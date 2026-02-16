Thống kê đáng sợ làm tan biến hy vọng vô địch Premier League của Arsenal 16/02/2026 06:59

(PLO)- Một thống kê đáng sợ có thể làm tan biến hy vọng vô địch Premier League của Arsenal đã được tiết lộ, trong khi Man City đang bám sát đội bóng của Mikel Arteta

Khi tiếng còi mãn trận vang lên tại sân vận động Gtech Community vào giữa tuần trước, người hâm mộ Arsenal hẳn cảm nhận được một cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Arsenal tiếp tục đánh mất điểm khi hòa Brentford 1-1 và bị các đối thủ cạnh tranh chức vô địch Premier League gây áp lực.

Đây là lần thứ tư liên tiếp Arsenal không thể giành chiến thắng khi thi đấu sau Manchester City trong lịch trình. Đó là một thống kê khá đáng báo động, và là điều có thể cho thấy sự yếu đuối về mặt tinh thần trong đội Arsenal và sự chao đảo trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League của họ.

Arsenal hiểu rõ hơn ai hết đội bóng của HLV Pep Guardiola mạnh mẽ đến mức nào khi họ đang có phong độ cao và "pháo thủ" vẫn còn mang trong mình nỗi đau để vuột mất hai chức vô địch vào tay Man City. Có vẻ như áp lực phải thể hiện tốt, dù là tận dụng cơ hội khi Man City đánh mất điểm hay nới rộng khoảng cách, đôi khi là quá lớn đối với đội bóng của Mikel Arteta.

Lịch thi đấu diễn ra như vậy khiến khoảng cách dẫn đầu của Arsenal bị Manchester City thu hẹp từ chín điểm xuống chỉ còn bốn điểm chỉ trong vòng một tuần, đó là một cú sốc tâm lý rất lớn với "pháo thủ" thành London. HLV trưởng của Arsenal Mikel Arteta, khẳng định đội bóng của ông không quá chú trọng đến điểm số, và sẽ không bị nó ám ảnh tâm trí.

Arsenal thường hụt hơi trong giai đoạn cuối cuộc đua vô địch Premier League. ẢNH: EPA

HLV Mikel Arteta của Arsenal nói: “Tôi hiểu đã có sự thay đổi điểm số lớn nhưng đó là giả định, giả định và giả định. Nếu chúng tôi thua ở Newcastle thì hồi tháng 10 năm ngoái, chúng tôi đã kém Liverpool tám điểm. Vì vậy, có rất nhiều điều không chắc chắn trong suốt 10 tháng của giải đấu này, bạn chỉ có thể tập trung vào những gì mình phải làm và cố gắng thực hiện điều đó theo cách tốt nhất có thể".

Nhưng chắc chắn người hâm mộ Arsenal vẫn sẽ lo lắng về cú vấp ngã này, nhất là khi họ vẫn còn nhớ đến khoảng cách tám điểm mà Pháo thủ đã đánh mất trong mùa giải 2022 - 2023, để rồi nhìn Man City đăng quang.

Càng tệ hơn khi ngay cả các cổ động viên Brentford cũng hát vang "lần thứ hai, ole, ole" sau khi Keane Lewis-Potter đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội nhà. Cuối tuần tới, Arsenal sẽ lại thi đấu sau Man City, chạm trán với đối thủ truyền kiếp Tottenham sau khi Man City tiếp đón Newcastle tại sân Etihad.

Bạn chỉ có thể "chơi từng ván một" đến một mức độ nhất định trước khi người chơi bắt đầu nhìn vào bàn và hoảng loạn. Điều này tạo động lực rất lớn cho chuyến làm khách được lên lịch lại của Arsenal tới Wolves tại Molineux – một trận đấu mang đến cho họ cơ hội nới rộng khoảng cách với Man City và gây áp lực trở lại lên Pep Guardiola và các học trò.

Pep Guardiola là ông vua cuộc đua nước rút vô địch Ngoại hạng Anh. ẢNH: Press Association

Arsenal là đội duy nhất phải thi đấu vào giữa tuần sau khi trận đấu với Wolves được dời lên sớm hơn để nhường chỗ cho trận chung kết Carabao Cup. Hiện tại, Man City - đội mà Arsenal sẽ đối đầu trong trận chung kết Carabao Cup vào ngày 22-3 - vẫn chưa tìm được ngày thi đấu mới cho trận gặp Crystal Palace, điều này có nghĩa là Arsenal có thể tạo ra khoảng cách dẫn trước lớn hơn so với các đối thủ nếu họ giành chiến thắng vào tuần tới.

Nếu thắng Wolves, Arsenal sẽ tạm tạo nên khoảng cách 7 điểm với Man City và lấy lại lợi thế về mặt tinh thần, nhưng nếu thua, họ sẽ đối mặt với bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đua giành chức vô địch ngoại hạng Anh từ trước đến nay. Nếu Man City đánh bại Newcastle vào thứ Bảy tới, họ sẽ chỉ còn kém Arsenal một điểm trước trận derby Bắc London với Tottenham.