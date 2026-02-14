MU đưa ra thông báo khi trận đấu bị hoãn 14/02/2026 10:10

Cuộc đua giành chức vô địch của các cầu thủ trẻ MU đã bị hoãn lại sau khi trận đấu với Leeds United bị hủy bỏ. Bây giờ, MU đưa ra thông báo trận đấu bị hoãn vì lý do mặt sân không đủ điều kiện thi đấu.

Những tài năng trẻ triển vọng của Quỷ Đỏ sẽ trở lại đỉnh cao nếu có kết quả tích cực. Nhưng do mặt sân ngập nước, trận đấu đã bị hoãn chỉ vài giờ trước khi bắt đầu. Và Manchester United đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn trên mạng xã hội X để xác nhận rằng trận đấu sẽ không diễn ra.

Thông báo của Manchester United có nội dung: “Sau khi kiểm tra sân, trận đấu PL2 vào ngày 13-2 (giờ Anh) đã bị hoãn do sân bị ngập nước.”

Trận đấu ban đầu dự kiến ​​được tổ chức tại Sân vận động Cộng đồng LNER, sân nhà của đội York thuộc Giải Quốc gia vào đêm 13-2. Sau đó, trận đấu được dời lên thêm 1 giờ và chuyển đến sân tập của Leeds tại Thorp Arch.

MU đưa ra thông báo khi trận đấu của đội trẻ bị hoãn vì lý do bất khả kháng. ẢNH: Shutterstock Editorial

Nhưng mọi hy vọng về việc trận đấu diễn ra, ngay cả sau khi thay đổi địa điểm thi đấu, đã tan biến sau khi cuộc kiểm tra sân bãi không đạt yêu cầu. Do điều kiện thời tiết xấu kéo dài, mặt sân được đánh giá là không thể sử dụng được, và trận đấu sẽ phải được lên lịch lại.

Đội U-21 Manchester United đang bằng điểm với đội đầu bảng U-21 Chelsea, nhưng còn một trận chưa đấu. Và "những con quỷ đỏ trẻ" hẳn đã tự tin vào cơ hội đánh bại một đội Leeds chỉ thắng 4 trong 13 trận.

Đội U-21 MU của HLV Adam Lawrence mới chỉ nếm trải một thất bại duy nhất ở giải quốc nội mùa này. Đội U-21 MU sẽ tìm cách lấy lại phong độ trong cuộc đua giành chức vô địch khi trở lại thi đấu với chuyến làm khách đến Leicester City vào ngày 23-2.

Trong khi đó, U-21 Leeds United sẽ đối đầu với chính Chelsea, đội bóng đang cạnh tranh chức vô địch với MU, tại sân tập Cobham của đội bóng phía Tây London vào ngày 20-2.

Ở các cấp độ trẻ hơn, Manchester United sẽ có sự phục vụ của thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel trong trận đấu vòng 5 FA Youth Cup gặp Oxford sau khi thẻ đỏ của anh trong trận gặp West Brom được hủy bỏ.