án kỷ luật đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cùng bảy cầu thủ bị xác định sử dụng giấy tờ không hợp lệ để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia.

Danh sách liên quan gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca và Facundo Garces. Vụ việc khiến nội bộ bóng đá Malaysia chao đảo, đồng thời đặt dấu hỏi lớn về tính hợp pháp trong các chiến thắng trước đó, bao gồm cả trận thắng đậm Việt Nam 4-0 ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027.

Trước sức ép dư luận, HLV Peter Cklamovski cùng ban huấn luyện chọn cách giữ kín mọi kế hoạch chuẩn bị. Truyền thông trong nước bị cấm tiếp cận, mạng xã hội đội tuyển không cập nhật bất kỳ thông tin nào, làm dấy lên tin đồn về một chuyến tập huấn ở nước ngoài nhưng chưa được xác nhận.

Đội tuyển Malaysia đã thắng Việt Nam 4-0 trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 nhưng đối diện nguy cơ bị xử thua ngược 0-3. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, phía Việt Nam lại cho thấy sự chuẩn bị chủ động và rõ ràng hơn. HLV Kim Sang-sik được cho là đang triệu tập tám cầu thủ nhập tịch nhằm gia tăng chiều sâu đội hình. Nổi bật có hậu vệ Gustavo (Đỗ Phi Long), tiền vệ Hendrio Araujo (Đỗ Hoàng Hên) và thủ môn Patrik Lê Giang, bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Nguyễn Xuân Son hay Đặng Văn Lâm.

Báo chí Malaysia đánh giá sự xuất hiện của các cầu thủ mang hai dòng máu sẽ tạo ra khác biệt đáng kể, đặc biệt ở khả năng tranh chấp bóng bổng và kiểm soát tuyến giữa.

Thầy trò HLV Peter Cklamovski từng bị FIFA xử thua ngược Singapore 0-3 ở trận giao hữu. Ảnh: EPA.

Cục diện bảng F hiện vẫn nghiêng về Malaysia với 15 điểm sau năm trận bất bại, còn Việt Nam bám sát phía sau với 12 điểm. Thế nhưng lợi thế ấy có nguy cơ tan biến nếu Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) hoặc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ra phán quyết hủy kết quả các trận Malaysia từng sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện và xử thua 0-3, trong đó có chiến thắng trước Việt Nam và Nepal.

Vì vậy, trận đấu ngày 31-3 có thể trở thành bước ngoặt định đoạt vé tham dự Asian Cup 2027, hoặc chỉ mang ý nghĩa chờ phán quyết cuối cùng.