Đưa hai thánh giá mạ vàng lên đỉnh tháp kẽm Nhà thờ Đức Bà 19/03/2026 13:14

(PLO)- Lúc 9 giờ sáng 19-3, sau khi được làm phép, hai cây thánh giá mạ vàng mới đã được đặt lên đỉnh tháp kẽm của nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Mỗi cây thánh giá mới chiều cao 3,73m, bề ngang 1,85m, nặng khoảng 400kg.

Video: Đưa hai thánh giá mạ vàng lên đỉnh tháp kẽm Nhà thờ Đức Bà.

Đây là một cột mốc quan trọng, khép lại giai đoạn trùng tu 2 tháp chuông và 2 tháp kẽm đầy thử thách thời gian qua.

Được biết, hai thánh giá này được đặt phục dựng theo đúng nguyên bản của hai chiếc cũ đã đặt trên đỉnh tháp kẽm từ năm 1894, do tập đoàn Monument tại Bỉ chế tác. Điểm đặc biệt nằm ở lớp vàng lá siêu mỏng được dát lên bề mặt, do công ty Giusto Manetti ở Ý cung cấp.

Sau khi hoàn thành chế tác tại Bỉ, hai thánh giá được vận chuyển bằng đường biển trong 5 tháng và về đến Nhà thờ Đức Bà vào ngày 18-10-2025.