Khoảnh khắc mùa xuân rực rỡ qua ảnh dự thi ‘TP.HCM – Sắc màu mới’ lần 2
LINH AN - KIÊN YÊN
(PLO)- Từ không khí lễ hội rộn ràng, nhịp lao động tất bật cuối năm đến những khoảnh khắc đời thường ấm áp, nhiều tác phẩm gửi về cuộc thi ảnh “TP.HCM – Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức đã khắc họa sinh động diện mạo tươi mới, năng động và giàu bản sắc của thành phố trong những ngày xuân.
Không khí rộn ràng của mùa xuân hiện lên sinh động trong nhiều tác phẩm gửi về cuộc thi ảnh “TP.HCM – Sắc màu mới” lần 2. Qua góc nhìn của các tác giả, TP hiện lên vừa hiện đại, năng động, vừa đậm đà bản sắc văn hóa.
Nổi bật trong số đó là những khoảnh khắc lễ hội rực rỡ sắc màu. Hình ảnh múa rồng, múa lân uốn lượn giữa nền trời xanh và đèn lồng đỏ tạo nên không khí tưng bừng ngày Tết. Dòng người đổ về tham quan đường hoa Nguyễn Huệ hay những góc chụp rộn ràng tại phố ông đồ ở Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM cũng cho thấy sức hút của các không gian văn hóa mỗi dịp xuân về.
Bên cạnh không khí lễ hội là những khoảnh khắc đời thường đầy cảm xúc. Một bức ảnh ghi lại hình ảnh hai thế hệ trong gia đình cùng đánh bóng lư đồng chuẩn bị Tết. Đôi tay lấm bụi của người lớn tuổi và nụ cười rạng rỡ của người trẻ không chỉ gợi lên không khí sum vầy ngày xuân mà còn thể hiện sự tiếp nối những giá trị truyền thống.
Nhiều tác phẩm khác lại khắc họa vẻ đẹp bình dị của con người thành phố. Đó là chân dung người phụ nữ Nam Bộ với chiếc khăn rằn quen thuộc, là người bán hoa tỉ mỉ chăm chút từng cành mai dưới nắng xuân, hay cô bé bán bong bóng lặng lẽ giữa sắc hoa rực rỡ. Những khoảnh khắc ấy góp phần tạo nên chiều sâu cảm xúc cho bức tranh đô thị.
Không ít tác giả cũng ghi lại nhịp sống lao động hối hả những ngày cận Tết, khi công nhân tất bật hoàn thiện công trình, góp phần làm mới diện mạo thành phố. Ở một góc nhìn khác, khung cảnh hoàng hôn trên bến Bình Đông trong sự kiện “Trên bến dưới thuyền” lại mang đến vẻ đẹp trầm lắng với những ghe thuyền chở đầy hoa xuân.
Qua từng khung hình, cuộc thi ảnh “TP.HCM – Sắc màu mới” lần 2 không chỉ ghi lại vẻ đẹp của cảnh sắc đô thị mà còn tôn vinh con người, văn hóa và nhịp sống nghĩa tình của TP trong những ngày xuân.
Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức là cơ hội để mỗi người khám phá, cảm nhận và kể lại câu chuyện của thành phố bằng chính lăng kính của mình. Chủ đề của cuộc thi ảnh lần này là “Sắc xuân mới - Niềm tin mới”.
Để gửi bài dự thi cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần thứ 2 của báo Pháp Luật TP.HCM, tác giả thực hiện theo các bước sau: