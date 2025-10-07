200.000 người dự Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung tại Tòa Thánh Tây Ninh 07/10/2025 10:22

(PLO)- Hàng trăm ngàn tín đồ và du khách nô nức về Tòa Thánh Tây Ninh dự Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung – lễ hội tâm linh lớn nhất năm của đạo Cao Đài.

Tối 6-10 (tức ngày 15-8 Âm lịch), tại nội ô Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung năm Ất Tỵ 2025 diễn ra trong không khí trang nghiêm, rực rỡ sắc màu, thu hút gần 200.000 người theo đạo, du khách và người dân trong, ngoài tỉnh tham dự.

Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của Hội Thánh Cao Đài, bên cạnh Đại lễ Vía Đức Chí Tôn vào tháng Giêng âm lịch, nhằm cầu nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, hướng thiện của tín đồ.

Các đại biểu đến tham dự Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung. Ảnh: GP

Tham dự đại lễ có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh cùng các ban, ngành, đoàn thể.

Phát biểu tại buổi lễ, Phối sư Thái Côn Thanh, Quyền Chánh Phối sư Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức Đại lễ trọng thể.

Phối sư Thái Côn Thanh thông tin trong năm qua, tín đồ Cao Đài đã thực hiện đúng tôn chỉ hành đạo, tu dưỡng đạo đức, sống “tốt đời đẹp đạo”, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, an lành.

Gần 200.000 người đến tham dự Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung. Ảnh: GP

Đáng chú ý, Hội Thánh đã vận động quyên góp hơn 28,4 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của đạo Cao Đài trong đời sống xã hội.

Ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: GP

Chúc mừng Đại lễ, ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của Hội Thánh Cao Đài cùng các tổ chức tôn giáo trong việc chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ông khẳng định những năm qua, Tây Ninh duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, an ninh – trật tự được đảm bảo, trong đó có sự đóng góp tích cực của các tổ chức tôn giáo, đặc biệt là Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.

Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung đã diễn ra an toàn, văn minh vào tối 6-10. Ảnh: GP

Trước đó, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, Công an tỉnh Tây Ninh đã khuyến cáo người dân không mang theo nhiều tài sản có giá trị, giữ túi xách phía trước, tránh để ví hoặc điện thoại ở túi quần sau, hạn chế nghe điện thoại khi di chuyển trong đám đông. Nếu phát hiện đối tượng khả nghi, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực hoặc báo ngay cho lực lượng chức năng.

Tối 6-10, Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung đã diễn ra an toàn, văn minh và trọn vẹn niềm tin.

117 gian quả phẩm hiến lễ được tạo hình công phu tại Đại lễ. Ảnh: GP

Đại lễ năm nay còn để lại dấu ấn mạnh mẽ với 117 gian quả phẩm hiến lễ được tạo hình công phu bằng rau củ, trái cây thành rồng, phượng và hoa lá tinh xảo – do các đơn vị thuộc Hội Thánh trên cả nước chuẩn bị.

Sau lễ, toàn bộ quả phẩm được tặng cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, thể hiện tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng.

Các tiết mục Cộ bông Đức Phật Mẫu, Cửu vị Tiên Nương, múa Tứ linh tại đại lễ. Ảnh: GP

Bên cạnh nghi thức hành lễ trang nghiêm, các tiết mục Cộ bông Đức Phật Mẫu, Cửu vị Tiên Nương, múa Tứ linh (Long, Lân, Quy, Phụng) và âm nhạc dân tộc Sắc Tộc đã tạo nên bầu không khí thiêng liêng, rực rỡ, để lại ấn tượng sâu sắc với người tham dự.

Không chỉ là hoạt động tôn giáo, Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung đã trở thành sự kiện văn hóa – du lịch tiêu biểu của Tây Ninh, điểm hẹn tâm linh mỗi dịp Rằm tháng Tám, góp phần quảng bá hình ảnh con người, văn hóa và tinh thần nhân ái của vùng đất thánh linh này.