Đưa hai thánh giá mạ vàng lên đỉnh tháp kẽm Nhà thờ Đức Bà

Đây là một cột mốc quan trọng, khép lại giai đoạn trùng tu 2 tháp chuông và 2 tháp kẽm đầy thử thách thời gian qua.
Được biết, hai thánh giá này được đặt phục dựng theo đúng nguyên bản của hai chiếc cũ đã đặt trên đỉnh tháp kẽm từ năm 1894, do tập đoàn Monument tại Bỉ chế tác. Điểm đặc biệt nằm ở lớp vàng lá siêu mỏng được dát lên bề mặt, do công ty Giusto Manetti ở Ý cung cấp.
Sau khi hoàn thành chế tác tại Bỉ, hai thánh giá được vận chuyển bằng đường biển trong 5 tháng và về đến Nhà thờ Đức Bà vào ngày 18-10-2025.