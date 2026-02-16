Liên Bỉnh Phát chúc Tết độc giả PLO và kêu gọi gửi ảnh dự thi 'TP.HCM - Sắc màu mới' 16/02/2026 10:26

(PLO)- Chỉ còn vài tiếng nữa là đến Tết Bính Ngọ, diễn viên Liên Bỉnh Phát, Đại sứ cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới”, gửi lời chúc Tết đến quý độc giả PLO và kêu gọi người dân TP.HCM tranh thủ check-in không khí xuân, gửi ảnh dự thi...

Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, đã phát động vào ngày 2-12. Cuộc thi tiếp tục hành trình kể chuyện về TP.HCM qua lăng kính cộng đồng, phản ánh nhịp sống, con người và cảnh quan thành phố.

Đặc biệt, với chủ đề "Sắc xuân mới - Niềm tin mới", cuộc thi muốn lan tỏa thông điệp về đổi mới, khát vọng và tầm nhìn phát triển toàn diện.

Đại sứ cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" và các độc giả tại lễ phát động cuộc thi. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chỉ còn vài tiếng nữa là đến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, diễn viên Liên Bỉnh Phát gửi lời chúc Tết Bính Ngọ và kêu gọi độc giả nếu có check-in không khí xuân ở TP.HCM thì đừng quên gửi ảnh về cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" để có cơ hội nhận nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Video: Liên Bỉnh Phát chúc mừng Tết Bính Ngọ và kêu gọi mọi người gửi ảnh về cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới".

Diễn viên Liên Bỉnh Phát cho biết anh rất vui khi tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, với vai trò đại sứ. Anh bày tỏ niềm tự hào khi được góp mặt và kỳ vọng có thể lan tỏa sắc màu tươi mới cùng thông điệp về TP.HCM đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Gửi gắm đến các bạn trẻ yêu nhiếp ảnh, dù chuyên hay không chuyên, Liên Bỉnh Phát nhấn mạnh việc tin vào đam mê và nhiệt huyết, dám “dấn thân” và theo đuổi nghiêm túc những điều mình yêu. Anh cũng khuyên người trẻ mở lòng, nhìn mọi thứ bằng góc nhìn tích cực và giữ tinh thần lạc quan, bởi theo anh, cuộc sống luôn mở ra nhiều cơ hội.

Người dân vui chơi và chụp ảnh tại không gian hoa xuân bên cầu rực rỡ ánh sáng trong những ngày cận Tết. Ảnh: THUẬN VĂN

Với cuộc thi lần này, nam diễn viên tin rằng sự tích cực và tư duy lạc quan sẽ giúp mỗi người nhận ra vẻ đẹp của những khoảnh khắc đời thường ở TP.HCM, nhất là thời điểm cuối năm khi không khí mùa xuân đang hiện hữu khắp nơi.

"Bằng tâm thế rộng mở, vui tươi và hân hoan, tôi tin người dự thi sẽ tạo nên những bức ảnh giàu cảm xúc, có “hồn”, phản ánh mùa xuân rộn rã và niềm vui lan tỏa trong lòng mỗi người" - Liên Bỉnh Phát nói.

Nói về mối tương quan giữa thiết bị chuyên nghiệp và khoảnh khắc chân thật, Liên Bỉnh Phát khẳng định giá trị cốt lõi nằm ở sự chân thực. Theo anh, dù chụp bằng điện thoại hay máy ảnh, điều quan trọng nhất vẫn là bắt được khoảnh khắc thật và cảm xúc thật. Ngay cả khi thiết bị không cao cấp, một khoảnh khắc được ghi lại chân thực vẫn có thể chạm đến trái tim người xem, giúp họ cảm nhận và đồng cảm.

"Bắt trọn khoảnh khắc chân thật luôn là yếu tố then chốt để bức ảnh trở nên sống động và có chiều sâu" - Liên Bỉnh Phát bày tỏ.

Nhiều em bé được bố mẹ đưa đến vườn hoa check-in vào những ngày cận Tết. Ảnh: THUẬN VĂN

Các em nhỏ vui đùa, trò chuyện trên xích đu giữa không gian hoa xuân rực rỡ, thu hút đông đảo

người dân tham quan, chụp ảnh vào buổi tối. Ảnh: THUẬN VĂN

Diễn viên Liên Bỉnh Phát bày tỏ kỳ vọng cuộc thi ảnh “TP.HCM – Sắc màu mới” lần này sẽ thu hút nhiều tác phẩm dự thi hơn, qua đó giúp cuộc thi được biết đến rộng rãi và nhận thêm sự hưởng ứng từ cộng đồng.

Theo anh, điều này không chỉ góp phần lan tỏa vẻ đẹp, sắc màu của TP.HCM, mà còn khơi dậy tình yêu với thành phố nơi mỗi người đang sống, rộng hơn là niềm tự hào và sự gắn kết với quê hương, đất nước.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 01 Giải Đặc biệt: 50.000.000 đồng 01 Giải Nhất: 30.000.000 đồng 01 Giải Nhì: 15.000.000 đồng 02 Giải Ba: 7.000.000 đồng/giải 05 Giải Khuyến khích: 3.000.000 đồng/giải 03 Giải được yêu thích nhất: 3.000.000 đồng/giải 01 Giải tay máy trẻ (≤ 25 tuổi): 3.000.000 đồng 01 Giải tác phẩm truyền cảm hứng: 3.000.000 đồng Top 50 vào chung khảo: 500.000 đồng/tác phẩm Link gửi bài dự thi: https://sacmaumoi.plo.vn/ Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 hứa hẹn tiếp tục là nơi gặp gỡ của những câu chuyện thị giác đầy cảm xúc về thành phố, nơi mỗi bức ảnh không chỉ đẹp về kỹ thuật mà còn chứa đựng niềm tự hào, tình yêu và trách nhiệm với nơi mình đang sống.