Pep Guardiola gửi đơn kháng cáo lên FA 15/02/2026 12:59

(PLO)- HLV Pep Guardiola gửi đơn kháng cáo lên FA với hy vọng một cầu thủ của Man City sẽ được thi đấu ở trận chung kết Carabao Cup.

HLV Pep Guardiola yêu cầu liên đoàn bóng đá Anh (FA) thay đổi luật "hợp lý" sau khi ngôi sao của Man City bị cấm thi đấu. Theo đó, Pep Guardiola gửi đơn kháng cáo lên FA sau khi Man City giành quyền vào vòng 5 FA Cup với chiến thắng 2-0 trước Salford City vào đêm qua 14-2.

Pep Guardiola đã kêu gọi FA hãy sử dụng "lý trí thông thường" và cho phép Marc Guehi thi đấu cho Manchester City trong trận chung kết Carabao Cup. Manchester City sẽ đối đầu với Arsenal trong trận chung kết lượt đi mùa giải 2025 - 2026 vào ngày 22-3 sau khi đánh bại Newcastle ở bán kết hai lượt trận, nhưng hiện tại họ sẽ phải thi đấu mà không có tân binh vào tháng Giêng này.

Guehi đã có thể vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của Man City trước Salford City ở vòng 4 FA Cup. Bản hợp đồng trị giá 20 triệu bảng Anh từ Crystal Palace Guehi có thể ra sân thi đấu cho Man City ở FA CUp mùa này, dù anh đã thi đấu ở cùng giải đấu này trong màu áo CLB cũ Crystal Palace.

Guehi ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho CLB mới Man City sau khi chuyển đến vào tháng trước từ Crystal Palace. ẢNH: Annabel Lee-Ellis

Giải FA Cup đã thay đổi luật lệ trong mùa giải này, cho phép các cầu thủ được thi đấu cho nhiều hơn một CLB trong cùng một mùa giải. Nhưng luật này không áp dụng cho Carabao Cup.

Trong khi Antoine Semenyo có thể thi đấu cho Man City trong trận chung kết gặp Arsenal vào tháng tới, Guehi hiện không đủ điều kiện. Đó là bởi vì vụ chuyển nhượng của Semenyo từ Bournemouth đã hoàn tất trước trận lượt đi bán kết Carabao Cup gặp Newcastle, trong khi vụ chuyển nhượng của Guehi thì chưa.

Vì thế, Guehi không thể ra sân thi đấu tại Wembley khi Man City gặp Arsenal do quy định về thời gian, yêu cầu cầu thủ phải có mặt cho CLB thứ hai của họ trước trận lượt đi bán kết. HLV Pep Guardiola và Man City đã đệ đơn lên FA để xin ngoại lệ cho Guehi. Và Pep Guardiola đã nhấn mạnh điều này một lần nữa sau chiến thắng của Man City trước Salford.

"Ví dụ, cậu ấy không thể thi đấu trong trận chung kết Carabao Cup", HLV Pep Guardiola của Man City đề cập đến Guehi, "Tại sao cậu ấy có thể thi đấu ở đây (FA Cup) mà không thể ở trận kia (Carabao Cup)? Điều này không hợp lý lắm nhưng cũng không sao".

Guehi vào sân từ băng ghế dự bị thay thế John Stones trong hiệp hai và ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB mới Man City, giúp họ chắc chắn giành quyền đi tiếp sau trận đấu khó khăn với đội bóng hạng Hai Salford.

"Bàn thắng của Guehi thì tốt hơn", HLV Pep Guardiola nói, "Ba tuần qua thực sự rất khó khăn với nhiều trận đấu và rất vất vả. Hôm nay là trận đấu cuối cùng và giờ chúng tôi có một kỳ nghỉ ngắn".

Man City và Pep Guardiola gửi đơn kháng cáo lên FA về trường hợp của Guehi. ẢNH: AFP

Pep Guardiola không thể tin nổi những quy định đang bất lợi cho Guehi. Khi trả lời phỏng vấn Sky Sports, ông nói: "Hy vọng đến tháng Ba, chúng ta có thể có đủ cầu thủ sung sức và hy vọng có thể thuyết phục ban tổ chức Carabao Cup rằng Marc Guehi có thể thi đấu trong trận chung kết,

Bởi vì thật khó hiểu khi CLB đã đầu tư rất nhiều tiền để trả cho một cầu thủ thuộc về chúng tôi mà tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại không thể thi đấu trong trận chung kết. Vì vậy, chúng tôi sẽ viết một lá thư gửi FA và hy vọng họ có thể hiểu. Guehi không thể thi đấu vì một quy định mà tôi không hiểu tại sao. Hy vọng họ có thể thay đổi nó".