Ga Ba Son có vườn hoa xuân 'xịn sò', giới trẻ ùn ùn check-in 11/01/2026 08:00

(PLO)- Vườn hoa xuân khu vực ga Ba Son (phường Bến Nghé, TP.HCM) thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh vào những ngày cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Sau khi hoàn thiện và đưa vào phục vụ vào những ngày đầu năm 2026, vườn hoa xuân bên ga Ba Son dần trở thành điểm hẹn du xuân của đông đảo người dân TP.HCM và du khách.

Vườn hoa xuân quanh ga Ba Son nằm bên trong khuôn viên Saigon Marina IFC (phường Bến Nghé, TP.HCM). Không gian được thiết kế mở kết hợp đa dạng các tiểu cảnh đặc sắc, thảm hoa rực rỡ, không gian vui chơi giải trí và đi bộ.

Sau khi đưa vào phục vụ, vườn hoa xuân ngày càng thu hút đông người dân và du khách vào chiều tối mỗi ngày, đặc biệt vào những ngày cuối tuần. Không chỉ đến tham quan, thưởng lãm không gian xuân nhiều gia đình còn đưa trẻ nhỏ đến chụp hình, ghi lại những khoảnh khắc tươi vui vào đầu năm mới.

Việc bố trí vườn hoa xuân đầy màu sắc cạnh khu vực ven sông Sài Gòn, cầu Ba Son và ga Ba Son tạo nên không gian hài hòa giữa lòng TP.HCM hiện đại.

Các nàng thơ diện áo dài xúng xính chụp ảnh bên không gian vườn hoa xuân ga Ba Son.

Nhiều em bé được bố mẹ đưa đến vườn hoa check-in vào những ngày đầu năm mới.

Nhiều em nhỏ tụ tập vui đùa dọc theo các lối đi bộ, quanh các tiểu cảnh khiến không gian trở nên náo nhiệt, đầy sức sống.

﻿ ﻿ Không chỉ là địa điểm du xuân, vườn hoa bên ga Ba Son còn trở thành nơi kết nối giữa những gia đình và những người bạn.

Càng về khuya, vườn hoa càng thu hút đông đảo người dân đến vui chơi sau một ngày làm việc căng thẳng. Kết hợp cùng ánh đèn rực rỡ của cầu Ba Son, vườn hoa trở nên lung linh hơn vào mỗi tối.

Ngoài tiểu cảnh, nhiều không gian vui chơi cũng được xây dựng để phục vụ nhu cầu của các em nhỏ.

Vào mỗi buổi tối, nhiều gia đình đến vui chơi, chụp hình tạo nên khung cảnh vô cùng nhộn nhịp.

Lối đi bộ giữa Saigon Marina IFC với khu vực vườn hoa xuân rộng rãi, được bố trí nhiều chỗ ngồi cho du khách.