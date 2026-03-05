Tuyển thủ Iran đau buồn cho gia đình ở quê nhà giữa bom đạn 05/03/2026 13:59

(PLO)- Đội tuyển nữ Iran đang trải qua những ngày thi đấu đầy áp lực tại Cúp bóng đá nữ châu Á khi phải vừa tập trung cho giải đấu, vừa sống trong nỗi lo thường trực về tình hình chiến sự ở quê nhà.

HLV trưởng Marziyeh Jafari cho biết các cầu thủ Iran đang rơi vào trạng thái căng thẳng và gần như bị cô lập hoàn toàn khỏi gia đình trong suốt thời gian thi đấu tại Úc.

Phát biểu với truyền thông, bà Marziyeh Jafari thừa nhận toàn đội đang rất lo lắng cho người thân khi chiến tranh tiếp tục leo thang tại Iran. Những cuộc tấn công quân sự từ Mỹ và Israel đã khiến tình hình trở nên nghiêm trọng, trong khi việc gián đoạn internet khiến việc liên lạc với quê nhà trở nên vô cùng khó khăn.

Theo nữ HLV này, hầu hết cầu thủ và thành viên ban huấn luyện gần như không thể liên hệ với gia đình trong nhiều ngày. Điều đó khiến tâm lý của toàn đội bị ảnh hưởng đáng kể khi họ vừa phải thi đấu tại một giải đấu lớn, vừa mang trong lòng nỗi bất an về những gì đang xảy ra ở quê hương.

HLV Marziyeh Jafari lo lắng cho các học trò ở giải châu Á. Ảnh: TAFC.

Dù vậy, bà Jafari cũng bày tỏ sự biết ơn trước sự ủng hộ mà đội tuyển nhận được từ cộng đồng người Úc gốc Iran đang sinh sống tại Úc. Những cổ động viên này đã xuất hiện tại sân để động viên tinh thần đội bóng, giúp các cầu thủ cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh trong hoàn cảnh khó khăn.

Đội tuyển nữ Iran đang chuẩn bị bước vào trận đấu tiếp theo gặp đội chủ nhà Úc tại Gold Coast. Trước đó, họ đã để thua 0-3 trước Hàn Quốc trong trận ra quân tại giải đấu. Trận thua khiến cơ hội đi tiếp của Iran trở nên khó khăn hơn, nhưng các cầu thủ vẫn cố gắng tập trung tối đa cho nhiệm vụ trên sân.

Tiền đạo trẻ Sara Didar, 21 tuổi, đã không giấu được sự xúc động khi chia sẻ với báo chí về tình hình hiện tại. Cô cho biết toàn đội đang trải qua những cảm xúc rất nặng nề khi nghĩ về gia đình và bạn bè ở quê nhà. Những thông tin về chiến sự khiến các cầu thủ cảm thấy đau lòng và bất an.

Nữ tuyển thủ Iran vừa đá vừa lo cho gia đình ở quê nhà chìm trong bom đạn. Ảnh: TAFC.

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho biết họ đang nỗ lực hỗ trợ đội tuyển Iran trong thời gian giải đấu diễn ra. Các quan chức AFC khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để đội bóng có thể thi đấu và sinh hoạt ổn định tại Úc.

Đội tuyển Iran đến Úc chỉ vài ngày trước khi các cuộc tấn công khiến lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng. Bối cảnh đó càng khiến hành trình của họ tại Asian Cup trở nên đặc biệt căng thẳng.

Tại kỳ Asian Cup 2022 tổ chức ở Ấn Độ, đội tuyển nữ Iran từng tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu góp mặt tại giải đấu này. Thành tích đó giúp họ trở thành biểu tượng tự hào đối với nhiều người dân Iran, đặc biệt trong bối cảnh quyền lợi của phụ nữ tại quốc gia này vẫn còn nhiều hạn chế.