Bán 5 ngôi sao, MU thu về 170 triệu bảng Anh 27/02/2026 07:01

MU đang nỗ lực giành vé dự Champions League mùa tới khi đang ở vị trí thứ tư Premier League, nhưng họ cũng đang đứng trước một kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy quan trọng. Nếu bán 5 ngôi sao, MU thu về 170 triệu bảng Anh để gây quỹ chuyển nhượng.

Trận đấu với Crystal Palace vào Chủ nhật tuần này sẽ mang đến cho Manchester United thêm một cơ hội để củng cố vị trí trong top bốn Premier League. "Quỷ đỏ" vẫn chưa nếm mùi thất bại kể từ khi Michael Carrick tiếp quản vị trí HLV tạm quyền và hiện đang đứng thứ tư Ngoại hạng Anh, hơn 2 đội xếp sau là Chelsea và Liverpool ba điểm.

Đội bóng của Carrick vẫn còn phải đối đầu với hai đối thủ cạnh tranh gần nhất trước khi mùa giải kết thúc. Chiến thắng trong những trận đấu như cuối tuần này gặp Crystal Palace, đội mà MU đã thắng ở lượt đi, có thể giúp "quỷ đỏ" tạo ra khoảng cách an toàn trong cuộc đua giành vé tham dự Champions League mùa tới.

Nếu Manchester United thực sự lọt vào tốp 4 Premier League vào cuối mùa, điều đó có thể củng cố hy vọng chiêu mộ những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của họ. Manchester United đã chi hơn 200 triệu bảng Anh vào mùa hè năm ngoái cho những cầu thủ thường xuyên đá chính dưới thời Carrick và người tiền nhiệm Ruben Amorim, nhưng có lẽ vẫn cần thêm nhiều hơn nữa.

MU có thể chia tay 5 ngôi sao để gây quỹ chuyển nhượng, bất chấp Carrick có ở lại lâu dài hay không. ẢNH: AMA

Ngoài ra là vấn đề làm thế nào để MU huy động thêm nguồn vốn, ngoài khoản tiết kiệm từ việc giảm lương khi cầu thủ hưởng lương cao nhất Casemiro rời đi sau khi hợp đồng hết hạn. Dưới đây là những tin tức mới nhất từ ​​Mirror Football về MU, bao gồm cả những thông tin mới nhất về thị trường chuyển nhượng.

5 ngôi sao có thể được bán

Manchester United có thể thu về tới 170 triệu bảng Anh bằng cách bán đi 5 ngôi sao đội một. Theo tờ MEN (Anh), việc bán 5 cầu thủ này sẽ giúp Manchester United có thêm nguồn vốn để chiêu mộ bộ đôi Elliot Anderson và Morgan Gibbs-White của Nottingham Forest, những người có thể được bán với giá phù hợp ngay cả khi Nottingham Forest trụ hạng thành công.

Hai trong số những thương vụ đó sẽ không gây bất ngờ. Marcus Rashford và Rasmus Hojlund có thể giúp MU thu về khoảng 64 triệu bảng nếu Barcelona và Napoli thực hiện đúng các điều khoản mua đứt đã thỏa thuận trong các hợp đồng cho mượn, mặc dù Barca được cho là đang cố gắng muốn MU giảm giá bán Rashford, thay vì chi 26 triệu bảng Anh như thỏa thuận.

Đội trưởng Bruno Fernandes cũng có thể được phép ra đi sau khi nhận được sự quan tâm từ các CLB Saudi Arabia, tờ The Mail (Anh) đưa tin các CLB ngoài Premier League có thể chiêu mộ tiền vệ người Bồ Đào Nha với giá 56,8 triệu bảng Anh. Thêm vào đó là tổng cộng 48 triệu bảng cho Joshua Zirkzee và Mason Mount - dựa trên các báo cáo hồi tháng Giêng và định giá của Transfermarkt. Khi đó, MU đã có đủ tiền để sẵn sàng "săn" cả hai cầu thủ từ Nottingham Forest.

Onana trên đường trở về Old Trafford

Onana muốn trở lại để chiến đấu cho vị trí số 1 trong khung gỗ MU. ẢNH: Gerrit van Keulen/Soccrates

Theo tờ The Guardian (Anh), thủ môn Andre Onana rất muốn trở lại và chiến đấu giành lại vị trí bắt chính tại Manchester United. Thủ môn người Cameroon hiện được cho mượn tại Trabzonspor trong một mùa giải nhưng dự kiến ​​sẽ không ở lại Thổ Nhĩ Kỳ sau mùa hè.

Onana được HLV Erik ten Hag đưa về MU làm thủ môn số một nhưng bị đẩy đi sau một số sai lầm nghiêm trọng mùa giải trước. MU đã ký hợp đồng với Senne Lammens từ Royal Antwerp chỉ vài ngày trước khi cựu ngôi sao Inter Milan Onana ra đi. Thủ môn mới người Bỉ Lammens đã nhận được lời khen ngợi từ HLV tạm quyền của MU Carrick trong những tuần gần đây.

"Senne Lammens khá trầm lặng và khiêm tốn, nhưng cậu ấy có một ý chí kiên cường," HLV Carrick nói về thủ môn người Bỉ Lammens sau chiến thắng 1-0 của Manchester United trước Everton tại Premier League, "Bước tiến của Lammens khi đến đây là rất lớn. Việc Lammens đón nhận thử thách và nhanh chóng thích nghi cho thấy rất nhiều điều về tính cách của cậu ấy".