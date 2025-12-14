Giới trẻ đổ xô check-in “view triệu đô” Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 14/12/2025 08:00

(PLO)- Hàng trăm người đổ về tầng cao của trung tâm thương mại gần Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (phường Sài Gòn, TP.HCM) để ghi lại hình ảnh lung linh về đêm hoàn toàn...miễn phí.

Những ngày đầu tháng 12, Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn thu hút sự chú ý khi bước vào mùa trang trí Giáng sinh. Dù đang trùng tu, mỗi tối công trình vẫn đón nhận sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách đến chờ khoảnh khắc nhà thờ lên đèn.

Điểm nhấn trong mùa Giáng sinh﻿ năm nay của Nhà thờ Đức Bà﻿ Sài Gòn là hệ thống khoảng 1.000 km dây đèn LED được lắp đặt nhiều gấp đôi so với năm ngoái. Ảnh: HÀ THANH

Dọc theo mái ngói, nhiều họa tiết mới được bổ sung như quả địa cầu, ngôi sao, chuông, tạo lớp ánh sáng trải dài trên tổng thể công trình. Trên hai tháp chuông, đèn LED được bố trí thành hình cây thông, giúp nhà thờ nổi bật hơn khi nhìn từ xa hoặc từ các góc cao xung quanh. Ảnh: HÀ THANH

Công trình tọa lạc tại quảng trường Công xã Paris, được khởi công năm 1877 và hoàn thành sau ba năm xây dựng. Đến năm 1959, nhà thờ được Tòa thánh Vatican phong tước hiệu tiểu Vương cung Thánh đường. Mỗi dịp Giáng sinh, nơi đây trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh và tham dự các thánh lễ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Mỗi tối, Nhà thờ Đức Bà trở thành tâm điểm của dòng người đổ về khu vực trung tâm để chờ khoảnh khắc công trình lên đèn. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tại tầng 5 của Diamond Plaza (khu vực mở cửa miễn phí cho khách tham quan, vui chơi) với lợi thế về góc nhìn ngắm trọn Nhà thờ Đức Bà, thu hút đông người dân đến check-in. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đúng 18 giờ 45 phút, trong tiếng chuông ngân vang, hệ thống đèn trang trí lần lượt bật sáng từ tháp chuông xuống mái nhà thờ. Ngay khoảnh khắc ấy, hàng loạt điện thoại được giơ cao, ghi lại hình ảnh công trình rực sáng giữa trung tâm thành phố. Ảnh: NGUYỆT NHI

Từ góc nhìn trên cao, toàn cảnh Nhà thờ Đức Bà hiện ra rõ nét giữa không gian đô thị về đêm, với hệ thống đèn vàng nổi bật trên nền trời. Ảnh: NGUYỆT NHI

Người dân hào hứng đứng dọc lan can sảnh tầng cao, liên tục bấm máy, thay đổi góc chụp để bắt trọn khoảnh khắc. Ảnh: NGUYỆT NHI

"Ngắm Nhà thờ Đức Bà từ trên cao mang lại cảm giác khác hẳn so với góc nhìn quen thuộc dưới mặt đất. Từ đây vợ chồng tôi có thể thấy trọn vẹn mái và hai tháp chuông, ánh đèn lên dần rất rõ. Không gian yên tĩnh hơn, dễ cảm nhận vẻ đẹp của công trình giữa trung tâm thành phố” - anh Tuấn (du khách) chia sẻ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Nhờ mở cửa miễn phí, khu vực sảnh trung tâm thương mại luôn đông đúc vào mỗi tối, dòng người ra vào liên tục. Tại đây, lực lượng bảo vệ túc trực thường xuyên, nhắc nhở người dân giữ khoảng cách an toàn khi chụp ảnh, đảm bảo trật tự và an toàn cho khu vực tham quan. Ảnh: NGUYỆT NHI

Không chỉ trên cao, khu vực phía dưới chân trung tâm thương mại cũng đông kín người đến check-in. Trên vỉa hè và các khoảng trống quanh quảng trường, nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình và du khách dừng lại chụp ảnh, hướng ống kính về phía Nhà thờ Đức Bà. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ngọc Giàu (bìa phải, ngụ phường Trung Mỹ Tây) cho biết đây là lần đầu cô đến check-in tại khu vực này vào dịp Nhà thờ Đức Bà lên đèn. “Ở dưới nhìn nhà thờ rất gần, đông người nhưng không khí vui và nhộn nhịp. Mình thích cảm giác đứng giữa quảng trường, xung quanh ai cũng chụp ảnh, đón Giáng sinh sớm” - Giàu chia sẻ. Ảnh: NGUYỆT NHI