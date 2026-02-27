Carrick đã làm xuất sắc ngoài sức tưởng tượng tại MU 27/02/2026 13:48

(PLO)- Một cựu danh thủ khẳng định HLV Michael Carrick đã làm xuất sắc ngoài sức tưởng tượng tại Manchester United và việc "quỷ đỏ" sa thải ông sẽ là "một tội ác".

HLV Michael Carrick đã có khởi đầu tuyệt vời trên cương vị HLV trưởng tạm quyền của Manchester United và vẫn chưa thua trận nào sau sáu trận đấu với 5 thắng và 1 hòa tại Premier League. Cựu danh thủ Jody Morris khẳng định Carrick đã làm xuất sắc ngoài sức tưởng tượng ở đội chủ sân Old Trafford.

Jody Morris cho rằng Manchester United nhất định phải bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV trưởng dài hạn nếu ông tiếp tục gây ấn tượng đến cuối mùa. Cựu cầu thủ và từng là trợ lý HLV của Chelsea Morris cũng bày tỏ quan điểm về khả năng Manchester United chiêu mộ HLV Luis Enrique.

Sau khi Ruben Amorim bị MU sa thải, cựu tiền vệ của "quỷ đỏ" Carrick được giao trọng trách dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford đến hết mùa giải. Và ông đã khởi đầu rất ấn tượng, không thua trận nào trong sáu trận đầu tiên dẫn dắt đội bóng và thắng năm trận.

Morris, người từng làm trợ lý HLV cho Frank Lampard tại đội chủ sân Stamford Bridge, đã cùng Carrick nhận bằng HLV và cho rằng Carrick nên được giao vai trò HLV chính thức của MU vào mùa hè nếu đội tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng này.

Morris khẳng định Carrick đã làm xuất sắc ngoài sức tưởng tượng tại MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Một trong những HLV được nhắc đến như một đối thủ tiềm năng của Carrick cho vị trí này là Luis Enrique, HLV hiện tại của Paris Saint-Germain. Morris cũng đã bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này.

"Carrick đã làm xuất sắc ngoài sức tưởng tượng", Morris nói trên chương trình In The Mixer, "Tôi đã phàn nàn về Ruben Amorim. Tôi không thể chấp nhận những gì Amorim đang làm. Làm sao có thể không cho Kobbie Mainoo ra sân chứ? Tôi rất quý Michael Carrick. Anh ấy từng tham gia khóa học lấy bằng HLV chuyên nghiệp cùng tôi và tôi cũng đã cùng anh ấy tham gia một vài sự kiện của Hiệp hội HLV các giải đấu.

Carrick là một người am hiểu bóng đá. Ngay khi vào sân, Kobbie Mainoo đã thể hiện xuất sắc. Sẽ là một điều đáng tiếc nếu không giao trọng trách này cho Carrick nếu anh ấy tiếp tục phong độ này. Tôi luôn ủng hộ những HLV trẻ người Anh được nhận công việc. Và tôi nghĩ Carrick đã làm rất tốt cho đến nay. Người hâm mộ cũng rất yêu mến anh ấy. Có một bầu không khí thực sự tích cực xung quanh Manchester United, điều mà đã lâu rồi không có".

Sau đó, Morris được hỏi liệu anh sẽ chọn HLV Enrique của PSG thay vì Carrick nếu HLV người Tây Ban Nha sẵn sàng dẫn dắt Man United vào mùa hè. Morris trả lời: "Tôi vẫn sẽ chọn Carrick, bởi vì thành thật mà nói, tôi không nghĩ Luis Enrique sẽ đến Man United".

Cựu hậu vệ của Manchester City, Joleon Lescott, cũng đồng ý. Anh nói: "Tôi không biết liệu Luis Enrique có đến đó bây giờ không vì tôi không nghĩ ông ấy coi họ là ứng cử viên thực sự. Tôi nghĩ Carrick nên được nhận công việc này vì tôi không biết liệu Enrique có giúp họ trở thành ứng cử viên vô địch hay không. Tôi nghĩ Carrick chắc chắn làm được điều đó. Tôi nghĩ Carrick có mối liên hệ mật thiết hơn với Manchester United, người hâm mộ, mọi thứ để giúp họ đạt được mục tiêu đó".