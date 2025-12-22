Cuộc thi 'Happy Tay Ninh 2025' lan tỏa hình ảnh Tây Ninh sau sáp nhập 22/12/2025 16:24

Chiều ngày 22-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết trao giải thưởng cuộc ảnh, video “Tây Ninh hạnh phúc – Happy Tay Ninh 2025”.

Sau gần một tháng phát động, cuộc thi ảnh, video “Tây Ninh hạnh phúc – Happy Tay Ninh 2025” đã khép lại, để lại nhiều dấu ấn tích cực trong công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh tỉnh Tây Ninh năm 2025.

18 tác phẩm đạt giải trong cuộc thi “Tây Ninh hạnh phúc – Happy Tay Ninh 2025”. Ảnh: HUỲNH DU

Cuộc thi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tổ chức nhằm phát hiện, tôn vinh những khoảnh khắc, câu chuyện ý nghĩa phản ánh đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của địa phương, qua đó giới thiệu hình ảnh Tây Ninh đến người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Trong thời gian từ ngày 19-9 đến 15-10-2025, Ban Tổ chức ghi nhận sự tham gia của 112 tác giả với tổng cộng 336 tác phẩm, gồm 296 ảnh và 40 video. Đây là kết quả đáng ghi nhận khi cuộc thi được tổ chức lần đầu, trong bối cảnh tỉnh vừa hoàn tất việc sáp nhập và thời gian chuẩn bị tương đối ngắn.

Ban Giám khảo tiến hành chấm giải và đã chọn 18 tác phẩm của 15 tác giả được lựa chọn đề nghị công nhận, khen thưởng gồm 9 tác phẩm ảnh và 9 tác phẩm video.

Ban tổ chức trao giải cho các tác phẩm đạt giải trong cuộc thi. Ảnh: HUỲNH DU

Theo ông Nguyễn Tấn Quốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây - Phó Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi cho biết các tác phẩm dự thi có chất lượng khá đồng đều, nhiều tác phẩm thể hiện rõ tính sáng tạo, góc nhìn đa chiều, phản ánh chân thực vẻ đẹp vùng đất và con người Tây Ninh. Mỗi tác phẩm là một lát cắt sinh động, góp phần khắc họa hình ảnh một Tây Ninh thân thiện, thanh bình và đang phát triển năng động.

Cuộc thi “Happy Tay Ninh 2025” đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều tư liệu giá trị phục vụ công tác quảng bá hình ảnh tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới.