Ga Ba Son có vườn hoa xuân 'xịn sò', giới trẻ ùn ùn check-in

(PLO)- Vườn hoa xuân khu vực ga Ba Son (phường Bến Nghé, TP.HCM) thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh vào những ngày cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Sau khi hoàn thiện và đưa vào phục vụ vào những ngày đầu năm 2026, vườn hoa xuân bên ga Ba Son dần trở thành điểm hẹn du xuân của đông đảo người dân TP.HCM và du khách.
Vườn hoa xuân quanh ga Ba Son nằm bên trong khuôn viên Saigon Marina IFC (phường Bến Nghé, TP.HCM). Không gian được thiết kế mở kết hợp đa dạng các tiểu cảnh đặc sắc, thảm hoa rực rỡ, không gian vui chơi giải trí và đi bộ.
Sau khi đưa vào phục vụ, vườn hoa xuân ngày càng thu hút đông người dân và du khách vào chiều tối mỗi ngày, đặc biệt vào những ngày cuối tuần. Không chỉ đến tham quan, thưởng lãm không gian xuân nhiều gia đình còn đưa trẻ nhỏ đến chụp hình, ghi lại những khoảnh khắc tươi vui vào đầu năm mới.
Không chỉ là địa điểm du xuân, vườn hoa bên ga Ba Son còn trở thành nơi kết nối giữa những gia đình và những người bạn.
Vào mỗi buổi tối, nhiều gia đình đến vui chơi, chụp hình tạo nên khung cảnh vô cùng nhộn nhịp.
Bên cạnh việc tham quan vườn hoa, nhiều người còn có thể xem nhạc nước bên trong khuôn viên của Saigon Marina IFC.