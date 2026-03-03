FIFA đề xuất luật mới: Cầu thủ che miệng nói chuyện sẽ bị thẻ đỏ 03/03/2026 11:49

(PLO)- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gợi ý rằng các cầu thủ che miệng khi nói chuyện với đối thủ có thể bị đuổi khỏi sân, trong bối cảnh các cáo buộc phân biệt chủng tộc đối với Gianluca Prestianni của Benfica.

Tiền đạo người Argentina Prestianni của Benfica bị cáo buộc có hành vi phân biệt chủng tộc đối với tiền đạo Vinicius Junior của Real Madrid trong trận đấu tại Champions League, khi anh ta dùng áo che miệng để nói điều gì đó với ngôi sao người Brazil. Bây giờ, chủ tịch liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đề xuất luật cầu thủ che miệng khi nói chuyện sẽ bị đuổi khỏi sân.

Vấn đề này đã được nêu ra tại cuộc họp của Hội đồng Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) hôm thứ Bảy. IFAB là cơ quan quản lý và soạn thảo luật bóng đá.

"Nếu một cầu thủ che miệng nói điều gì đó, và điều này dẫn đến hậu quả phân biệt chủng tộc, thì rõ ràng cầu thủ đó phải bị đuổi khỏi sân", chủ tịch FIFA Gianni Infantino nói với Sky News, "Phải có giả định rằng anh ta đã nói điều gì đó không nên nói, nếu không thì anh ta đã không cần phải che miệng.

Tôi thực sự không hiểu, nếu bạn không có gì để che giấu, thì bạn không nên che miệng khi nói điều gì đó. Chỉ đơn giản vậy thôi. Và đây là những hành động mà chúng ta có thể và phải thực hiện để nghiêm túc đấu tranh chống lại nạn phân biệt chủng tộc".

Cầu thủ che miệng khi nói chuyện trên sân có thể nhận thẻ đỏ bị đuổi khỏi sân. ẢNH: AFP

Đại hội FIFA tiếp theo sẽ được tổ chức vào tháng tới tại Vancouver, nơi cơ quan quản lý bóng đá thế giới có thể quyết định thực hiện các biện pháp để ngăn chặn các cầu thủ che miệng tại World Cup năm nay. Infantino cũng nêu ra khả năng áp dụng các hình phạt khác nhau cho hành vi phân biệt chủng tộc tùy thuộc vào việc cầu thủ phạm lỗi có công khai xin lỗi hay không.

"Có lẽ chúng ta cũng nên nghĩ đến việc không chỉ trừng phạt mà còn cho phép, thay đổi văn hóa của chúng ta, cho phép các cầu thủ hoặc bất cứ ai làm điều gì đó được xin lỗi", ông Infantino nói thêm, "Trong lúc nóng giận, bạn có thể làm những điều mình không muốn, nhưng sau đó hình phạt phải khác đi, phải tiến thêm một bước nữa, và có lẽ chúng ta cũng nên suy nghĩ về điều đó".

Prestianni đã bị tạm đình chỉ thi đấu ở trận lượt về vòng play-off Champions League trong khi chờ kết quả điều tra của liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), và có thể bị cấm thi đấu 10 trận nếu bị kết tội. Prestianni phủ nhận việc lăng mạ Vinicius bằng lời lẽ phân biệt chủng tộc.