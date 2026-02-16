Những ứng viên hàng đầu dẫn dắt MU: Gọi tên Xabi và Xavi 16/02/2026 07:29

(PLO)- Những HLV mà Manchester United có thể nhắm đến sau khi Thomas Tuchel gia hạn hợp đồng với đội tuyển Anh: Xabi Alonso là ứng viên hàng đầu.

Vị trí HLV trưởng chính thức của Manchester United (MU) cho mùa giải 2026 - 2027 vẫn đang là chủ đề nóng hổi. Với việc tương lai lâu dài của HLV tạm quyền Michael Carrick vẫn chưa rõ ràng, một số ứng viên hàng đầu bắt đầu được liên hệ với đội chủ sân Old Trafford.

Một cái tên chắc chắn không có trong danh sách là Thomas Tuchel. Hợp đồng mới của ông với đội tuyển quốc gia Anh đã loại trừ cơ hội dẫn dắt Manchester United mùa hè này. Trước đó, Thomas Tuchel được cho là không mấy ấn tượng với lời đề nghị của Manchester United vào năm 2024, trước khi cuối cùng chấp nhận lời mời của liên đoàn bóng đá Anh (FA) để dẫn dắt đội tuyển quốc gia Anh vào tháng 10 năm 2024.

Manchester United hiện đang được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Michael Carrick. Ông đã ngay lập tức mang lại những màn trình diễn tích cực cho CLB và vẫn bất bại sau 5 trận. Nhưng kinh nghiệm trong quá khứ với Ole Gunnar Solskjaer nhắc nhở chúng ta rằng những giải pháp mang tính cảm tính không phải lúc nào cũng dẫn đến thành công lâu dài.

Dưới đây là một ứng viên hàng đầu mà ban lãnh đạo MU có thể xem xét để bổ nhiệm cho mùa giải 2026/2027.

Xabi Alonso là một trong những ứng viên hàng đầu dẫn dắt MU mùa tới. ẢNH: AFP

Carlo Ancelotti

Hiện Ancelotti đang có hợp đồng với đội tuyển quốc gia Brazil đến hết World Cup 2026. Danh tiếng của ông thầy người Ý là không thể phủ nhận, khi đã giành được 5 chức vô địch Champions League cùng AC Milan và Real Madrid.

Tuy nhiên, Ancelotti nổi tiếng với khả năng mài giũa thành công một đội hình toàn sao, giàu kinh nghiệm. Manchester United thực sự cần một HLV có khả năng xây dựng lại nền tảng của đội bóng.

Yếu tố tuổi tác, cụ thể là đã 66 tuổi và giai đoạn không mấy ấn tượng tại Everton của Ancelotti cũng là những điều cần cân nhắc. Ngoài ra, Ancelotti được cho là sẽ tiếp tục dẫn dắt tuyển Brazil sau World Cup 2026.

2. Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino từ lâu đã được liên hệ với Manchester United. Ông đã tỏa sáng rực rỡ cùng Tottenham Hotspur, bao gồm cả việc lọt vào chung kết Champions League năm 2019.

Nhưng sau đó sự nghiệp của HLV người Argentina mờ nhạt dần, không mấy thuyết phục tại Paris Saint-Germain, có một thời gian ngắn dẫn dắt Chelsea, và hiện tại đang làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia Mỹ.

Mặc dù từng là sự lựa chọn của Sir Alex Ferguson để kế nhiệm Louis van Gaal, nhưng giờ đây Pochettino dường như chỉ là một lựa chọn của quá khứ chứ không phải tương lai của MU.

3. Xabi Alonso

Đây là cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách này. Việc Alonso chấm dứt sự thống trị 11 năm của Bayern Munich tại Bundesliga khi dẫn dắt Bayer Leverkusen vô địch vào năm 2024 là một thành tựu to lớn.

Mặc dù bị Real Madrid sa thải, danh tiếng của Alonso vẫn rất cao. Với kinh nghiệm thi đấu với tư cách cầu thủ dưới thời Ancelotti, Jose Mourinho, Rafael Benitez và Pep Guardiola, Alonso có nền tảng chiến thuật và tinh thần vững chắc. Premier League dường như là bước đi hợp lý tiếp theo của ông thầy người Tây Ban Nha.

Xavi cũng là ứng viên làm HLV trưởng MU. ẢNH: AFP

4. Xavi

Huyền thoại của FC Barcelona thất nghiệp kể từ khi rời Camp Nou. Xavi đã dẫn dắt Barcelona giành chức vô địch La Liga mùa giải 2022 - 2023, nhưng kinh nghiệm huấn luyện của ông khá hạn chế, bao gồm cả một thời gian ngắn dẫn dắt Al Sadd.

Tên tuổi lớn và hào quang của Xavi là điều không thể phủ nhận. Nhưng Manchester United cần nhiều hơn sự nổi tiếng. Họ cần một HLV có khả năng xây dựng cấu trúc, sự ổn định và tinh thần chiến thắng.