Chấn động ở Champions League 19/02/2026 10:43

(PLO)- Loạt trận vòng 16 đội Champions League diễn ra rạng sáng 19-2 đã tạo nên những cung bậc cảm xúc trái ngược, từ màn vùi dập không thương tiếc của Newcastle United cho đến cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính giữa Atletico Madrid và Club Brugge trên đất Bỉ.

Tại Azerbaijan, Qarabag bước vào trận đấu với vị thế là nhà vô địch quốc nội, nhưng họ nhanh chóng bị kéo trở lại thực tại ở Champions League khi phải đối mặt với sức tấn công dữ dội từ đại diện nước Anh. Newcastle chỉ mất 3 phút để khai thông bế tắc nhờ pha lập công của Anthony Gordon. Chưa kịp ổn định đội hình, đội chủ nhà tiếp tục nhận bàn thua thứ hai ở phút thứ tám sau tình huống dứt điểm của Malick Thiaw.

Thế trận hoàn toàn nghiêng về phía “Chích chòe” khi Gordon thi đấu bùng nổ. Cầu thủ chạy cánh này hoàn tất cú poker với ba bàn thắng liên tiếp ở các phút 32, 33 và 45, khép lại hiệp một với lợi thế gần như không thể đảo ngược cho đội khách.

Qarabag có bàn danh dự ở phút 54 do công của Elvin Jafarguliyev, nhưng đó chỉ là điểm sáng hiếm hoi. Đến phút 72, Jacob Murphy ấn định chiến thắng 6-1, biến trận lượt đi thành màn thị uy sức mạnh của Newcastle.

Gordon tỏa sáng với cú poker cho Newcastle ở đấu trường Champions League. Ảnh: EPA.

Trên đất Hy Lạp, Olympiacos cũng không thể tận dụng lợi thế sân nhà khi tiếp đón Bayer Leverkusen. Đại diện Bundesliga thi đấu chặt chẽ và chờ đợi thời cơ. Patrick Schick trở thành người hùng khi ghi liền hai bàn ở các phút 60 và 63, giúp đội bóng Đức giành chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục.

Bodo/Glimt là đội chủ nhà hiếm hoi hưởng niềm vui trọn vẹn trong loạt trận này. Đại diện Na Uy khiến Inter Milan ôm hận với chiến thắng 3-1. Sondre Fet mở tỷ số trước khi Jens Hauge và Kasper Hogh lần lượt gia tăng cách biệt. Inter có cơ hội rút ngắn tỷ số nhưng không tận dụng thành công, đành chấp nhận thất bại trong chuyến làm khách đầy sóng gió.

Atletico Madrid gây thất vọng. Ảnh: EPA.

Kịch tính nhất phải kể đến màn so tài giữa Club Brugge và Atletico Madrid. Đội bóng Tây Ban Nha khởi đầu thuận lợi khi Julian Alvarez và Ademola Lookman lập công trong hiệp một. Tuy nhiên, Brugge cho thấy tinh thần chiến đấu bền bỉ với hai bàn gỡ của Raphael Onyedika và Nicolo Tresoldi.

Atletico tưởng như đã nắm lợi thế khi được hưởng bàn phản lưới của Joel Ordonez, nhưng đúng vào thời điểm nhạy cảm, Christos Tzolis đã ghi bàn ấn định tỷ số 3-3, khép lại màn rượt đuổi nghẹt thở.

Vòng 16 đội Champions League năm nay sẽ còn nhiều bất ngờ ở những trận lượt về khi cục diện vẫn chưa ngã ngũ.