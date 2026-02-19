MU sẽ sở hữu một ngôi sao xuất sắc nếu thương vụ gây sốc xảy ra 19/02/2026 06:39

Cựu HLV của Liverpool Jurgen Klopp đã chia sẻ suy nghĩ của mình về một ngôi sao đang chơi bóng ở Premier League vừa được MU liên hệ. Theo đó, MU sẽ sở hữu một ngôi sao xuất sắc nếu thương vụ gây sốc xảy ra.

Jurgen Klopp đã bày tỏ rõ ràng quan điểm của mình về mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng của Manchester United, Alexis Mac Allister, sau khi dành những lời khen ngợi hết lời cho ngôi sao của Liverpool này. Tờ Mirror Football (Anh) đưa tin Manchester United đang cân nhắc một lời đề nghị bất ngờ dành cho tiền vệ của đối thủ truyền kiếp Liverpool.

Được biết, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đang theo dõi sát sao tuyển thủ Argentina của Liverpool Alexis Mac Allister trong bối cảnh có tin đồn anh có thể rời Anfield mùa hè này, sau khi gia nhập từ Brighton với mức phí ban đầu là 35 triệu bảng Anh vào tháng 6 năm 2023.

Mac Allister, 27 tuổi, người giành chức vô địch Premier League dưới thời HLV Arne Slot mùa trước, không thể đạt được phong độ tương tự ở mùa giải này, một mùa giải nhìn chung khá khó khăn đối với nhà vô địch World Cup người Argentina. Trong khi đó, Manchester United đang tìm kiếm những tiền vệ trung tâm đã chứng tỏ được khả năng ở Premier League. Manchester United có thể khiến kình địch Liverpool tức giận nếu tiếp cận Alexis Mac Allister, người vẫn còn hợp đồng đến năm 2028.

MU sẽ sở hữu một ngôi sao xuất sắc nếu chiêu mộ thành công Mac Allister từ kình địch Liverpool. ẢNH: Ben Roberts - Danehouse

Mặc dù Liverpool khó có khả năng để Alexis Mac Allister ra đi để đến đối thủ lớn của họ, nhưng sự quan tâm của Manchester United dành cho Mac Allister không có gì đáng ngạc nhiên, xét đến chất lượng mà nhà vô địch World Cup 2022 sở hữu. Khả năng xuất sắc của Alexis Mac Allister ở vị trí tiền vệ trung tâm đã được cựu HLV Liverpool, Jurgen Klopp, nhắc đến nhiều lần. Klopp đã đưa Alexis Mac Allister đến Liverpool và huấn luyện anh trong một mùa giải trước khi rời đi để đảm nhiệm vai trò giám đốc bóng đá toàn cầu của tập đoàn Red Bull.

Chiến lược gia người Đức Klopp hết lời khen ngợi Mac Allister "phi thường" chỉ sau vài tháng làm việc cùng anh. "Alexis Mac Allister là một cầu thủ tuyệt vời và tôi yêu mọi thứ về cậu ấy", Jurgen Klopp khẳng định, "Cậu ấy cực kỳ thông minh, cả về chiến thuật lẫn ngoài sân cỏ, vì vậy thật tuyệt khi được làm việc với cậu ấy.

Vị trí tốt nhất của Alexis Mac Allister? Cậu ấy là một tiền vệ, tôi có thể khẳng định điều đó! Nếu chúng ta phòng ngự tốt, cậu ấy hoàn toàn có thể chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự vì không gian ở đó rất hẹp và cậu ấy nhìn nhận tình huống rất tốt. Khi đó, chúng ta sẽ có thêm một cầu thủ trên sân, điều này thực sự tuyệt vời".

Vào cuối mùa giải 2023 - 2024, khi Klopp sắp kết thúc nhiệm kỳ huyền thoại của mình tại Liverpool, ông đã đặc biệt khen ngợi tính cách ngoài sân cỏ của Mac Allister, gọi anh là một trong những người được ông yêu thích nhất trong phòng thay đồ, điều này chắc chắn sẽ được ban lãnh đạo Manchester United xem như một tín hiệu tích cực.

Klopp nói: "Alexis Mac Allister được đào tạo theo cách tốt nhất có thể. Cậu ấy thực sự lịch sự, tự tin, hài hước, thông minh và là một cầu thủ bóng đá xuất sắc. Trời ơi! Bạn xem các buổi tập của cậu ấy và các HLV nhìn nhau kiểu như, "Wow, chuyện gì vừa xảy ra vậy?". Và chỉ thỉnh thoảng bạn mới thấy điều đó trong các trận đấu bởi vì trên hết, chúng tôi vẫn tập luyện nhiều hơn là thi đấu.

Cách Alexis Mac Allister tương tác với các chàng trai khác, cách cậu ấy dẫn dắt các cầu thủ ngoại binh Nam Mỹ một cách tự nhiên, không cần chỉ bảo họ phải làm gì mà chỉ cần để họ gắn kết với nhau. Thật tuyệt vời. Tôi đã yêu mến Mac Allister ngay từ lần đầu gặp mặt trước khi ký hợp đồng và khi tôi gặp bố cậu ấy.

Sự am hiểu về bóng đá trong gia đình Alexis Mac Allister rõ ràng là không ai sánh kịp: bố là cựu cầu thủ chuyên nghiệp, chú là cựu cầu thủ chuyên nghiệp, các anh trai là cầu thủ chuyên nghiệp, anh em họ cũng là chuyên nghiệp. Vì vậy, tất cả họ đều sống và hít thở bóng đá, và điều đó thật tuyệt vời.

Tất nhiên là tôi yêu quý Mac Allister rồi. Tôi không biết mấy người khác lấy đâu ra thông tin ý nói Mac Allister là "con cưng" hay "con cưng của HLV", vì tôi có rất nhiều "con cưng" đấy, nhưng đúng là cậu ấy chắc chắn là một trong số đó!".

Klopp dành rất nhiều lời khen cho Mac Allister. ẢNH: AMA

Vào tháng 4 năm 2024, Mac Allister đã cứu vãn những điểm số quan trọng cho Liverpool trước Sheffield United bằng một cú sút xa đẹp mắt, điều này đã khiến Klopp phải lên tiếng về tầm ảnh hưởng của anh từ bất cứ vị trí nào trên sân. Klopp giải thích: "Mac Allister là một cầu thủ cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi, một chàng trai tuyệt vời.

Tôi đã gặp bố của Mac Allister sau trận đấu. Ông ấy nói cảm ơn, tôi đáp lại gracias. Đó là toàn bộ cuộc trò chuyện! Tôi cũng nói hola và sau đó vốn tiếng Tây Ban Nha của tôi kết thúc. Một cầu thủ tuyệt vời, một chàng trai tuyệt vời và tôi thực sự rất vui mừng cho Liverpool khi có được Mac Allister.

Vấn đề không phải là Mac Allister chơi sai vị trí. Cậu ấy cũng đã chơi tốt trong hiệp một. Bạn hoàn toàn có thể chơi một trận đấu như thế này với một tiền vệ phòng ngự nếu muốn. Còn nếu nói về Macca (tên thân mật của Mac Allister) - liệu cậu ấy chơi tốt hơn ở vị trí tiền vệ trung tâm hay tiền vệ phòng ngự? Đó là hai chủ đề khác nhau để bàn luận.

Một trong những điểm mạnh của Mac Allister là khả năng phòng ngự. Điều đó rõ ràng là rất tốt. Tôi cũng thích cậu ấy chơi ở vị trí số 8 nhưng chúng ta không đang ở trong một thế giới lý tưởng. Hôm nay chúng tôi gặp vấn đề ở vị trí này và cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết. Tầm ảnh hưởng của Mac Allister là rất lớn dù chơi ở bất cứ vị trí nào".

Sự đa năng, cá tính và kinh nghiệm của Mac Allister sẽ biến anh thành một sự bổ sung quý giá cho bất kỳ đội bóng nào. Manchester United sẽ vô cùng may mắn nếu Mac Allister nằm trong danh sách ngắn những cầu thủ từng chơi cho cả hai CLB kình địch lớn nhất nước Anh, cùng với Michael Owen và Paul Ince, vào mùa hè tới.