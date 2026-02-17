Lịch thi đấu vòng play-off Champions League 17/02/2026 13:19

(PLO)- Lịch thi đấu vòng play-off Champions League mùa giải 2025 - 2026 hứa hẹn sẽ là một cuộc chiến khốc liệt, với những trận đấu quan trọng tranh giành tấm vé vào vòng 16 đội.

Giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB Champions League mùa giải 2025 - 2026 đã bước vào giai đoạn then chốt. Lịch thi đấu vòng play-off Champions League đã được xác định với 16 đội cạnh tranh 8 vé còn lại. Các trận lượt đi của vòng đấu quyết định này sẽ ​​diễn ra vào ngày 18 và 19-2, hứa hẹn mang đến một màn trình diễn hấp dẫn cho người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

Lễ bốc thăm vòng play-off đã được tổ chức tại Nyon, Thụy Sĩ vào ngày 30-1 vừa qua. Kết quả bốc thăm đã đưa các đội bóng xếp hạng từ thứ 9 đến thứ 24 trên bảng xếp hạng Champions League đối đầu với nhau, trong đó một số đội là những ông lớn của châu Âu sẽ phải đối mặt với thử thách lớn hơn. Các đội hạt giống, xếp hạng từ thứ 9 đến thứ 16, sẽ có lợi thế đá sân nhà ở trận lượt về.

Một trong những điểm nhấn chính của lễ bốc thăm là cuộc tái ngộ giữa Benfica và Real Madrid, hai đội từng đối đầu nhau ở vòng bảng. Real Madrid, đội kết thúc ở vị trí thứ 9 vòng bảng, đã phải tham gia vòng play-off sau khi để thua Benfica trong trận cuối cùng ở vòng bảng. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain (PSG) cũng sẽ chạm trán với CLB đồng hương AS Monaco trong cuộc chiến giành một suất vào vòng tiếp theo.

Lịch thi đấu vòng play-off Champions League chứng kiến Real Madrid chạm trán Benfica. ẢNH: EPA

8 đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng giai đoạn vòng bảng, bao gồm Arsenal, Bayern Munich và Manchester City, đã chắc suất vào vòng 16 đội. Giờ đây, sự chú ý chuyển sang 16 đội bóng tranh tài ở vòng play-off để hoàn thiện danh sách các đội tham dự vòng 1/8.

Các đội hạt giống đủ điều kiện trực tiếp vào vòng 16 đội

8 đội bóng đã có phong độ ổn định xuyên suốt giai đoạn vòng bảng và giành quyền trực tiếp vào vòng 16 đội Champions League mùa giải 2025 - 2026. Đó là những CLB nằm trong top 8 của bảng xếp hạng gồm:

Arsenal

Bayern Munich

Liverpool

Tottenham Hotspur

Barcelona

Chelsea

Sporting

Manchester City

Các đội này sẽ chờ đợi tám đội thắng ở vòng play-off để gặp họ ở vòng 16 đội Champions League, điều này giúp họ có thêm thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị.

Lịch thi đấu vòng play-off

Champions League sẽ trở lại vào ngày mùng 2 Tết Nguyên đán (ngày 18-2). ẢNH: EPA

Thứ Tư, ngày 18-2

0 giờ 45: Galatasaray vs Juventus

3 giờ: Benfica vs Real Madrid, Borussia Dortmund vs Atalanta, AS Monaco vs Paris Saint-Germain

Thứ năm, ngày 19-2

0 giờ 45: Qarabag FK vs Newcastle United

3 giờ: Olympiacos vs Bayer Leverkusen, Bodo/Glimt vs Inter Milan, Club Brugge vs Atletico Madrid