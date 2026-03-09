Khoảnh khắc mùa xuân rực rỡ qua ảnh dự thi ‘TP.HCM – Sắc màu mới’ lần 2 09/03/2026 08:00

(PLO)- Từ không khí lễ hội rộn ràng, nhịp lao động tất bật cuối năm đến những khoảnh khắc đời thường ấm áp, nhiều tác phẩm gửi về cuộc thi ảnh “TP.HCM – Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức đã khắc họa sinh động diện mạo tươi mới, năng động và giàu bản sắc của thành phố trong những ngày xuân.

Không khí rộn ràng của mùa xuân hiện lên sinh động trong nhiều tác phẩm gửi về cuộc thi ảnh “TP.HCM – Sắc màu mới” lần 2. Qua góc nhìn của các tác giả, TP hiện lên vừa hiện đại, năng động, vừa đậm đà bản sắc văn hóa.

Nổi bật trong số đó là những khoảnh khắc lễ hội rực rỡ sắc màu. Hình ảnh múa rồng, múa lân uốn lượn giữa nền trời xanh và đèn lồng đỏ tạo nên không khí tưng bừng ngày Tết. Dòng người đổ về tham quan đường hoa Nguyễn Huệ hay những góc chụp rộn ràng tại phố ông đồ ở Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM cũng cho thấy sức hút của các không gian văn hóa mỗi dịp xuân về.

Ngay trong đêm đầu mở cửa, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, chụp ảnh, thưởng ngoạn không khí xuân giữa trung tâm đô thị. Ảnh: NGUYỄN HỒNG PHONG

Bên cạnh không khí lễ hội là những khoảnh khắc đời thường đầy cảm xúc. Một bức ảnh ghi lại hình ảnh hai thế hệ trong gia đình cùng đánh bóng lư đồng chuẩn bị Tết. Đôi tay lấm bụi của người lớn tuổi và nụ cười rạng rỡ của người trẻ không chỉ gợi lên không khí sum vầy ngày xuân mà còn thể hiện sự tiếp nối những giá trị truyền thống.

Nhiều tác phẩm khác lại khắc họa vẻ đẹp bình dị của con người thành phố. Đó là chân dung người phụ nữ Nam Bộ với chiếc khăn rằn quen thuộc, là người bán hoa tỉ mỉ chăm chút từng cành mai dưới nắng xuân, hay cô bé bán bong bóng lặng lẽ giữa sắc hoa rực rỡ. Những khoảnh khắc ấy góp phần tạo nên chiều sâu cảm xúc cho bức tranh đô thị.

Không ít tác giả cũng ghi lại nhịp sống lao động hối hả những ngày cận Tết, khi công nhân tất bật hoàn thiện công trình, góp phần làm mới diện mạo thành phố. Ở một góc nhìn khác, khung cảnh hoàng hôn trên bến Bình Đông trong sự kiện “Trên bến dưới thuyền” lại mang đến vẻ đẹp trầm lắng với những ghe thuyền chở đầy hoa xuân.

Qua từng khung hình, cuộc thi ảnh “TP.HCM – Sắc màu mới” lần 2 không chỉ ghi lại vẻ đẹp của cảnh sắc đô thị mà còn tôn vinh con người, văn hóa và nhịp sống nghĩa tình của TP trong những ngày xuân.

Những ngày giáp Tết, công nhân miệt mài thi công bên máy xúc, phía sau là cổng chào rực rỡ sắc xuân của phường Thuận An. Không khí khẩn trương “vượt nắng, thắng mưa” góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị, chuẩn bị đón năm mới. Ảnh: BÙI VĂN VÂN

Khoảnh khắc hai thế hệ cùng đánh bóng lư đồng chuẩn bị Tết gợi lên không khí ấm áp của gia đình Việt. Đôi tay lấm bụi của người lớn tuổi và nụ cười của người trẻ không chỉ là cùng nhau làm việc, mà còn là sự tiếp nối, trao truyền những giá trị truyền thống. Ảnh: BÙI VĂN VÂN

Hoàng hôn buông xuống trên Bến Bình Đông trong những ngày diễn ra sự kiện “Trên bến dưới thuyền”, nhuộm vàng mặt sông tĩnh lặng. Hai bên bờ, ghe thuyền chở đầy hoa xuân neo đậu san sát, tạo nên khung cảnh rực rỡ và rộn ràng không khí Tết. Ảnh: CHÂU GIA TOÀN

Người bán hoa chăm chú tỉa lá, chỉnh sửa từng cành mai dưới nắng xuân, chuẩn bị cho mùa Tết rực rỡ. Đôi bàn tay khéo léo và sự tận tâm góp phần mang sắc xuân tươi mới đến từng góc phố. Ảnh: NGUYỄN XUÂN THẮNG

Giữa trung tâm TP.HCM, không khí Xuân Bính Ngọ 2026 rộn ràng lan tỏa. Ảnh: NGUYỄN HỒNG PHONG

Bộ đội Sư đoàn 9 (Quân đoàn 34) hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Huệ gói bánh chưng trong chương trình “Xuân đoàn kết – Tết yêu thương” tại phường Bến Thành, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống. Ảnh: TRẦN NGỌC TIẾN

Các cụ cao niên tại Nhà Lớn Long Sơn miệt mài viết liễn đỏ mỗi dịp Tết Nguyên Đán. Từng nét bút uyển chuyển, từng câu chúc ý nghĩa góp phần gìn giữ nét đẹp thư pháp, mang đến không khí xuân trang trọng và ấm áp. Ảnh: NGUYỄN XUÂN THẮNG

Ba cô gái trong tà áo dài, đội nón lá tươi cười bên chiếc ghe đầy nông sản trong không gian đậm chất văn hóa Nam Bộ. Hàng heo đất đỏ, lồng đèn và mái lá phía sau gợi nên khung cảnh làng quê Việt ấm áp trong những ngày Tết. Ảnh: BÙI VĂN VÂN

Phố ông đồ Tết Bính Ngọ 2026 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM rộn ràng sắc mai vàng, giấy đỏ và mực tàu; đặc biệt, sáu tác phẩm ngựa khổng lồ trở thành điểm check-in thu hút nhiều bạn trẻ trong khuôn khổ Lễ hội Tết Việt 2026. Ảnh: NGUYỄN HỒNG PHONG

Dưa hấu đỏ, nhánh mai vàng khoe sắc tràn ngập phố phường những ngày cuối năm, mang hơi thở mùa xuân vào đô thị và khơi dậy cảm xúc ấm áp, rộn ràng đón Tết. Ảnh: LÊ HẠ VIÊN

Trong ánh nắng chiều, người phụ nữ thành tâm thắp nén hương tại chùa, làn khói mỏng bay lên tạo nên khoảnh khắc tĩnh lặng, gửi gắm ước nguyện bình an cho năm mới. Ảnh: NGUYỄN XUÂN THẮNG

Người phụ nữ Nam Bộ với chiếc khăn rằn lau vội giọt mồ hôi, nụ cười hiền và ánh mắt bình yên gợi lên vẻ đẹp tảo tần, mộc mạc trong những ngày Tết. Ảnh: BÙI VĂN VÂN

Giữa sắc vàng của lúa chín và những bắp ngô, đôi bạn trẻ trong trang phục truyền thống trao nhau ánh nhìn dịu dàng, gợi lên vẻ đẹp của mùa màng no đủ và một tình yêu chân thành đang đơm hoa. Ảnh: NGUYỄN ANH THƯ

Hình ảnh ba làm “chú ngựa” cho con vui đùa trong công viên gợi lên thông điệp giản dị: suốt hành trình lớn khôn, cha mẹ luôn là điểm tựa nâng đỡ và dõi theo từng bước chân con. Ảnh: NGUYỄN XUÂN HƯƠNG

Màn múa lân sôi động giữa sân đền rực sắc đỏ vàng, tiếng trống rộn ràng mang theo ước vọng may mắn, thịnh vượng trong những ngày đầu xuân. Ảnh: NGUYỄN XUÂN THẮNG

Hoàng hôn buông xuống, phản chiếu trên mặt nước phẳng lặng, khắc họa diện mạo đô thị TP.HCM hiện đại, trẻ trung và không ngừng chuyển mình. Ảnh: TRẦN HÙNG PHƯƠNG

Giữa sắc hoa xuân rực rỡ, cô bé lặng lẽ đứng bên chùm bóng đầy màu sắc, ánh mắt ánh lên niềm hy vọng giữa không khí rộn ràng ngày Tết. Ảnh: NGUYỄN XUÂN THẮNG

Rồng vàng uốn lượn giữa sân đình, nổi bật dưới nền trời xanh và đèn lồng đỏ, tạo nên khoảnh khắc lễ hội sôi động, đậm đà bản sắc truyền thống. Ảnh: CHÂU GIA TOÀN

Mùa xuân về, phố phường TP.HCM rực rỡ sắc hoa, người dân dạo phố, chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc tươi mới của đô thị hiện đại. Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Hơn 500 vận động viên đến từ 31 đoàn Lân Sư Rồng hội tụ biểu diễn chào năm mới Bính Ngọ 2026 tại Tháp Tam Thắng, tạo nên không khí lễ hội sôi động những ngày cuối năm. Ảnh: ĐỖ TRỌNG HOÀI ÂN

Màn pháo hoa rực sáng bên bờ biển chào năm mới, khắc họa diện mạo TP.HCM trẻ trung, năng động và khát vọng vươn ra không gian rộng mở. Ảnh: TRẦN HÙNG PHƯƠNG