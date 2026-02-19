Tiết lộ điều Ten Hag nói với Ronaldo trước vụ tranh cãi tai tiếng 19/02/2026 07:09

Cristiano Ronaldo và Erik ten Hag không ưa nhau tại Manchester United, mối quan hệ căng thẳng của họ bắt nguồn từ một bất đồng trên sân tập. Cựu trợ lý HLV của Manchester United Steve McClaren đã tiết lộ điều Ten Hag nói với Ronaldo và nguyên nhân dẫn đến cuộc "bế tắc" tai tiếng của cả hai tại Old Trafford.

Cristiano Ronaldo đã bị MU chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo thỏa thuận chung vào tháng 11 năm 2022 sau một cuộc phỏng vấn gây chấn động không được phép với... Piers Morgan, trong đó anh lên tiếng chỉ trích gay gắt các ông chủ của MU, các đồng đội và HLV Erik Ten Hag.

Chiến lược gia người Hà Lan Ten Hag gia nhập "quỷ đỏ" năm tháng trước đó và ngay lập tức đã có những lo ngại về vai trò của Ronaldo trong hệ thống chiến thuật của ông. Ten Hag muốn tiền đạo của mình tích cực pressing, sau những thành công rực rỡ tại Ajax bằng lối chơi đó.

Tuy nhiên, Ronaldo khi đó đã lớn tuổi sẽ không phù hợp với vai trò đó. Xuất hiện trên podcast The Good, The Bad and The Football, cựu trợ lý HLV tại MU McClaren đã tiết lộ về việc Ten Hag "kiên quyết giữ vững lập trường" và không nhượng bộ trước những yêu cầu của Ronaldo.

Điều Ten Hag nói với Ronaldo trước khi cả hai bất hòa không thể cứu vãn đã được hé lộ. ẢNH: Jan Kruger

"Trên sân tập đã diễn ra rất nhiều cuộc tranh luận gay gắt", cựu trợ lý của Ten Hag tại MU McClaren bắt đầu kể, "Có rất nhiều câu kiểu như, "Tôi chỉ muốn cậu làm thế này, thế này, thế này và thế này". Đó là phong cách huấn luyện của Erik Ten Hag, "Ronnie (Ronaldo), đây là việc của cậu".

Tôi thường nói với Ronnie: "Ten Hag chỉ muốn cậu làm thế này: cậu là người gây áp lực đầu tiên, chạy một lượt, hai lượt, và có thể chạy thêm lượt thứ ba nếu cậu thích. Sau đó, hãy quay lại vị trí ban đầu, phòng trường hợp chúng ta giành được bóng, và lúc đó chúng ta có thể chuyền bóng cho cậu

Đó là tất cả những gì ông ấy muốn cậu làm. Nếu cậu không làm được, cậu sẽ không được ra sân. Hoặc nếu cậu không chịu làm, cậu sẽ không được ra sân. Được chứ, hoặc ông ấy sẽ không chọn cậu. Tôi nói cho cậu biết, ông ấy sẽ không chọn cậu đâu".

Tôi nghĩ những người khác sẽ thỏa hiệp và đó là sự khác biệt, những người khác sẽ làm vậy. Nhưng Erik Ten Hag thì khác, và cậu ấy (Ronaldo) phải làm theo, nếu không cậu ấy sẽ không được ra sân. Đó là một cuộc đấu tranh nhỏ. Không hẳn là một cuộc đánh nhau, mà là một cuộc đối đầu, và ai sẽ thắng? Erik Ten Hag kiên quyết giữ vững lập trường của mình. Tôi nghĩ hầu hết các HLV sẽ nhượng bộ, các HLV đều như vậy. Nhưng Ten Hag vẫn kiên định với lập trường của mình".

Steve McClaren (phải) đã cảnh báo Ronaldo rằng Ten Hag sẽ không cho anh thi đấu. ẢNH: Michael Regan

Kể từ khi rời Manchester United trong sự bất hòa, cảm xúc của Ronaldo về Ten Hag vẫn không thay đổi. Phát biểu trên podcast Rio Ferdinand Presents năm 2024, đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha Ronaldo tuyên bố: "HLV (Ten Hag) nói rằng họ (Manchester United) không thể cạnh tranh để giành chức vô địch Premier League và Champions League.

Với tư cách là HLV của Manchester United, bạn không thể nói rằng mình sẽ không chiến đấu để giành chức vô địch Premier League hay Champions League. Bạn phải có suy nghĩ rằng, "có lẽ chúng ta không có đủ tiềm năng, nhưng tôi không thể nói như vậy. Chúng ta sẽ cố gắng, phải cố gắng"".