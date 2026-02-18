Tranh cãi về việc Simeone làm HLV trưởng MU: Bị fan "quỷ đỏ" ném chai lọ 18/02/2026 06:09

(PLO)- Diego Simeone được coi là người lý tưởng làm HLV trưởng MU dù ông từng bị fan "quỷ đỏ" ném chai lọ vào người, khi Roy Keane muốn "quỷ đỏ" chiêu mộ HLV người Argentina này.

Michael Carrick đã làm tốt nhiệm vụ dẫn dắt MU với tư cách HLV tạm quyền cho đến nay, nhưng huyền thoại của "quỷ đỏ" Roy Keane rất muốn thấy HLV của Atletico Madrid Diego Simeone làm HLV trưởng MU chính thức vào mùa hè này.

Manchester United lại một lần nữa được khuyên nên bổ nhiệm Diego Simeone làm HLV trưởng chính thức thay vì Michael Carrick vào mùa hè. Phát biểu trên Boylesports, cựu danh thủ Andy Townsend cho biết: "Tôi không nghĩ Antonio Conte sẽ là lựa chọn phù hợp với Manchester United. Trong số tất cả các HLV, người mà tôi muốn thấy dẫn dắt Manchester United nhất là Diego Simeone".

Townsend sau đó đã giải thích chi tiết hơn lý do tại sao MU nên chiêu mộ Simeone. Ông nói: "Tôi nghĩ lối chơi bóng đá của Simeone và cách mà đội Atletico Madrid của ông ấy thi đấu phù hợp hơn với Premier League. Tôi không nghĩ phong cách chơi bóng của ông ấy sẽ làm hài lòng người hâm mộ MU. Họ muốn một lối chơi hoa mỹ hơn. Nhưng hiện tại, MU cần phải bắt kịp các đội như Man City và Liverpool và cố gắng vượt lên trên Arsenal. Tôi không nghĩ bạn muốn một người chỉ biết nói về "lối chơi bóng đá đẹp mắt"".

Tuy nhiên, Diego Simeone và các cổ động viên Manchester United có mối thù từ lâu. HLV người Argentina từng bị các cổ động viên Manchester United ném chai lọ vào người khi ông rời sân Old Trafford sau khi Atletico Madrid loại "Quỷ đỏ" khỏi Champions League.

Simeone được coi là người lý tưởng làm HLV trưởng MU vào mùa hè này. ẢNH: NURPHOTO

HLV Diego Simeone không dừng lại để phản ứng với những gì đang xảy ra. Thay vào đó, ông lao nhanh xuống đường hầm và tiến về phía phòng thay đồ của đội khách để chờ đợi các cầu thủ của mình.

Cựu tiền vệ cánh của Arsenal, Anders Limpar, đã đưa ra lời cảnh báo cho các cầu thủ Manchester United nếu Simeone trở thành HLV trưởng mới của đội chủ sân Old Trafford. Limpar nói: “Không ai biết một người như Simeone và nguồn năng lượng của ông ấy sẽ làm gì ở Manchester United. Chúng ta đã thấy Simeone chơi thứ bóng đá giống như Antonio Conte khi còn ở Chelsea và Conte đã vô địch Premier League với kiểu quản lý đó.”

Limpar nói thêm: “Nhưng mấu chốt nằm ở sự phối hợp giữa các cầu thủ và HLV. Simeone rất khắt khe, ngay cả với con trai mình, ông ấy cũng muốn con trai mình được ra sân nhiều hơn những người khác, và cường độ làm việc của các cầu thủ Atletico Madrid là không thể tin được. Hãy tưởng tượng nếu có một HLV đòi hỏi cao như vậy ở Arsenal, Liverpool hay Manchester United? Simeone sẽ bắt các cầu thủ làm việc như những con chó điên".

Khi được hỏi về người nên thay thế Ruben Amorim tại Old Trafford, cựu đội trưởng huyền thoại của Manchester United Roy Keane cho biết, "Tôi đã nói điều này nhiều năm rồi, nhưng tôi muốn thấy Simeone của Atletico Madrid đến Manchester United. Tôi biết người bạn của Simeone (Andrea Berta) đã đến Arsenal, nhưng tôi nghĩ Simeone sẽ tạo ra sự hỗn loạn, sự hỗn loạn tích cực".

Cựu đội trưởng của Manchester United Roy Keane cũng nói thêm, "Tôi nghĩ Diego Simeone sẽ đến đó và nói "đây là cách làm việc của tôi". Không có gì đảm bảo cả, nhưng tôi chỉ muốn thấy cá tính của Simeone ở Manchester United cùng với thành tích của ông ấy".

Roy Keane kết luận: "Họ (Atletico Madrid) có tinh thần chiến đấu đó, còn Diego Simeone thì luôn ở ngoài sân gây rối. Tôi thích những người có cá tính mạnh. Andrea Berta đóng góp rất lớn vào thành công của Atletico Madrid, đặc biệt là trong khâu tuyển mộ cầu thủ".