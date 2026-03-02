7 CLB Premier League giành vé dự Champions League: Trang sử mới 02/03/2026 07:29

Tính đến tuần thứ 28, Arsenal vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League, tiếp theo là Manchester City, Manchester United và Aston Villa ở vị trí thứ tư. Khi mùa giải 2025 - 2026 sắp kết thúc, các đội bóng hàng đầu của Giải Ngoại hạng vẫn tiếp tục cạnh tranh quyết liệt mỗi tuần để giành vé dự Champions League mùa tới.

Hiển nhiên, bên cạnh việc tranh giành chức vô địch giải quốc nội, một suất tham dự Champions League mùa giải tới cũng là điều bắt buộc. Mục tiêu tối thiểu cho tất cả các đội bóng Ngoại hạng Anh mỗi mùa giải là đứng thứ tư trên bảng xếp hạng. Đây là ngưỡng để giành quyền tham dự Champions League mùa giải tiếp theo.

Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng cần thiết. Có những trường hợp ngoại lệ trong việc giành quyền đến với Champions League. Vì vậy, Premier League không phải lúc nào cũng chỉ có bốn đội. Ví dụ, mùa giải này, có sáu đại diện của Anh tham dự giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu lục. Đây là một sự kiện lịch sử.

Điều này có thể thực hiện được nhờ hệ số xếp hạng của Premier League đứng đầu liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), giúp Newcastle United có thêm 1 suất tham dự Champions League cùng Chelsea, Manchester City, Arsenal và Liverpool. Tottenham Hotspur cũng có 1 suất bằng cách vô địch Europa League, mặc dù chỉ xếp thứ 17 tại Premier League mùa giải 2024/2025.

Còn mùa giải tới thì sao?

Có thể Champions League sẽ chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi có đến 7 CLB Anh dự giải mùa tới. ẢNH: BOLA

Bảng hệ số

Giống như mùa giải trước, Anh đang có cơ hội giành thêm một suất đến với Champions League nhờ hệ số xếp hạng UEFA của mình. Hệ số UEFA đánh giá thành tích của các CLB thuộc một quốc gia trong các giải đấu châu Âu, và Anh đang dẫn đầu bảng xếp hạng một cách thuyết phục, vượt xa Đức, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Với phong độ hiện tại, vị trí thứ năm tại Ngoại hạng Anh gần như chắc chắn sẽ đảm bảo một suất tại Champions League mùa giải tới. Đây chắc chắn là tin tốt cho MU, Aston Villa. Chelsea và Liverpool, những đội bóng đang cạnh tranh trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Hai cách khác

Liverpool, Tottenham Hotspur và Newcastle United, sau chiến thắng 9-3 trước Qarabag ở vòng play-off, đều tiếp tục trụ lại Champions League mùa này. Nếu một trong số những đội này vô địch Champions League và kết thúc mùa giải ngoài top 5 của Premier League, thì Anh sẽ có thêm một suất tham dự.

Họ sẽ được đảm bảo cơ hội bảo vệ danh hiệu Champions League bất kể vị trí cuối mùa giải Ngoại hạng Anh của họ ra sao, khi Spurs hiện đang đứng thứ 16 và chỉ hơn khu vực xuống hạng 4 điểm.

Premier League có 20 CLB thì có thể có đến 7 CLB tham gia Champions League mùa tới. ẢNH: BOLA

Con đường cuối cùng để đến với giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu là giành vô địch Europa League, điều mà Tottenham đã làm được mùa giải trước, dù chỉ kết thúc mùa giải Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 17.

Aston Villa là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Europa League mùa này, đồng thời cũng có vị trí thuận lợi để giành một trong năm vị trí dẫn đầu Premier League, nhưng đối với Nottingham Forest thì câu chuyện lại khác.

Nottingham Forest thậm chí còn đứng thấp hơn cả Spurs trên bảng xếp hạng, chỉ hơn nhóm ba đội cuối bảng hai điểm. Tuy nhiên, nếu Nottingham Forest vô địch Europa League, họ sẽ giành quyền tham dự Champions League mùa giải 2026/2027.

Nếu tất cả những điều trên xảy ra, đó sẽ là một khoảnh khắc chưa từng có tiền lệ đối với bóng đá Anh và cả châu Âu khi có tới bảy đội tham gia Champions League mùa giải tới.