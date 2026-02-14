Arsenal chạm trán Man City tới 5 lần trong 1 tháng 14/02/2026 06:44

(PLO)- Arsenal chạm trán Man City tới 5 lần trong 1 tháng là điều có khả năng xảy ra ngay mùa này do lịch thi đấu bất thường.

Hai đối thủ cạnh tranh chức vô địch Premier League là Arsenal và Man City chắc chắn sẽ gặp nhau thêm hai lần nữa trong mùa giải này, nhưng họ có thể Arsenal chạm trán Man City tới năm lần do các giải đấu cúp.

Arsenal và Man City sẽ cạnh tranh quyết liệt đến phút cuối cùng cho chức vô địch Ngoại hạng Anh khi khoảng cách giữa hai đội chỉ là 4 điểm - và rất có thể họ sẽ phát ngán khi phải đối đầu nhau vào cuối mùa giải bất kể đội nào giành chiến thắng.

Điều đó là bởi vì cuộc gặp gỡ giữa Mikel Arteta và Pep Guardiola trong trận chung kết Carabao Cup tháng tới có thể là khúc dạo đầu cho thêm 4 trận đấu nữa giữa hai đội trước khi mùa giải kết thúc, khi cả hai đều vẫn còn cơ hội ở FA Cup và Champions League.

Pep Guardiola và Mikel Arteta có thể đối đầu với nhau đến 5 lần từ nay đến cuối mùa khi Arsenal chạm trán Man City. ẢNH: MIRROR

Arsenal và Manchester City sẽ tranh giành danh hiệu lớn đầu tiên của mùa giải vào ngày 22 tháng 3 tại Wembley trong trận chung kết Carabao Cup, trước khi gặp lại nhau tại Premier League vào ngày 18 tháng 4 trong một trận đấu nhiều khả năng sẽ có ảnh hưởng lớn đến cuộc đua vô địch. Đây là 2 trận chắc chắn sẽ xảy ra mùa này.

Ngoài ra, vòng 5 FA Cup dự kiến ​​diễn ra vào cuối tuần từ ngày 7 đến 8-3, với khả năng Arsenal và Man City sẽ bốc thăm gặp nhau - ở giai đoạn này hoặc muộn hơn trong giải đấu - nếu họ lần lượt thắng khi chạm trán với Wigan Athletic và Salford City.

Cũng có khả năng hai đội sẽ gặp nhau tại Champions League sau khi cả hai đều đã giành quyền vào vòng 16 đội của giải đấu. Theo quy định về thứ tự hạt giống, Arsenal và Man City sẽ không gặp nhau ở giai đoạn này của giải đấu, nhưng họ có thể bốc thăm gặp nhau ở vòng tứ kết, vòng đấu diễn ra theo thể thức hai lượt và dự kiến lượt đi ​​vào ngày 7 và 8-4, và trận lượt về diễn ra một tuần sau đó.

Arsenal đang nắm giữ vị trí dẫn đầu trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League sau khi tạo ra khoảng cách 4 điểm so với Man City, đội đã để mất ngôi vô địch quốc nội vào tay Liverpool năm ngoái.

Chiến thắng 2-1 trước Liverpool giúp Man City tiếp tục cuộc đua vô địch với Arsenal. ẢNH: MICHAEL REGAN

Tuy nhiên, Man City đã giữ Arsenal ở khoảng cách không quá xa nhờ màn lội ngược dòng ngoạn mục vào phút cuối thắng Liverpool 2-1 ngay tại Anfield hôm Chủ nhật, qua đó tránh bị tụt lại phía sau đoàn quân của HLV Mikel Arteta.

HLV Pep Guardiola đã từng đề cập đến khả năng Arsenal và Man City sẽ còn đối đầu nhau nhiều lần nữa trước khi mùa giải kết thúc, ông thầy người Tây Ban Nha của "man xanh" nói: “Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi không biết điều gì sẽ diễn ra ở Champions League, còn ở Premier League, lịch thi đấu đã được ấn định. Khi các đội mạnh vào giai đoạn cuối cùng, có lẽ bạn sẽ có cơ hội đối đầu. Tôi rất thích điều đó, đặc biệt là khi thi đấu chung kết".