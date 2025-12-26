Thiếu tướng Nguyễn Thành Long làm Chánh Văn phòng Thành uỷ Hà Nội 26/12/2025 10:36

Sáng 26-12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Trần Thanh Hà, sinh năm 1975, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội được điều động giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp nhận Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, sinh năm 1978, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội được biệt phái về làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các nhân sự nhận nhiệm vụ mới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhìn nhận cả hai nhân sự trên đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí, môi trường công việc, có bề dày thực tiễn, nhiều kinh nghiệm, thành tích trong công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, quyết liệt, trách nhiệm, tận tụy, mẫn cán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, luôn có tinh thần phấn đấu, nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong đó, ông Trần Thanh Hà đã kinh qua nhiều chức vụ khác nhau từ Trung ương đến cơ sở, có kinh nghiệm dày dạn trong công tác văn phòng, đạt được nhiều thành tích trong công tác.

Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao các quyết định về công tác cán bộ của Ban thường vụ Thành uỷ Hà Nội cho ông Trần Thanh Hà (bên phải) và ông Nguyễn Thành Long (bên trái).

Cụ thể, ông Hà đã từng công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên, Huyện ủy Mường Ảng, Văn phòng Bộ Tài chính, Cục Kế hoạch tài chính, Ban Tổ chức Thành ủy, và Văn phòng Thành ủy từ tháng 11-2021 đến nay, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2021).

Còn ông Nguyễn Thành Long có quá trình công tác gắn bó tại Công an TP Hà Nội, được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội vào tháng 7-2022. Ông Long được Chủ tịch nước tặng hai Huân chương Chiến công hạng Nhì, một Huân chương Chiến công hạng Ba.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho biết việc Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động bổ nhiệm các nhân sự hôm nay xuất phát từ yêu cầu công tác của lãnh đạo thành phố. Đồng thời thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao đối với năng lực, phẩm chất, quá trình công tác, những đóng góp của hai cán bộ trên trong suốt chặng đường vừa qua.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu giao nhiệm vụ cho hai nhân sự vừa được Ban thường vụ Thành uỷ điều động tại hội nghị.

“Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm, sở trường, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, ông Ngọc nhấn mạnh.

Theo đó, ông Ngọc đề nghị cả hai cán bộ vừa được điều động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật, trách nhiệm, bắt tay ngay vào công việc với tinh thần chạy đua với thời gian, bằng nỗ lực và quyết tâm cao nhất cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; làm tốt vai trò điều phối, bảo đảm tiến độ, chất lượng và phải có tư duy tham mưu chiến lược.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội Trần Thanh Hà cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy đã tin tưởng giao nhiệm vụ công tác mới, cảm ơn tập thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Thành ủy đã đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ trong quá trình công tác của đồng chí từ tháng 11-2021 đến nay.

Ông Hà khẳng định sẽ tiếp cận ngay với công việc mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ tham mưu tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Còn Thiếu tướng Nguyễn Thanh Long, tân Chánh Văn phòng Thành ủy khẳng định sẽ nỗ lực hết sức nhanh chóng bắt nhịp với công việc, cùng tập thể cơ quan Văn phòng Thành ủy phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, giữ vững kỷ cương, quyết liệt đổi mới sáng tạo trong hành động và công tác tham mưu chiến lược, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy.