Những quốc gia rút khỏi World Cup 04/03/2026 07:29

Trong lịch sử, có nhiều quốc gia rút khỏi World Cup và Iran có thể trở thành quốc gia mới nhất tẩy chay World Cup vì lý do chính trị sau khi xung đột nổ ra với Mỹ và Israel. Trong căng thẳng leo thang ở Trung Đông do chiến dịch tấn công vào Iran được Mỹ và Israel hậu thuẫn, lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích, làm dấy lên những câu hỏi về sự tham gia của nước này vào World Cup 2026 được tổ chức ở Mỹ, Mexico và Canada.

Mặc dù Iran đứng đầu bảng ở vòng loại châu Á để giành vé dự World Cup 2026, các báo cáo từ Iran sau vụ tấn công gần đây cho thấy họ đang cân nhắc việc rút lui. Điều này sẽ gây ra vấn đề nghiêm trọng cho liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Trước những tin đồn về việc Iran có thể tẩy chay World Cup 2026, tờ Mirror (Anh) đã nêu bật những trường hợp các quốc gia rút khỏi World Cup trong quá khứ vì nhiều lý do khác nhau.

Iran có thể rút lui khỏi World Cup 2026 sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump phát động tấn công vào nước này. ẢNH: GETTY

Uruguay rút khỏi World Cup 1934

Uruguay là đương kim vô địch thế giới trước khi giải đấu bước vào kỳ World Cup thứ hai năm 1934. Tuy nhiên, dù nhận được lời mời, họ đã rút lui để phản đối việc một số đội tuyển châu Âu không đến Nam Mỹ tham dự World Cup 1930 tại Uruguay.

World Cup 1934 vẫn là giải đấu duy nhất mà một nhà đương kim vô địch không tham gia.

2. Áo rút khỏi World Cup 1938

Áo nằm trong số những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch giải đấu năm 1938, nhưng do quân đội Đức Quốc xã sáp nhập nước này vào thời điểm giải đấu diễn ra, họ đã không thể tham gia.

Một số cầu thủ người Áo đã gia nhập đội tuyển Đức tham dự World Cup 1938, nhưng không bao gồm ngôi sao Matthias Sindelar, người đã từ chối đại diện cho Đức do Đức Quốc xã lãnh đạo.

3. Ấn Độ rút lui sau tuyên bố "chân trần"

Ấn Độ chỉ mới giành được một suất tham dự World Cup, nhưng chưa bao giờ có cơ hội thi đấu chính thức. Đó là vào năm 1950, khi các đội rút lui khỏi World Cup giúp Ấn Độ được chọn thay thế nhờ suất đặc cách, nhưng họ đã quyết định không tham dự giải đấu.

Trái với suy nghĩ phổ biến, lý do không phải là FIFA cấm chơi bóng bằng chân trần (như Ấn Độ đã làm tại Thế vận hội hai năm trước đó), mà là do chi phí đi lại, thời gian tập luyện và vấn đề lựa chọn đội hình.

4. World Cup 1966 không có đội tuyển châu Phi nào

Giải đấu năm 1966 được người Anh nhớ đến với nhiều kỷ niệm đẹp khi họ lên ngôi vô địch, nhưng một khía cạnh thường bị bỏ qua là sự vắng mặt của các đội bóng châu Phi.

Nguyên nhân là do các đội tuyển châu Phi tẩy chay World Cup để phản đối quyết định của FIFA chỉ phân bổ một suất chung cho các liên đoàn châu Phi, châu Á và châu Đại Dương.

Tuyển Anh vô địch World Cup 1966. ẢNH: Press Association

5. Chile giành vé dự World Cup 1974 sau trận đấu "ma"

Trường hợp gần nhất mà chúng ta chứng kiến ​​một quốc gia đủ điều kiện tham dự World Cup tẩy chay vì lý do chính trị là trận play-off liên lục địa giữa Chile và Liên Xô năm 1973. Trước trận lượt về diễn ra tại Santiago, Liên Xô đã từ chối tham gia trận đấu để phản đối chế độ của Augusto Pinochet.

Do đó, các cầu thủ Chile bước vào trận đấu trên sân mà không có bất cứ ai trong đội hình tuyển Liên Xô, và đội trưởng Francisco Valdes đã ghi bàn vào khung thành trống trước khi trận đấu bị hoãn lại.