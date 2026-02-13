Messi dính chấn thương, fan lo sợ vắng mặt tại World Cup 13/02/2026 13:46

(PLO)- Lionel Messi dính chấn thương ngay trước thềm chiến dịch bảo vệ chức vô địch World Cup của Argentina, chỉ vài ngày trước khi mùa giải MLS mới bắt đầu.

Lionel Messi dính chấn thương bất ngờ chỉ vài ngày trước khi mùa giải MLS mới bắt đầu và trong bối cảnh Argentina đang chuẩn bị bảo vệ chức vô địch World Cup. Inter Miami đã xác nhận trong một thông báo vào phút chót rằng đội trưởng ngôi sao của họ sẽ vắng mặt trong các trận đấu sắp tới.

Tin tức này đã khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng, nhiều người bày tỏ sự lo sợ trước khả năng cầu thủ từng 8 lần giành Quả bóng vàng vắng mặt tại World Cup 2026 cùng tuyển Argentina. Trước đó, người ta kỳ vọng Messi sẽ dẫn dắt Inter Miami bước vào mùa giải mới với mục tiêu tiếp tục củng cố vị thế thống trị ngày càng lớn mạnh của họ tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Thay vào đó, Inter Miami giờ đây phải chuẩn bị bắt đầu mùa giải mà không có ngôi sao chủ chốt và biểu tượng toàn cầu Lionel Messi. Mặc dù bản chất chính xác của chấn thương Messi chưa được tiết lộ đầy đủ, Inter Miami thừa nhận Messi sẽ không thể thi đấu trong thời gian tới.

Messi dính chấn thương ngay trước mùa giải mới của Inter Miami. ẢNH: EPA

Thời điểm Messi dính chấn thương quả thực không thể tệ hơn được nữa. Argentina đang hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch World Cup, với Messi vẫn là trái tim của đội tuyển quốc gia ở tuổi 38. Bất kỳ lo ngại nào về sức khỏe của đội trưởng tuyển Argentina đều sẽ gây lo lắng ở quê nhà.

Chấn thương của Messi cũng đã làm đảo lộn kế hoạch cho trận giao hữu danh giá của Inter Miami với Independiente del Valle. Trận đấu, vốn ban đầu dự kiến ​​diễn ra vào ngày 11-2, nay đã bị hoãn lại một cách đột ngột đến ngày 26-2.

Công ty tổ chức sự kiện VRDG Entertainment đã xác nhận sự thay đổi vào phút chót, với lý do ban tổ chức rất muốn đảm bảo Messi có thể tham gia. Trận đấu dự kiến ​​sẽ diễn ra tại Puerto Rico, sau khi trước đó đã được dời địa điểm từ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Fan lo sợ Messi không thể tham dự World Cup cùng tuyển Argentina. ẢNH: AFP

Sự kiện này được quảng bá rầm rộ nhằm thúc đẩy tham vọng ngày càng lớn mạnh của hòn đảo trong việc trở thành điểm đến du lịch thể thao hấp dẫn, với Messi là ngôi sao thu hút chính. Sau khi thông tin về việc hoãn trận đấu được xác nhận, một video đã được chia sẻ cho thấy Messi bày tỏ sự thất vọng và mong muốn được đến Puerto Rico ngay khi bình phục chấn thương.

Tuy nhiên, hiện tại, người hâm mộ Inter Miami và Argentina đang phải chờ đợi trong lo lắng để biết mức độ nghiêm trọng của sự việc này thực sự đến mức nào, tờ Sun Sports (Anh) bình luận.