Bí ẩn đội bóng Malaysia bị FIFA cấm chuyển nhượng 15/02/2026 12:19

(PLO)- Đội bóng Malaysia Terengganu FC đã bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ trong ba kỳ chuyển nhượng, có hiệu lực từ ngày 9-2.

Tờ New Straits Times (Malaysia) vừa đưa tin, đội bóng Malaysia Terengganu FC đã bị liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cấm đăng ký cầu thủ mới trong ba kỳ chuyển nhượng, có hiệu lực từ ngày 9-2. Án phạt này được đưa ra ánh sáng sau khi CLB Terengganu xuất hiện trên trang web cấm chuyển nhượng của FIFA.

Điều bí ẩn là lý do chính xác cho lệnh cấm này vẫn chưa được FIFA công bố rõ ràng, đặc biệt là khi kỳ chuyển nhượng thứ hai của giải vô địch Malaysia (M-League) đã kết thúc vào ngày 1-2. Đây không phải là lần đầu tiên CLB bóng đá của Malaysia này phải đối mặt với lệnh cấm như vậy.

Năm ngoái, Terengganu cũng gặp phải tình huống tương tự nhưng đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ còn tồn đọng cho các cầu thủ nước ngoài trước khi có phán quyết chính thức.

Đội bóng Malaysia Terengganu đã bị FIFA cấm chuyển nhượng 3 kỳ. ẢNH: NEW STRAITS TIMES

Vào tháng 5 năm ngoái, CLB Terengganu đã bị xử phạt trong một thời gian ngắn nhưng đã giải quyết vấn đề trong vòng khoảng hai tuần.

Terengganu là CLB của Malaysia thứ tám từng bị FIFA ra án phạt, cùng với Perlis FA, Kelantan FC, PT Athletic FC, Gombak FC và Kedah Darul Aman FC.

Terengganu vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào về vấn đề này.